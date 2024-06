Dorin Goian crede că România se poate califica în optimi la EURO 2024: ”N-avem jucători în mare formă, dar suntem puternici ca echipă”

Fostul fundaș central Dorin Goian (43 de ani), care a jucat cu naționala României la EURO 2008, crede că tricolorii pot trece de faza grupelor la Campionatul European 2024 din Germania.

Chiar dacă nu este entuziasmat de prestația reprezentativei noastre din ultimele teste cu și , ambele terminate la egalitate, 0-0, ”Goe” mizează pe forța grupului, atuul prin care jucătorii lui Edi Iordănescu au reușit să se califice de pe primul loc în preliminarii, înaintea Elveției.

România este în grupa E la EURO 2024 cu Ucraina (17 iunie), cu Belgia (22 iunie) și cu Slovacia (26 iunie). În optimi se califică primele două clasate, plus cele mai bune patru echipe de pe locurile 3.

Dorin Goian crede că România se poate califica în optimi la EURO 2024

Dorin, cum simți naționala României după cele două amicale neconvingătoare cu Bulgaria și Liechtenstein?

– Suntem puțin descurajați după aceste două jocuri. N-am reușit să marcăm niciun gol, dar hai, trebuie să fim și noi pozitivi. Începe EURO și să uităm aceste două jocuri de verificare. Până la urmă suntem calificați la un turneu final și orice se poate întâmpla. Cu siguranță concentrarea jucătorilor va fi mult mai mare. Sperăm să prindem o formă mai bună și să facem punctele necesare ca să trecem de grupe.

Tu ai trecut prin experiența unui EURO, în 2008. Sunt meciurile de dinainte tratate mai lejer, să nu te accidentezi?

– Nu există să te menajezi ca jucător, chiar dacă este un joc de verificare înaintea unui turneu final. Nu există așa ceva. Nu mai pui piciorul sau nu mai dai sută la sută că vezi Doamne ți-e frică să nu te accidentezi? Dacă e să te accidentezi poți să faci entorsă când cobori treptele de la Mogoșoaia și nu mai mergi la EURO.

”E greu de digerat egalul cu Liechtenstein”

Asta au spus băieții că a fost principalul obiectiv, să nu se accidenteze.

– Nu e așa. Din contră, la ultimele meciuri de pregătire trebuie să fie concentrarea maximă ca fiecare să-i demonstreze selecționerului că merită să joace titular la EURO. Mi-e greu să cred că se știe deja primul unsprezece. Eu țin minte că înainte de EURO 2008 am jucat amical cu Rusia, care era o forță, și am câștigat cu 3-0 în Ghencea. Apoi am bătut Muntenegru, cu 4-0. Concentrarea a fost maximă din partea tuturor. Fiecare dintre noi își dorea să joace bine și să-i demonstreze lui Victor Pițurcă faptul că merită să fie titular în primul meci de la EURO, cu Franța.

Te gândeai vreodată că nu putem să batem Lichtenstein?

– E greu de digerat un astfel de rezultat de egalitate. Chiar dacă nu o spunem la interviuri și încercăm oarecum să protejăm echipa națională, că haide suntem calificați la EURO. Cu siguranță că dacă făceam 0-0 cu Liechtenstein în campania de calificare eram cu toți mult mai drastici și mult mai pesimiști cu jocul echipei. E normal atunci când joacă bine să o lăudăm.

Din păcate, n-a mai fost cazul de patru meciuri. După calificare n-am mai bătut pe nimeni.

– Asta e echipa națională, presiune este mare, iar când se întâmplă astfel de rezultate care nu fac cinste echipei naționale e clar că trebuie să acceptăm și criticile. Mă dau și eu cu majoritatea care spune: Da, am jucat slab, nu suntem ceea ce trebuie momentan, dar hai să vedem ce facem la EURO, unde va fi alt ceva, altă concentrare.

”La EURO va fi altă concentrare”

Chiar crezi că România va arăta mai bine la EURO?

