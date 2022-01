Dorian Popa are o relație extrem de apropiată cu mama sa, dar lucrurile au stat total diferit atunci când a venit vorba despre tatăl său.

Părinții artistului s-au despărțit, iar bărbatul a încercat să-i atragă pe cei doi fii ai săi de partea sa.

Astfel, aceștia au decis să întrerupă orice legătură cu el.

Adevăratul motiv care l-a făcut pe Dorian Popa să nu meargă la înmormântarea tatălui său. “Nu l-am iertat”

a decis să vorbească despre o problemă din trecutul său peste care nu a reușit să treacă nici astăzi. Relația cu tatăl său. Părinții acestuia s-au despărțit în urmă cu mai mulți ani. La acea vreme, mama vedetei a suferit extrem de tare. Bărbatul a încercat să-i atragă pe cei doi fii ai săi de partea lui, așa că aceștia au decis să întrerupă orice legătură.

“Mi-a zis păi dacă nu vrei să fii de partea mea, dacă nu-mi aduci mașina, voi da mașina furată. Și atunci am zis this is the end (n.r.- aici se sfârșește).

Pur și simplu i-am înapoiat bunurile și mi-am văzut de viața mea” a spus artistul în

Mai târziu, Dorian Popa a decis să nu participe nici măcar la înmormântarea părintelui său, pe care nu l-a iertat niciodată. Mulți ani, bărbatul nu a încercat să vorbească cu fiul său. L-a căutat doar după ce a văzut că acesta începe .

I-a dat un mesaj fiului său, dar acesta nu a fost impresionat, pentru că și-a dat seama că tatălui său nu îi părea rău pentru ceea ce se întâmplase în trecut.

“Sper ca Dumnezeu să-mi arate dacă greșesc, pentru că sunt un om extrem de credincios. Se spune că după ce se duc oamenii, ei trebuie iertați. Nu pot să-l iert și e o mare durere în sufletul meu atunci când spun chestia asta.

Am avut nopți întregi în care m-am gândit, oare Dumnezeu mă va pedepsi pentru că nu pot să-l iert?

Și nu cred, pentru că nu-l vorbesc de rău, nu mă gândesc în sens foarte negativ în ceea ce îl privește, dar nu pot să-l iert. Asta simt.”, a declarat artistul.