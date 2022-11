Dorian Popa nu iartă pe nimeni. Andreea Antonescu, Oana Zăvoranu și Alex Velea, făcuți praf: „Nu mi-e frică”

Dorian Popa a acceptat provocarea sosurilor picante din emisiunea lui Cătălin Măruță, în fața cărora și-a dorit să câștige și să mănânce cât mai puțin, având și o problemă de sănătate care nu îi permite acest lucru. Prin urmare, influencerul a fost la fel de sincer și asumat că de obicei, iar cei care, cumva, l-au făcut vreodată să sufere, nu au fost iertați.

Dorian Popa, declarați tranșante despre Alex Velea, Andreea Antonescu și Oana Zăvoranu

Dorian Popa se bucură de un succes extraordinar , el și-a atras simpatia publicului și prin intermediul sincerității sale. De aceeași asumare a dat dovadă și în ediția de vineri, 11 noiembrie 2022, a emisiunii La Măruță, când a fost invitat la rubrica sosurilor iuți.

ADVERTISEMENT

Artistul și-a propus încă de la început să nu mănânce prea mult, având și o problemă de sănătate, și deși o întrebare nu i-a dat de ales, a refuzat să bea lapte până la sfârșitul momentului pe motiv că „este pentru fătălăi”.

Astfel, pus în fața unor curiozități dificile pregătite de cei din echipa emisiunii de la Pro TV, Dorian Popa nu s-a sfiit să dea cărțile pe fată când a venit vorba de cei care vreodată în viață l-au rănit.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, primii luați în vizor au fost Andreea Antonescu și Cosmin Seleși, despre care consideră că au fost invidioși pe succesul lui.

„Andreea Antonescu a și fost aici și o să citesc întrebarea asta, ca să audă. Și Cosmin Seleși înainte să mă cunoască cu adevărat”, a spus Dorian Popa.

ADVERTISEMENT

Următoarea pe listă a fost iar cu unele vedete chiar a ajuns în instanță.

„În primul rând, denaturează adevărul, este ușor egocentristă și, în al treilea rând, este agresivă. Nu este un secret că a pierdut câteva procese în instanță”, sunt cele trei mari defecte ale Oanei Zăvoranu din punctul de vedere al lui Dorian Popa.

ADVERTISEMENT

Dorian Popa nu a uitat scandalul cu Alex Velea și Antonia: „Nu mi-e frică de nimeni”

Un alt subiect atins în emisiune a fost cel al scandalului cu Antonia, Alex Velea și Lino Golden. Totul a pornit de la faptul că fondatorul Golden Boy ar fi fost deranjat de colaborarea dintre Dorian Popa și Abi, motiv pentru care au lansat un diss pentru celebrul influencer.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă atunci nu a reacționat, acum, Dorian Popa a dat cărțile pe față și a spus că s-a simțit cu adevărat jignit și că, dacă ar avea posibilitatea să șteargă conturile de social media a trei „rivali” ar fi Alex Velea, Antonia și Lino Golden.

„Nu mi-e frică de nimeni, pentru că sunt foarte asumat și pentru că eu niciodată în viața asta publică nu am jignit pe nimeni. Din păcate am fost jignit, motiv pentru care răspunsurile sunt Alex Velea, Antonia și deși și-a cerut scuze și am încercat să trecem peste, Lino Golden.

A exista o piesă care a fost ștearsă într-un timp foarte scurt care îmi jignea familia, îmi jignea existența, fără ca eu să fi făcut vreodată ceva de rău în direcția acestor oameni. Nu am înțeles de ce. Nu am ripostat și nu am răspuns niciodată pentru că mi se pare nu de factura educației mele”, a declarat Dorian Popa.

„Alex ar trebui să fie un tip asumat”

Totodată, artistul a spus că Alex Velea nu ar trebui să fie deranjat de cele spuse de el și să-și asume ce s-a întâmplat atunci.

