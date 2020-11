Dorian Popa parcă e sculptat în piatră. Videoclipurile cu care a încins Instagramul

Dorian Popa are un trup tonifiat, demn de invidiat, iar pentru asta depune mari eforturi. Artistul i-a surprins pe fani cu videoclipurile de pe rețelele de socializare, în care trage de fiare pentru a se menține în formă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dorian Popa este un model de ambiție pentru cei care vor să fie un pachet de mușchi. Actorul nu a fost dintotdeauna atât de bine făcut, dar, orele petrecute aproape zilnic la sală își spun cuvântul.

Îndrăgitul artist este foarte atent să aibă o alimentație sănătoasă și are mare grijă să arate impecabil în fața fanilor. Acesta a declarat de multe ori că îmbină dieta cu antrenamentele intensive.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dorian Popa, eforturi mari pentru a se menține în formă

În ultimii ani, Dorian Popa a evoluat tot mai mult, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere fizic. Dacă atunci când s-a lansat în showbiz, artistul era un simplu adolescent, mai slăbuț și fără mușchi, acum trupul lui pare că este sculptat în piatră.

Recent, Dorian Popa și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare și a făcut furori cu videoclipuri incendiare, arătându-le internauților cum decurg antrenamentele lui la sală și ce seturi de exerciții face pentru a se menține în formă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, artistul a mărturisit de nenumărate ori că este foarte atent și la ceea ce mănâncă, încercând să combine alimentația sănătoasă cu antrenamentele solicitante de la sală.

,,Vin în fiecare zi în care nu muncesc de dimineaţă până seara. Chiar şi sâmbăta şi duminica vin şi de două ori pe zi dacă sunt liber toată ziua. Nu lipsesc nicio zi din sală dacă am timp să ajung. Dimineaţa am un shake alcătuit din albuşuri crude, praf de proteină, căpşuni şi o banană şi lapte evident, cu grăsime cât mai puţină, băgat la blender şi apoi la sală… Prima masă la mine este după antrenament şi constă în proteină şi puţin carbohidrat pentru că sunt un om destul de masiv şi am nevoie de energie. Pot să mănânc o friptură de pui cu salată şi poate puţin piure sau un cartofior sau un orez fiert. Nu carbohidraţi grei. Atunci când e poftă mănânc cartofi prăjiţi, dar nu trebuie să fie o rutină. După o zi de porceală, trebuie să existe cel puţin 2-3 zile de antrenamente mult mai grele decât cele normale. Eu mănânc foarte multe gustărici, aşa că atunci când îmi este foarte ciugulesc ceva. Am zile cu o masă-două şi am zile când am cinci mese”, a declarat Dorian Popa în urmă cu mai mult timp.

ADVERTISEMENT