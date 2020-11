Dorian Popa ascunde o dramă imensă. De fiecare dată când vorbește despre asta lăcrimează

Dorian Popa este o persoană carismatică, care se bucură de aprecierea publicului și reușește să facă pe oricine să râdă cu stilul său caracteristic. Artistul ascunde o mare dramă, anume faptul că nu a fost la înmormântarea propriului tată, care a fost o persoană dură cu el, fratele său și mama sa.

Artistul este fără doar și poate un bărbat puternic în momentul de față, are peste 2 milioane de oameni care îl urmăresc pe Youtube, dar ascunde și o dramă imensă. D

Dorian Popa are un regret, anume relația cu tatăl lui, care nu a debutat ok după ce părinții săi s-au despărțit. Mai mult, cântărețul nu s-a dus nici la înmormântarea bărbatului, pe motiv că a avut treabă, însă, în realitate, motivul a fost durerea provocată de eveniment.

„El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui.

El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată.

I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a spus Dorian Popa, în urmă cu ceva timp, la ”Acces Direct”.

Părinții lui Dorian Popa au divorțat pe vremea când artistul era adolescent

Scenele de violență verbală din familie l-au făcut pe cântăreț să fie de partea mamei lor, mai ales că tatăl său le interzicea să discuta cu cea care le-a dat viață, lucru care pe Dorian l-a îndepărtat de tatăl său.

„Problemele mele de familie, mie nu îmi e rușine să vorbesc despre ele. Mama m-a crescut, de când aveam eu 14 ani, iar ai mei s-au despărţit şi din cauza unei gândiri nepotrivite ale tatălui meu.

Nu am mai putut ţine legătura cu el. El încerca să ne impună să nu mai vorbim cu mama şi nu mi s-a părut normal, atâta timp cât mama nu ne-a cerut asta. Ne-a spus că nu mai pot continua ca familie. Eu sunt mama, el este ăsta, şi separaţi suntem aceeaşi oameni pentru voi.

Asta mi-a spus mama. Nu am putut să ţin legătura pentru că mi s-a părut deplasat ca el îmi interzicea să vorbesc cu mama mea. De ce aş vrea să vorbesc cu un om care îmi interzice să vorbesc cu cea care mi-a dat naştere?” a spus Dorian Popa.