„Alex ar trebui să fie un tip asumat și eu o să spun un lucru pe care nu l-a menționat absolut nimeni până acum. Eu am scos o piesă cu Abi. Ei s-au supărat foarte tare pentru că Abi a fost ușor împotriva lor și mi-au spus că dacă mă aliez cu dușmanul, sunt implicit un dușman.

În piesa respectivă se vorbea despre mine că sunt un sărac, că vorbesc de bani și că, de fapt, sunt doar hârtii goale. M-a jignit foarte tare, n-am să uit niciodată. Am învățat să iert, dar nu pot să mă ascund”, a completat Dorian Popa.

Sali Levent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!, prietenul care nu înapoiază împrumuturile

Continuând seria dezvăluirilor, Dorian Popa a spus că persoana din showbizul românesc căreia i-a împrumutat bani și nu i-a primit înapoi este Sali Levent. De altfel, despre fostul concurent de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! a mărturisit că este cunoscut ca având astfel de obiceiuri.

„Sali Levent. Dar nici nu te mai așteptai să-i recuperezi. Deși veneau sub cerere de împrumut, știai că sunt cadou. E fratele meu, l-am crescut de mic. Am și ochelari și haine la el. Nu sunt mulți, dar oricum, 3-4 zerouri”, a afirmat Dorian Popa.

Cine sunt femeile celebre care i-au făcut avansuri lui Dorian Popa și cine l-a refuzat?

La fel de sincer, Dorian Popa a spus că de-a lungul anilor, femeile care i-au făcut avansuri sunt Alina Eremia, Sore, Ana Baniciu, pe alocuri și Monica Odagiu și Corina Bud. La rândul lui, în tinerețe, a fost atras de Alina Chivulescu, celebra Bela din La Bloc.

„Din La Bloc, a fost și la noi în Pariu cu Viața. Alina Chivulescu, e mult spus i-am făcut avansuri, eram și eu copil de 20 de ani acolo. Nu e ca și cum aș fi avut vreo așteptare”, a povestit Dorian Popa.

Monica Bârlădeanu este o altă prezență feminină după care i s-au aprins călcâiele și cu care, dacă nu ar avea o relație, i-ar plăcea să formeze un cuplu.

„Am mai spus asta și n-am cum să ascund, plus că întrebarea ascunde o chestie foarte normală. Monica Bârlădeanu este o femeie extraordinară și una dintre femeile care mie mi-au atras atenția încă de când era copil și continui să cred că un vis din copilărie nu va dispărea niciodată”, a afirmat Dorian Popa.

Dorian Popa a lămurit situația cu Alina Eremia. A avut sau nu o relație cu fosta colegă din LaLa Band

Tot la capitolul „femei”, Dorian Popa a lămurit, pentru cei care mereu i-au vrut împreună, situația cu Alina Eremia. Pentru că a avut de ales între ea, Bianca Drăgușanu și Betty Salam pentru a petrece trei ani pe o insulă pustie, le-a comentat pe fiecare în parte.

„O să răspund cu mențiunea că îl cunosc și pe soțul ei și este un om extraordinar. Răspunsul este Betty Salam. Eu cred că este o femeie deja harnică, dedicată, de familie, muncitoare, alături de care aș putea să supraviețuiesc.

Cu Bianca Drăgușanu cred că e greu, cred că mă mănâncă într-un final, mă face barcă și plutește cu mine. Ceva cu mine nu s-ar întâmpla bine.

Iar cu Alina Eremia…Noi ne-am cunoscut prea bine și am fost prea apropiați că să poate să fie ea în ecuația asta. Poate am fi prieteni, dar nu ar putea fi partenera mea în niciun fel. Între noi, deși publicul a speculat acest lucru, nu a fost niciodată nimic.

Când între doi oameni se stabilește o prietenie din aia de foarte mulți ani de zile, nu prea mai poate fi altceva, că e cringe”, a susținut Dorian Popa la Pro TV.