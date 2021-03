Dorian Popa, pe mâna medicilor. Ce problemă i-a dat bătăi de cap: „Sunt niște chisturi”

Dorian Popa a ajuns de curând pe mâna medicilor din cauza unei probleme care îi dădea mari bătăi de cap. Artistul avea o obsesie legată de anumite chisturi care i-au apărut, așa că s-a dus la dermatolog.

Influencerul a împărtășit cu fanii săi prin ceea ce a trecut, liniștindu-i pe cei care și-au făcut griji cu privire la starea sa de sănătate.

Popa a vorbit despre problema sa chiar din cabinetul medicului dermatolog, bucuros că a putut să scape într-un final de obsesia de care nu mai scăpa.

Dorian Popa, la dermatolog

„Am două lucruri pe piept. Le-am anihilat, dar nu am reușit să rezolv situația, dar domnul doctor face magie. Ce sunt oare? Domnul doctor spune că pot apărea și de la firul de păr pentru că eu mă epilez cu lama, în niciun caz de la bătrânețe, așa cum am zis eu”, a dezvăluit Dorian Popa în mediul online.

Cântărețul a fost extrem de bucuros apoi să le spună fanilor săi că a scăpat cu bine din intervenția medicală.

„Fratele este complet vindecat”

„Gata, fratele este complet vindecat, am rămas puțin ciupit și am și un plasture. Nu sunt puncte de grăsime cum credeam eu, înțeleg că sunt mici chisturi care se formează din cauza firelor de păr care nu reușesc să străpungă pielea și atunci se cicatrizează, motiv pentru care se formează aceste chisturi.

Totul de la obsesia mea de a fi mereu epilat. Eu nu vă mint, ăsta sunt. Mă bucur că am făcut și asta că nu mă simțeam bine în pielea mea că știam că am chestii de corectat, plus că nu e bine să le expun la soare”, a mai spus Dorian despre problema sa dermatologică.

Dorian Popa este una din cele mai iubite vedete masculine din România. Cântărețul și actorul care și-a făcut celebrul și câinele, un bulldog francez pe care l-a botezat Cheluțu, are nici mai mult, nici mai puțin decât 2,3 milioane de urmăritori pe Instagram.