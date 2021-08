Dorian Popa, cadou de mii de euro de ziua sa de naștere. Cântărețul nu s-a uitat la bani

Cântărețul este cunoscut pentru faptul că nu se uită la bani atunci când vine vorba de pasiunile sale, mașinile de lux și ceasurile. Iată că și de această dată a urmat aceeași simplă rețetă.

Actorul din serialul „Pariu cu viața” și-a achiziționat o bijuterie pentru care a scos din buzunar o sumă frumușică. Mai exact, Dorian Popa și-a comandat de ziua sa de naștere un ceas de mii de euro.

Îndrăgitul și-a completat, așadar, colecția de bijuterii cu un ceas marca Rolex care se ridică la suma de 55.000 de euro.

Dorian Popa, extravaganță de ziua sa de naștere. Ce cadou spectaculos și-a luat artistul

„Mi-am comandat un Rolex Sky Dweller Full Gold, de 55.000 de euro, care sper să ajungă miercuri.

Și am mai primit muuultă iubire și susținere de la soția mea, alături de care le-am reușit pe toate”, a declarat Dorian Popa pentru .

Cadoul extravagant nu este unul surprinzător având în vedere că artistul are o colecție foarte mare de ceasuri, toate fiind cumpărate cu sume de ordinul miilor de euro.

În plus, o duce de minune din punct de vedere financiar, dovadă că are casa mult visată, conduce mașini de lux, poartă haine de firmă și are accesorii la care unii oameni nici nu visează.

Dorian Popa, venituri de mii de euro. Câți bani încasează lunar artistul

Dorian Popa încasează venituri foarte mari din social media și din vloggurile de pe Youtube, nu numai din piesele pe care le scoate pe piața muzicală.

„Din vizualizări faci între 7 și 15.000 de dolari pe lună și dacă mai faci și publicitate bine gândită poți să te duci între 20 și 40.000 de euro pe lună, deci plus vizualizările.

Te duci undeva între 30 – 50.000 și dacă mai ai și contracte pe un an, cum am eu, sar de o sută lejer”, spunea la un moment dat vedeta, la Aleph News.

În altă ordine de idei, cântărețul o duce bine și din punct de vedere sentimental. Are o relație de lungă durată cu Babs, cu care însă, nu se grăbește să ajungă la altar. Actorul lasă lucrurile să vină de la sine.