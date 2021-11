Dorian Popa, de la puștiul din garsonieră, la dezvoltator imobiliar: ”Dan Negru m-a ajutat, e mentorul meu.” Cât costă o casă în ansamblul cântărețului

În vremurile în care unii se plâng că nu mai au concerte, Dorian Popa este pe cai mari. Artistul a dat lovitura în domeniul imobiliarelor și nu vrea să se oprească aici. Cântărețul a oferit un interviu, în exlusivitate pentru FANATIK, în care ne-a povestit de unde a pornit ideea de afaceri în imobiliare, cine l-a ajutat cel mai mult, dar și cum se descurcă în pandemie.

Cum a pus pe picioare Dorian Popa afacerea imobiliară

Totul a început în urmă cu câțiva ani, atunci când artistul și iubita sa au început construcția vilei din Domnești, în valoare de aproape 300.000 de euro, însă, până să pună pe picioare afacerea imobiliară, a mai fost nevoie de ceva timp și fonduri destul de generoase.

”Încă de când mă aflam pe la jumătatea construcției casei mele, mi-am dat seama că îmi plac foarte mult șantierele și că mă regăsesc aici. Mai mult de atât, obiectiv vorbind și fără ipocrizie mi-am dat seama că și oamenilor care mă urmăresc pe social media le place foarte mult șantierul și sunt dornici să afle mai multe informații despre asta. Și așa mi-am dat seama că nu voi vrea să mă opresc în momentul în care îmi voi termina casa. Și uite, așa, dintr-o glumă, am ajuns efectiv, cu ajutorul bunului Dumnezeu, să dau drumul acestui mic cartier.” a declarat Dorian Popa, pentru FANATIK.

Cât costă o vilă construită de Dorian Popa

Chiar dacă vilele se află în construcție, Dorian Popa a avut parte deja și de primii potențiali cumpărători, după cum ne-a spus chiar el. Însă cei ce vor să locuiască într-una dintre casele artistului, trebuie să știe că prețurile nu sunt cele mai mici de pe piață și pot ajunge cu ușurință chiar și la 150.000 de euro.

”Momentan avem trei corpuri, a câte două locuințe, construite individual, deci șase case. Am teren cumpărat pentru următoarele patru, deci vorbim despre 10 case în primă instanță, dar nu am vrut să vând încă. Am avut parte de primii potențiali cumpărători, dar nu vreau să vând până nu termin. Este o concluzie la care am ajuns după multe discuții, cu oameni din lumea imobiliarelor, care mi-au spus că, dacă am bani și construiesc din fonduri proprii, ar fi bine să construiesc măcar primele case până la sfârșit, ca să îmi dau seama de modul operațional, să nu mă leg la cap fără să mă doară și să înțeleg și eu cum stă treaba cu imobiliarele ca la carte. Vor fi de vânzare, când vor fi gata, la cheie.” ne-a mai spus Dorian.

Din ce a făcut artistul bani pe timp de pandemie

Pandemia de COVID-19 a afectat serios lumea muzicii, însă Dorian Popa a făcut bani din plin de pe urma social media, chiar el spunând, la un moment dat, că f din Youtube și Instagram.

”Din punctul meu de vedere, niciun business nu e prielnic în perioada asta a pandemiei, majoritatea. Oamenii trebuie să înțeleagă că dacă nu facem ceva, să ne mobilizăm, să ieșim din situația asta, cred că niciun business nu va mai funcționa, pentru că va fi o prăvălire economică. Eu m-am descurcat bine pentru că, pe lângă muzică și imobiliare, mai sunt și influencer și partea de ‘influencereală’ merge foarte bine în perioada asta. Eu îmi continui investiția pentru că așa a vrut Dumnezeu, să pot fi stabil financiar. Consider că scumpirea materialelor nu este neapărat o problemă, pentru că asta duce și la scumpirea imobilelor.” ne-a mai povestit cântărețul.

Regele audiențelor, sprijinul de bază al lui Dorian Popa în imobiliare

În toată afacerea cu imobiliare, Dorian Popa a recunoscut că a avut un sprijin extraordinar din partea lui Dan Negru, cei doi având o relație extraordinară de prietenie, dar și în afaceri. Artistul spune că regele audienței l-a susținut încă de la primii pași spre celebritate, iar el

”Nu știu neapărat cât de sus vreau să ajung, pentru că traseul meu este stabilit de Dumnezeu, dar am un mentor în acest domeniu, suntem și prieteni. Este vorba despre Dan Negru, mă sfătuiesc cu el, este puțin diferită situația, pentru că el este în lumea blocurilor, iar eu sunt în lumea caselor, iar aluatul diferă puțin, dar ne sfătuim, râdem, discutăm. Dan Negru m-a ajutat, m-a văzut crescând de la un puști rătăcit în lumea televiziunii, până în ziua de astăzi, când cred eu, că am ajuns un bărbat hotărât care face bine ceea ce face. M-a felicitat și în continuare îmi acordă susținerea lui pentru că sunt ochi și urechi atunci când vorbește Dan Negru. Este un om de toată isprava.” a declarat Dorian pentru FANATIK.

