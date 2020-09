Dorian Popa vorbește despre cea mai dureroasă perioadă din viața lui

Dorian Popa este mereu cu zâmbetul pe buze și debordează de energie, dar ascunde o dramă care i-a marcat viața. Actorul din „Sacrificiul” a vorbit deschis despre cea mai dureroasă perioadă, și anume divorțul părinților săi pe când avea numai 14 ani.

Cântărețul are numai cuvinte de laudă la adresa mamei sale pe care o consideră o adevărată eroină pentru că a crescut doi bărbați. În plus, vloggerul are o relație specială cu cea care i-a dat viață, aceasta fiindu-i colegă de echipă la „Asia Express”.

Vedeta a fost invitată la „Sinteza zilei” unde a declarat că nu vrea să ofere prea multe amănunte despre perioada dificilă din viața sa pentru că nu vrea să o facă pe mama sa, Luminița, să lăcrimeze. Dorian Popa a ținut să precizeze însă că a fost vorba de o poveste atipică.

Dorian Popa, dezvăluire despre perioada dureroasă din viața sa

„Este o poveste atipică, asta e cert. Nu aș vrea să facem o dramă, nu vreau să o fac pe mama mea să lăcrimeze în fața televizorului și nicidecum nu aș vrea să lăcrimez eu.

Tatăl meu, când aveam 14 ani, s-a separat oarecum de noi, nu ar fi fost asta o problemă, întrucât sunt multe familii care nu funcționează neapărat în unitate.

Noi am fost crescuți și educați încât să înțelegem și o separare”, a mărturisit Dorian Popa în emisiunea lui Mihai Gâdea, relatează antena3.ro.

Îndrăgitul artist a dezvăluit că figura paternă a început să fie foarte rece cu familia, motiv pentru care mama sa a depus actele de divorț. Actorul nu a mai vorbit cu tatăl său pentru că acesta încerca să-l îndepărteze de cea care l-a adus pe lume și nici măcar nu a mers la înmormântarea lui.

Dorian Popa și-a iertat părintele în cele din urmă, în ciuda faptului că ani la rând nici măcar nu l-a ajutat și nu au schimbat o vorbă.

Cunoscutul vlogger a povestit un episod în care tatăl său i-a oferit o mașină în schimbul ruperii legăturii cu mama sa, însă nu i-a făcut pe plac bărbatului. În schimb, actorul are numai vorbe bune și respect despre mama sa care l-a crescut singură.

