Dorian Popa a început anul 2021 cu un mesaj dramatic: „A fost diagnosticată cu leucemie”

Dorian Popa a început anul 2021 cu un mesaj dramatic pe care l-a lansat pentru a-i convinge pe urmăritorii săi să întindă o mână de ajutor unei persoane aflate în dificultate din cauza unei boli grave: leucemia.

Este vorba despre o tânără pe nume Alexandra care are nevoie urgent de o transfuzie de sânge, iar Dorian a prezentat toate datele pe care fanii săi cu inimă mare trebuie să le știe pentru a salva o viață.

Nu este prima oarâ când cântărețul este sensibilizat de un astfel de caz umanitar, Dorian fiind cunoscut pentru latura sa milostivă, căci știe cum e să fii în dificultate și să nu te ajute nimeni.

Dorian Popa, apel pentru o tânără care are nevoie de sânge

„Alexandra a fost diagnosticată cu leucemie. Are mare nevoie de sânge. Trebuie doar să vă prezentați la Centrul de Transfuzii de pe strada Constantin Caracas din București, să donați și să specificați: Donez Ilie Petruța Alexandra, Institutul de Hematologie Fundeni.

În mod normal nu fac chestii de genul, pentru că știu că sunt șanse mici de feedback. Este vorba despre o colegă de la facultate. Are 23 de an și un băiețel de 2 ani și are nevoie urgentă de sânge”, i-a scris cineva în privat lui Dorian Popa, iar acesta, sensibilizat, a postat imediat textul la secțiunea Instastory.

Artistul își folosește influența pentru a ajuta oamenii

Cu siguranță mesajul a ajuns la cei care locuiesc în Capitală și pot da o mână de ajutor, având în vedere că pagina de Instagram a lui Popa este urmărită de peste 2 milioane de persoane.

Dorian își folosește notorietatea nu doar pentru a-și promova afacerile și melodiile pe care le lansează, dar și pentru a-i ajuta pe cei aflați în situații disperate cum este cazul tinerei care suferă din cauza leucemiei și poate fi salvată dacă primește sânge. Tocmai de asta, carismaticul artist este extrem de apreciat de marele public din România, printre multe altele.

