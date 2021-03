Dorin Goian a prefațat duelul dintre Ianis Hagi și Nicolae Stanciu: „Rangers poate să ajungă în finală!” Exclusiv

Dorin Goian a analizat pentru FANATIK confruntarea din Europa League dintre Ianis Hagi (Rangers) și Nicolae Stanciu (Slavia Praga) și consideră că scoțienii pot ajunge chiar în finala competiției.

Fostul jucător al lui Glasgow Rangers a povestit într-un interviu în exclusivitate pentru site-ul nostru cele mai frumoase clipe petrecute în Scoția și cum a trăit primul „Old Firm”, pe care îl consideră unul dintre cele mai tari derby-uri din Europa.

Fostul jucător al echipei naționale consideră că echipa lui Ianis Hagi este mare favorită împotriva Slaviei Praga și așteaptă cu nerăbdare duelul dintre Hagi și Stanciu, pe care îi consideră cei mai în formă „tricolori”.

Dorin Goian e încântat de duelul dintre Ianis Hagi și Nicolae Stanciu: „Abia aștept!”

Dorin Goian așteaptă cu nerăbdare duelul românesc din Europa League dintre Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, doi dintre cei mai importanți jucători ai echipei naționale a României în acest moment: „Un meci extrem de interesant din toate punctele de vedere și pe care îl abia aștept! Avem doi jucători români de echipă națională care se confruntă. Ba, mai mult, avem și o brigadă de arbitri români și cu siguranță partida va fi urmărită cu un mare interes. Cel mai bun să câștige”, a spus Goian în exclusivitate pentru FANATIK.

Fostul fotbalist al FCSB și al echipei naționale consideră că Rangers e mare favorită la calificare și crede că echipa lui Hagi poate ajunge fără probleme în finala Europa League: „Eu merg clar pe Rangers! Și îmi doresc ca ei să meargă mai departe. De fapt, cred că Rangers are cu adevărat puterea să joace cel puțin finala! Clar. Chiar dacă mai sunt echipe foarte puternice. Cu organizare bună și cu puțin noroc, mai ales că și Rangers are jucători foarte buni”, a surprins fostul jucător al scoțienilor.

În continuare, Goian i-a analizat pe cei doi jucători ai lui Mirel Rădoi și speră că niciunul dintre ei nu se va accidenta. Fundașul îi caracterizează pe Hagi și Stanciu drept genul de jucător împotriva căruia nu trebuie să faci greșeli, pentru că te pot taxa în orice moment: „Amândoi sunt jucător de mare valoare și de calitate, care pot întoarce meciul în orice moment. Orice clipă de neatenție atunci când îi marchezi te poate costa. Sunt doi jucători care sunt urmăriți permanent, dar cred că motivația lor va fi mai mare ca deobicei. Eu sper să facă un joc bun amândoi și în primul rând să fie feriți de accidentări, ca să ne putem bucura de ei și la echipa națională”, a mai explicat Goian.

Dorin Goian crede că toate aceste critici îl vor ajuta enorm pe Ianis Hagi: „Deja s-a călit și sunt sigur că l-a întărit foarte mult!”

Dorin Goian nu crede că Ianis Hagi poate fi deocamdată cel mai important jucător al echipei lui Steven Gerrard, însă e convins că toate aceste critici îl vor ajuta foarte mult pe viitor: „Nu știu dacă e cel mai important jucător, dar cu siguranță este unul dintre cei mai importanți ai lui Rangers. Poate în anumite momente s-a pus o presiune mai mare pe umerii lui, dar cred că deja s-a obișnuit. Deja s-a călit și sunt sigur că l-a întărit foarte mult. Nu cred că e ușor însă asta îl va ajuta foarte mult de-a lungul carierei lui pentru că atunci când treci prin astfel de momente vei știi pe viitor să gestionezi mult mai bine situațiile grele prin care treci”, a mai explicat „Goe”.

Fostul jucător al echipei naționale, pentru care a e voluat în nu mai puțin de 69 de partide, a evitat să îi dea un sfat lui Ianis Hagi, dar în cazul în care îl va suna, i-ar face mare plăcere să îl ajute: „Nu am vorbit de când e la Rangers și nu îmi permit eu să îi dau sfaturi lui Ianis Hagi. Are cine să îi dea, doar e fiul lui Gică Hagi! El știe ce are de făcut și e deja un jucător care a crescut mult, mai ales de când a făcut pasul la naționala mare. Dacă mă sună, cu siguranță îi voi răspunde cu mare drag”.

Fostul internațional român apreciază foarte mult ceea ce a reușit Steven Gerrard într-un timp foarte scurt la Rangers și pe viitor îl vede la o echipă de top din Europa, poate chiar la Liverpool: „Păi din câte s-a văzut deja a început să demonstreze! Să câștigi titlul de o așa manieră după foarte mulți ani și într-un timp atât de scurt e o performanță foarte mare. Sincer îmi doresc foarte mult să ajungă la o echipă mult mai mare din Europa. Poate chiar la Liverpool într-o bună zi”, a mai spus Dorin Goian pentru FANATIK.

