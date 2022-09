Dorian Popa, dincolo de băiatul carismatic de pe Instagram: „Vreau să fac din credință ceva cool”. Ce n-ar posta niciodată în mediul online

Dorian Popa este, oficial, influencerul anului 2022! Carismaticul antreprenor, actor și cântăreț a bifat trofeul „Best on social media” de la Romanian Music Awards.

Dorian Popa a câștigat premiul „Best on social media” la Romanian Music Awards

alături de alte nume cunoscute ale showbiz-ului. A reușit să le sufle premiul celorlalți ”rivali”: Andra, Emilian, Iuliana Beregoi și Speak.

Dorian nu a fost doar unul din artiștii nominalizați la gala din Râmnicu Vâlcea, ci și prezentatorul evenimentului,

Influencerul a vorbit despre munca sa din mediul online, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, la fel de sincer cum îl știm, imediat după încheierea show-ului din Vâlcea.

„Cred că e importantă conexiunea cu publicul”

-Bună, Dorian și felicitări! Ce înseamnă pentru tine premiul pe care l-ai câștigat?

Sincer îți spun, e premiul pe care consider că îl merit cu adevărat. Nu aș fi meritat altul din categoriile care mai erau. Le mulțumesc în primul rând oamenilor mei. Nu mai e un secret să zic că un artist fără publicul lui e zero barat.

-Ce ai tu și nu au alții?

Cred că e importantă conexiunea cu publicul. Eu îmi fac mereu timp pentru o poză cu oamenii, câteva secunde de vorbă, chiar câteva minute. Cred că asta mi-a adus premiul pentru care mă bucur sincer.

De ce nu i-a rugat pe urmăritori să-l voteze

-Ai avut niște ”rivali” grei din social media: Iuliana Beregoi, Andra, Speak…

Eu știam că sunt prezentator, dar nici nu m-am gândit că aș putea câștiga. Cât despre acest trofeu, vreau să menționez că eu nu am promovat nicio secundă să fiu votat de oameni, am vrut să fie un premiu luat pe bune.

-Lumea spunea după aceea că la câți urmăritori ai puteai câștiga lejer

Le-am și spus organizatorilor. Nu e greșit să postezi link-ul unde să te voteze lumea, însă nu am vrut să se zică apoi că i-am momit, că am lucrat la partea sentimentală a urmăritorilor mei.

Ce nu ar posta niciodată în social media

-Contentul tău e apreciat de peste 2,4 milioane de persoane. Vorbim de Instagram aici. Totuși, ce nu ai posta niciodată, dar niciodată în mediul online?

Faptul că uneori mai fumez atunci când sunt stresat, asta ar fi prima chestie. Nu vreau să încurajez așa ceva și nu doresc să dau un exemplu negativ celor care mă apreciază. Apoi, faptul că mai înjur și eu. Niciodată nu o să apar pe YouTube sau Instagram înjurând. Știu că pentru unii a înjura acum este ceva cool, eu nu vreau să fiu cool prin asta. Pot să înlocuiesc o înjurătură, de exemplu, cu „Să moară Jaxana” sau cu altceva. Prefer să fiu 99% natural și acel 1% care poate sunt înjurături să le păstrez pentru mine.

-Apropo de ce înseamnă să fii cool, care e cel mai cool lucru care ți s-a întâmplat în ultima vreme?

Uite, acum câteva luni am fost în podcast la Radu Țibulcă, unde am vorbit despre credință. Mulți s-au mirat când am spus că sunt o persoană credincioasă. Și atunci m-a întrebat Țibulcă: Dar nu ți-e frică să îți asumi că ești credincios? Pentru mulți chestia asta e ceva lame. Și, acuma pot să înjur și să zic, f***-i mama mă-sii că nu înțeleg de ce oamenii nu înțeleg că dacă ne-ar păsa mai mult unii de alții, lumea ar fi mai bună.

„Vreau să fac din credință ceva cool”

-Deci credința e ceva cool pentru tine?

Vreau să fac din credință ceva cool. Cred că automat vom fi mai respectuoși, mai iubitori. Uite, când a venit pandemia, toată lumea credea că ne vom uni, că vom fi mai buni. Nu a fost chiar așa. Mă așteptam ca oamenii să fie mai buni. Dimpotrivă, s-a întâmplat opusul. Nu e bine ce se întâmplă deloc.

-Cu toate astea, ai reușit să fii destul de răbdător, să nu-ți ieși din fire, cel puțin nu în fața publicului tău. Cum faci asta?

Mi-am luat multă… ca să ajung să fiu așa. Îți dai seama că nu am fost dintotdeauna la fel de răbdător. Acum am toată răbdarea din lume, dar ca să înțelegi ce înseamnă răbdarea, trebuie să treci prin multe lucruri. Sper să nu mă abat de la drumul ăsta.