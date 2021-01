Dorin Goga se retrage din activitate. Ce ofertă a primit de la U Cluj şi mesajul fotbalistului

Dorin Goga a decis să pună punct carierei de fotbalist. Atacantul de 37 de ani al lui U Cluj le-a refuzat în trecut pe FCSB și Dinamo și e unul dintre cei mai importanți jucători din istoria ardelenilor, cu peste 200 de partide.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

UPDATE, 14 ianuarie, ora 18:30 / U Cluj a anunţat că Dorin Goga a primit o ofertă pentru un rol în conducerea clubului, după ce acesta s-a retras din fotbal.

“FC Universitatea Cluj i-a propus lui Dorin Goga, jucătorul emblematic care a îmbrăcat pentru aproape două decenii tricoul alb-negru, un rol de conducere în cadrul clubului, după ce ambele părți au decis, de comun acord, încetarea contractului”, este anunţul făcut de U Cluj.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“De la vârsta de 10 ani, când am îmbrăcat prima dată tricoul lui “U”, și până acum s-au adunat 18 ani în care am evoluat la această echipă. 18 ani cu “U” pe piept, o onoare și o bucurie extraordinară. Visele copilului de 10 ani au devenit realitate sub culorile alb negru. Le mulțumesc suporterilor pentru toată susținerea lor și, când se va putea, îi aștept pe stadion. Mulțumesc “U” și HAI “U”!!!”, a fost mesajul lui Dorin Goga pentru fanii lui U Cluj.

Goga a jucat 227 de partide pentru Universitatea Cluj, iar în România a mai evoluat la Politehnica Timișoara, Rapid și ASA Târgu Mureș, înscriind 148 de goluri în cariera sa.

ADVERTISEMENT

Dorin Goga are și un meci la echipa națională a României, unde a debutat în 2012 cu Victor Pițurcă. Pe 27 ianuarie, atacantul era pe teren într-un amical cu Turkmenistan, câștigat cu 4-0 de tricolori.

Dorin Goga pune „ghetele în cui” după 17 ani de carieră, însă rămâne la U Cluj

Dorin Goga a luat decizia să pună punct carierei de fotbalist și l-a informat deja pe antrenorul Costel Enache. Atacantul Universității Cluj va continua pe o poziție administrativă în club, conform Transilvania Reporter.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Atacantul ardelenilor a fost cel mai scump jucător din Liga 1 în 2008, după ce a fost transferat la Poli Timișoara de Marian Iancu pentru 1,5 milioane de euro. Goga va rămâne în amintirea suporterilor lui Poli, după ce a înscris în meciurile din Europa League cu Ajax Amsterdam și Dinamo Zagreb.

Fotbalistul are un singur regret în carieră și declara într-un interviu că e convins că ar fi reușit să devină campion al României cu Politehnica Timișoara: „Dacă ar fi să regret ceva, ar fi că s-a închis clubul la Timișoara, atât. Era o formație frumoasă, într-un oraș care trăia pentru fotbal. Era bine, speram să ajungem să câștigăm trofee. Într-un final am fi câștigat campionatul. Apoi a venit falimentul și s-a terminat totul, dramatic, dureros”, spunea cu regret cu Goga.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A refuzat FCSB și Dinamo ca să joace la Rapid

Dorin Goga a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, dar și la marea rivală, Dinamo. Cu ambele cluburi a negociat în repetate rânduri, însă Marian Iancu, patronul bănățenilor, a ținut tot timpul la preț: „Dar cu cine n-am discutat…și cu domnul Borcea, și cu domnul Porumboiu, și cu domnul Becali. Eu le-am transmis ce voiam. Aveam un contract, în fine, nu ne-am înțeles. Nu s-a făcut nimic, vorbe. Eu mi-am fixat cu atenție fiecare pas în carieră. Nu-mi pare rău de ceva anume”, spunea Goga în același interviu acordat în urmă cu trei ani.

A ajuns însă la Rapid București pe 1 iulie 2012, de unde a debutat și la echipa națională. După doar 14 meciuri, în care a înscris două goluri, Dorin Goga avea să își rezilieze contractul cu giuleștenii, deoarece clubul se confrunta cu grave probleme financiare și a renunțat la toți jucătorii cu contracte mari.

ADVERTISEMENT

Dorin Goga avea să obțină însă cea mai mare performanță din carieră la ASA Târgu Mureș, unde a devenit vice-campion al României în sezonul 2014-2015, când evolua în 26 de partide (trei goluri).

Dorin Goga a fost martor în „Dosarul Valiza”. DNA i-a ascultat telefonul

În 2008, CFR Cluj și FCSB s-au bătut până în ultima clipă pentru titlul de campioană. Gigi Becali i-a oferit lui Dorin Goga și celorlalți jucători de la U Cluj o primă record pentru a o împiedica pe CFR în drumul spre titlu: 100.000 de euro. Goga le-a povestit imediat celor din conducere ce s-a întâmplat, iar fotbalistul a fost citat ca martor după ce telefonul său era ascultat de DNA: „Am dat aceeaşi declaraţie pe care am dat-o la DNA. Şi domnul Becali a recunoscut că m-a contactat. Eu mi-am făcut datoria, am anunţat conducerea clubului că am fost căutat şi restul nu mă mai interesează”, a povestit Goga.

ADVERTISEMENT

„Mi-am dorit de mic să joc fotbal, să fac ceva în sportul acesta și cred că am reușit. Mă bucur pentru ceea ce am realizat” – Dorin Goga

Cifrele carierei lui Dorin Goga: