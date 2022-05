Dorian Popa și iubita lui, pe perfuzii: „Așa cum ai grijă de corpul tău, așa îl ai”. Foto

Dorian Popa și iubita lui i-au speriat pe fani cu niște imagini publicate pe rețelele de socializare. Cei doi apăreau cu perfuzii la mâini.

Dorian Popa și Babs, pe perfuzii

Deși perfuziile înseamnă, de obicei, că cineva nu se simte bine și are nevoie de îngrijiri medicale, acest lucru nu a fost valabil și în cazul lui Dorian Popa.

Cântărețul a postat pe pagina sa de Instagram imagini alături de Claudia Iosif, partenera sa, ambii având perfuzii în mâini. Deși la prima vedere fanii s-au îngrijorat, artistul a oferit explicațiile de care aceștia aveau nevoie pentru a înțelege situația în cauză.

Astfel, Dorian Popa a explicat că nu este vorba despre o problemă de sănătate pe care o are, ci de o alegere proprie de a face un „cocktail cu vitamine” recomandat de specialiști.

Dorian Popa și-a convins iubita să facă cocktail de vitamine

, Claudia Iosif, a participat și ea la acest demers, după cum se vede în imaginile făcute publice de artist.

Artistul cu aproape 2,5 milioane de fani pe Instagram a dezvăluit că este nevoie să avem grijă de corpurile noastre, lucru necesar pentru cei doi care sunt pasionați de sport.

”Când e bine, e bine și ne ține. E mingea mea anti-stres și branula. Am cablat-o și pe Babs la niște hidratare. Așa cum ai grijă de corpul tău, așa îl ai”, a spus Dorian Popa pe Instagram.

sunt împreună de mulți ani. Cei doi sunt destul de discreți în privința relației lor, în ciuda faptului că ambii sunt influenceri.

Totuși, aceștia nu sunt văzuți prea des împreună, iar Claudia Iosif a explicat care este motivul. Aceasta are trac în fața camerelor de filmat.

“Nu toată lumea are nevoie de faima asta. Să văd la televizor încontinuu: «Iubita lui Dorian Popa», «Iubita lui Dorian Popa». Nu, nu mă pasionează acest aspect.

Eu sunt mulțumită cu jobul meu, nu am nevoie să fiu, am mai spus-o de nenumărate ori. Vă spun, eu în fața camerei sunt praf. Dacă mi-a pus cineva camera în față sunt praf. Deci, nu am niciun talent”, a explicat Claudia Iosif într-un video de pe Instagram Stories.