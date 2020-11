Dorian Popa, declarații emoționante. De ce nu a mers la înmormântarea tatălui său

Chiar dacă este mereu optimist și cu zâmbetul pe buze, Dorian Popa ascunde o dramă pe care puțini oameni o știu. Artistul a mărturisit motivul pentru care nu a fost la înmormântarea tatălui său.

Dacă Dorian Popa are o relație foarte bună cu mama lui, acest lucru nu se poate spune și despre legătura pe care a avut-o și cu tatăl lui. Cântărețul a declarat că divorțul dintre părinții săi l-a afectat mult în copilărie.

Conform declarațiilor artistului, ,,mamișor” a fost cea care s-a ocupat de creșterea lui și a fratelui săi, tatăl lor fiind adesea absent și neimplicat în viața de familie.

Dorian Popa, totul despre relația cu tatăl său

În cadrul unui interviu, Dorian Popa a oferit declarații surprinzătoare cu privire la familia sa. Pe vremea când era copil, părinții săi au divorțat, iar tatăl lui s-a oferit chiar să îi facă o mașină cadou pentru a-l convinge să renunțe la comunicarea cu mama sa, lucru care l-a enervat la culme pe artist.

De asemenea, în urmă cu patru ani, tatăl său a decedat, iar Dorian Popa nu a participat la înmormântare. Cântărețul a oferit declarații referitoare la motivul pentru care nu și-a putut conduce tatăl pe ultimul drum.

,,El nu ne mai ajuta, nu mai ținea cu familia, nu mai dădeai de el. Mai vorbeam oarecum. Mi-a zis dacă vreau să-mi dea o mașină. El voia să mă atragă de partea lui. El voia să nu mai vorbesc cu mama. Mi-a zis apoi că dacă nu îi aduc mașina înapoi o declară furată. I-am dus mașina înapoi și de atunci nu am mai vorbit. Nu am fost la înmormântarea tatălui meu. L-am iertat, dar am avut de muncă și nu am mers”, a spus Dorian Popa.

În plus, Dorian Popa a mărturisit că tatăl său nu a contribuit în niciun mod la creșterea lui, mama sa fiind cea care a ținut locul acestuia. Cu toate acestea, mama artistului nu a fost foarte indulgentă cu el și cu fratele său, ba chiar îi mustra deseori când greșea.

”Tata nu a vrut să colaboreze cu nimic la creșterea noastră, dar ne-am descurcat. S-a chinuit mama cu noi, dar a reușit. Mama e profesoară de canto, lucrează cu liceenii și de asta s-a descurcat cu noi. Mama ne mai trăgea de urechi, de păr, când vedea că sărim calul și a fost bine. O mai supăr și acum la 2-3 săptămâni. Sunt destul de amețit!”, a mai spus artistul.

În prezent, Dorian Popa are o relație lungă și serioasă cu Claudia Iosif, un designer cunoscut în mediul online. Cei doi își doresc să întemeieze o familie, ba chiar au afirmat că își doresc să înfieze un copil, însă, sunt dispuși să mai aștepte până la acest pas.

”Lăsăm lucrurile să vină de la Doamne Doamne. Cu siguranță că ne dorim asta, cu siguranță ne dorim o familie în viitor, dar deocamdată nu știu. Eu sunt mai mititel așa, sunt mai panicat, mai… Știu că e frumos, dar să nu pierdem din vedere că eu vin dintr-o familie care nu a reușit să… Doamne ajută”, a declarat Dorian.