Dorian Popa, despre momentele în care a cedat: “Mă doare ura oamenilor”

Nu mai este un secret pentru nimeni că Dorian Popa face actorie, muzică, este implicat în diferite proiecte de televiziune, vlogger, influencer și acum și mogul imobiliar, însă artistul a avut și momente în care a cedat. Cântărețul ne-a spus care au fost momentele în care a simțit că este clătinat, dar și ce l-a adus în acel punct.

”Atâta timp cât voi fi sănătos, voi putea face față chiar și la de două ori mai multe lucruri decât fac acum. Important este să fim sănătoși, să fim iubiți și să iubim, pentru că putere de muncă avem foarte multă. Am avut momente care m-au clătinat, atunci când oamenii arucau cu foarte multă ură, nicidecum de la volumul sau orele de muncă.

Pot duce foarte mult, muncesc de luni până duminică, conduc singur la toate concertele, sunt și pe șantiere, filmez câte un vlog în fiecare zi, postez zilnic pe Instagram. Volumul de muncă nu mă va speria, dar de multe ori, sentimentele negative m-au clătinat. Am învățat cum să mă descurc și cu alea, doar că mă doare. Eu eram un om mai blând, mai bun, mai deschis oamenilor, lucru care a dispărut puțin, pentru că altfel m-ar fi nimicit sufletește cei răi intenționați, așa că a trebuit să îmi construiesc și eu un fel de scut.” ne-a mai povestit cântărețul.

Ce îl motivează pe Dorian Popa? “Frica de a reveni la nimicul care am fost”

Drumul spre succes al lui Dorian Popa nu a fost întotdeauna numai lapte și miere, punctul de start al acestuia fiind unul destul de anevoios. Cântărețul recunoaște că a avut și perioade dificile, însă nu-și dorește să mai ajungă niciodată înapoi de unde a plecat.

”De când am început să muncesc, adică de la 19-20 de ani și până în prezent, frica de a reveni la nimicul pe care l-am avut mă motivează să muncesc și să nu mă uit înapoi. Nu e un secret că provin dintr-o familie destrămată. A fost bine până pe la 15 ani, dar, după aceea, lucrurile au devenit destul de dificile, rămânând doar cu mama, care este profesoară. Știm cât este salariul de profesoară și astfel un asemenea trecut te mână să muncești și să nu te oprești.”, spune Dorian Popa.

Dorian și iubita, afaceri separate: “Fiecare e rege pe tarlaua lui”

Îndrăgitul artist și iubita sa, Claudia Iosif, au o relație de peste 10 ani și, dacă inițial au început afacerile împreună, acum, fiecare e “rege pe tarlaua lui”, spune Dorian Popa.

Dorian Popa este extrem de mândru de faptul că au reușit să construiască împreună casa visurilor și rememorează, emoționat, momentele în care cei doi își trăiau povestea de dragoste într-o garsonieră modestă și agoniseau, pentru a se bucura de luxul de astăzi.

”Eu și Claudia avem o relație de peste 10 ani și spun lucrul ăsta cu mândrie. La început mai amestecam afacerile, pentru că povestea cu hainele a început ca un business comun. Inițial, făceam haine de băieți, așa că eu eram modelul direct, dar, în timp și odată cu maturizarea relației noastre, ne-am dat seama că cel mai bine și cel mai sănătos din punct de vedere al relației dintre noi, este mai bine ca fiecare să aibă afacerea lui, libertatea lui în afacerea sa. Ne sfătuim, discutăm, dar fiecare este rege pe tarlaua lui. ” ne-a mai spus artistul.

”Lucru care m-a făcut cel mai mândru în viață este faptul că am reușit să construiesc o casă cu mai multe surprize decât mă așteptam, cu piscină, curte, lucruri pe care nici nu le visam. Eu voiam o căsuță, pe pământ, ca să pot să am și eu un cățeluș, pentru că am visat asta încă de când eram mic. Și eu, și Claudia suntem mari iubitori de animale, iar în garsoniera mititică în care stăteam și agoniseam, nu ne-am permis mai mult decât pisicuțe. Casa a fost un lucru pe care l-am visat și mi l-am dorit încă de pe la 7 ani, când mergeam la bunica și eram la curte, sau când vedeam alți prieteni care stăteau la casă, eram fascinat.”, a conchis Dorian.