Dorian Popa, dezvăluiri în premieră despre tatăl lui: „Nu pot să-l iert. Am avut o luptă interioară foarte puternică”

Dorian Popa a făcut dezvăluiri în premieră despre divorțul părinților săi și despre relația pe care a avut-o cu tatăl lui. Nu este prima dată când artistul vorbește despre adolescența sa tulburătoare, dar acum a detaliat cel mai greu moment din viața lui.

Deși este întotdeauna zâmbitor și emană energie pozitivă, Dorian Popa a trecut prin clipe greu de imaginat atunci când era un simplu adolescent. El, fratele său și mama lui au suferit enorm din cauza divorțului și a felului în care au fost tratați de către omul care reprezenta figura paternă.

Mai mult, Dorian Popa a ales să nu meargă la înmormântarea tatălui după ce acesta i-a făcut un lucru pe care nu l-a putut ierta niciodată.

Dorian Popa, dezvăluiri în premieră despre tatăl lui: „Am avut o luptă interioară foarte puternică. Nu pot să-l iert”

Dorian Popa își iubește foarte mult familia și încearcă să o ajute pe mama lui de fiecare dată când are nevoie, mai ales după drama pe care au trăit-o în trecut, atunci când părinții lui au divorțat. Artistul a mărturisit că relația cu tatăl său s-a rupt în momentul în care acesta a vrut să-i atragă pe copii (n.r. Dorian Popa și fratele lui) de partea sa.

„Mai întâi s-au separat, pentru că am învățat de la vârste foarte fragede că există o diferență între separare și despărțire propriu-zisă, adică divorțul ca la carte. S-au separat, după care s-a stins bunica mea, mama tatălui, care ținea foarte mult la ideea de unitate în familie și mai ținea un pic lucrurile închegate. Cu toate că ele nu mei mergeau din partea tatălui.Mama mi-a spus că o familie însemană o familie, și trebuie să fie unită până la capăt.

Probabil că din partea masculină nu prea mai exista înțelgere, și după separare a intervenit divorțul. Divorțul vine la pachet cu partaj, succesiune și toate poveștile. Eu aveam 14-15 ani, ar frate-meu avea 16-17. În momentul în care a intervenit partajul, pentru maică-mea a fost greu să mai redobândească proprietăți, pentru că a fost nevoită să le vândă și să împartă jumătate jumătate, pentru că așa spune legea (…) El a vrut să ne împartă maică-mea n-a vrut să ne împartă.

Ea a zis mă, aveți doi părinți, trebuie să-i apreciați și să-i respectați pe amândoi, chiar dacă drumul este separat, numai că tatăl meu nu a mai vrut să fim către ambele direcții și a zis ok, ori alba, ori neagra. (…) Eu vorbeam deschis cu tatăl meu, si gandește-te că eram un puști de clasa a 9a și spuneam: mă, dar de ce vrei să împarți tu marea în două, dar Mamișor nu vrea. Tu de ce vrei? Ideea de a împărți lucrurile mie nu-mi place și am ales să merg pe calea unde am simtit că este numai energie pozitivă (…)

Mașina mea și a fratelui meu, mașinile au venit de la bunici, în primă instanță, iar aici am o poveste de te zgudui dacă ți-o zic. După ce s-au întâmplat mici certuri, eu am plecat la facultate, au trecut anii, la un moment dat semi-reluasem legătura, moment în care tatăl meu mi-a oferit o mașină pe care o avea pe firmă, am luat mașina câteva luni la București, și eram într-un moment de neînțelegere în care el înerca să mă atragă de partea lui, pentru că probabil era un fel de a mă câștiga cu acea mașină.

(…) Mi-a zis păi dacă nu vrei să fii de partea mea, dacă nu-mi aduci mașina – și asta cred că o spun in premieră mondială – voi da mașina furată. Și vezi că mașina este în leasing pe societatea comercială, tu nu ești utilizator de drept și atunci imaginează-ți singur ce se va întâmpla (…) nu știu dacă intram la pușcărie, dar cu siguranță eram acuzat de ceva, pentru că foloseam o mașină nu era a mea. Și atunci am zis this is the end (n.r. până aici a fost), cu punctul ăla mare și negru, și am returnat și mașina, și o stație auto (…) Pur și simplu i-am înapoiat bunurile și mi-am văzut de viața mea”, a mărturisit Dorian Popa.

Dorian Popa nu a fost la înmormântarea tatălui său

Dorian Popa nu a fost prezent la înmormântarea tatălui său din cauza comportamentului pe care acesta l-a avut în trecut. Vloggerul a ținut să menționeze că lucrurile ar fi stat altfel dacă părintele lui și-ar fi cerut scuze pentru tot ce i-a făcut lui și familiei sale, însă asta nu s-a întâmplat.

Dorian a primit un mesaj de la tatăl lui cu ceva timp înainte să se stingă din viață prin care -a întrebat ce face și l-a felicitat pentru succesul de la momentul respectiv. Acest mesaj a venit după ce artistul era de ceva timp în lumina reflectoarelor alături de colegii lui, fiind apreciați de milioane de tineri.

„Am avut o luptă interioară foarte puternică. În primul rând, munceam foarte mult, pentru că eram în serialul Pariu cu viața, LaLa Band și, dacă nu mă înșel, se suprapunea cu un mini-turneu pe care-l aveam noi atunci. Nu că ar fi fost o problemă, toată lumea m-ar fi înțeles și mi-ar fi dat voie (…) cu câteva luni sau un an înainte de momentul tragic (n.r. decesul lui), tatăl meu mi-a dat un mesaj în care mi-a scris și, după ani în care i-a vorbit foarte urât mamei mele – eu aflam, pentru că mama îmi trimitea acele mesaje –, am avut o luptă interioară.

A fost exact mesajul acela pe care omul ți-l dă când reușești în viață și e mândru de tine doar pentru că am reușit. Când Dorian Popa a ajuns în Pariu cu Viața, în LaLa Band și a ajuns serialul fenonem, hopa, stai că ăsta e băiatul meu (…) nu era un mesaj frumos, era doar un mesaj succint, un mesaj de la un om care își dorea o împăcare, dar nu era pregătit să-și asume greșelile. Își dorea doar împăcarea. În inima mea am simțit gata, mesajul meu de șapte pagini în care îmi vărs tot amarul, să vedem ce-mi spune, și dacă răspunsul e ok, ne împăcăm. Atunci am zis că poate ar fi mai bine să stau potolit (…) mesajul lui era eva de genul ce mai faci, felicitări. Nu-mi era de ajuns după episoadele care au existat în familia noastră și care ne-au făcut foarte mult rău.

Sper să nu generez un val de ate și un val de oameni care să mă judece, dar din păcate nu-mi pare rău, Cătălin (n.r. că nu a mers la înmormântarea tatălui). Sper ca Dumnezeu să-mi arate dacă greșec pentru că sunt extrem de credincios. Se spune că după ce se duc oamenii trebuie iertați. Nu pot să-l iert și e o mare durere în sufletul meu atunci când spun chestia asta (…) Nu-l vorbesc de rău, nu mă gândesc în sens foarte negativ în ceea ce-l privește, dar asta simt (…) dacă mesajul acela la care am ales să nu răspund că mi-am dat seama că așa e mai bine pentru familia mea, dacă mesjaul acela începea cu îmi pare rău, toate lucrurile ar fi stat altfel”, a continuat Dorian Popa.