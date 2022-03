Dorian Popa, noi probleme cu mașina după ce a rămas fără permis. Ce a pățit

Artistul are noi probleme cu autovehiculul după ce pentru o perioadă de 90 de zile. Cântărețul a depășit viteza legală în timp ce se deplasa pe Autostrada Soarelui, pe 28 martie.

Dorian Popa, defecțiune la autoturism. Ce i s-a întâmplat artistului

Dorian Popa și-a achiziționat o mașină de lux, nou-nouță, în urmă cu aproximativ doi ani, dar asta nu înseamnă că a fost scutit de probleme. a trecut printr-o situație neplăcută chiar și după ce a rămas fără permis.

Vloggerul a povestit ce a pățit direct pe canalul său de Youtube. Artistul a fost nevoit să renunțe la volan în următoarele luni și s-a așezat pe bancheta din spate, lăsând locul șoferului unui prieten foarte bun, pe nume Robert.

„Chelutzu stă ca un baros singur în față. Am vrut, n-am vrut, am ajuns în spate dreapta, în mașina mea personală. Acum pot să mă bucur și eu de tabletele astea. Până acum nu am înțeles de ce le-am pus.

Off… începem prima zi fără permis de conducere. După cum știți mi-a fost suspendat. Trebuie să-mi asum tot ce este de asumat. Deocamdată suntem în mașină cu Răzvan care ne ajută și conduce perioada asta.

Hatz, Johnuțule, nu scoateți mitralierele… nu le puneți pe Răzvan, e un băiat de nota 20. Știe foarte bine, cu siguranță, că așa fac și eu, le provoc singur. El este inculpatul, iar asta este roata.

Am crezut că nu ai luat-o cu vopsea, dar ești de-al meu. Știți foarte bine că nici nu apucasem să vopsesc bine toate cele patru jante. Și acum Răzvan ne grăbește transformarea”, a spus Dorian Popa pe canalul său de Youtube.

Cunoscutul artist are de gând să mai facă modificări la mașina personală, de aceea nu s-a supărat prea tare din cauza problemei de la roată. Vedeta are deja pregătite alte jante pentru bolidul în valoare de circa 100.000 de euro.