– Cu siguranță va fi altă concentrare. Cel puțin sperăm. Un turneu final este o presiune în plus, emoțiile sunt mult, mult mai mari. Presiunea și tensiunea jocurilor sunt cele mai înalte cote. Vă spun sincer. Joci cu România la un turneu final unde toată țara te vede și nu numai.

Îi vezi capabili pe tricolori să gestioneze în sens pozitiv această presiune imensă?

– Sperăm ca băieții să-și dozeze bine această presiune, să-i ajute să-și ridice nivelul concentrării la 200% și sunt sigur că așa va fi. Sperăm să prindem o zi bună cel puțin la primul meci cu Ucraina, pentru că nu va fi un joc ușor. Din punctul meu de vedere Ucraina este principala favorită la câștigarea grupei. Ar fi foarte important să nu pierdem primul joc cu Ucraina. Eu spun că pe slovaci îi putem bate și am mare încredere că putem face o surpriză cu Belgia.

Cu Slovacia va fi ultimul meci. Așa și la EURO 2008 și la cel din 2016 am jucat meci decisiv pentru calificare, dar am pierdut cu Olanda, respectiv Albania.

– Trebuie să fim pozitivi. Noi în 2008 am fost la un penalty de calificarea în sferturi. Păcat, atunci putea să scriem o pagină de istorie pentru echipa națională. Era extraordinar să fii ieșit din grupa aia cu Franța, Italia și Olanda. Multă lumea și-ar fi amintit de acea calificare.

”Nu suntem Spania sau Anglia să ne calificăm după primele două meciuri”

E greu să joci calificarea în ultima etapă?

– Da, nu-ți dorești să lași calificarea la ultimul meci, doar că e greu. Numai marile echipe și marile forțe ale Europei reușesc de multe ori să fie calificate după primele două jocuri. Noi nu suntem nici Spania, nici Anglia, să spunem că facem șase puncte în primele două meciuri apoi jucăm în ultimul meci cu calificarea în buzunar.

Care ar fi în opinia ta principalul atuu al României pentru a reuși să ajungem în optimi?

– Eu zic că suntem puternici ca echipă și putem reuși printr-o organizare foarte bună a jocului. Asta am demonstrat și în calificări. Nu văd un jucător care să aibă calitatea aia care să facă diferența, poate un Ianis Hagi dacă va prinde o zi bună. Trebuie să profităm de puținele ocazii pe care le vom avea și să marcăm.

Am semna pentru 0-0 cu Ucraina dacă ni s-ar propune?

– Da, da ar fi bine să nu pierdem primul joc.

Crezi că punctul forte al României din preliminarii, cuplul de fundași centrali Burcă – Drăgușin, va avea de suferit din cauza faptul că Burcă a fost indisponibil din 27 aprilie, iar Drăgușin a jucat puțin la Tottenham?

– Burcă și Drăgușin se cunosc foarte bine și se completează foarte bine. Nu s-a uitat atât de repede relațiile de joc dintre ei. Dacă e să vorbim despre forma sportivă, noi nu prea avem jucători în mare formă la echipele lor de club. Iar acest lucru putem compensa doar jucând ca o echipă. Rămâne de văzut cum reacționează jucătorii la presiune. Unii duc, alții sunt mai emotivi. Vom vedea.

”Noi la EURO 2008 am visat jocul Franței din primul meci”

Cum se pregătește primul meci de la un turneu final? Știu că Victor Pițurcă v-a făcut să visați jocul Franței, la debutul de la EURO 2008?

– Într-adevăr, cu nea Piți analizele erau foarte complexe și lungi și chiar dacă nu ne plăceau uneori. De aceea am și avut rezultate în aceea perioadă. La ora jocului știam absolut totul despre adversarul direct, despre echipa adversă. Plusurile și minusurile fiecărui jucător. Știam exact cum putem bloca adversarii. Noi pe Franța, practic, o visam. Îl visam pe Anelka, pe Ribery, pe Trezegue. Ca dovadă, Franța nu și-a creat ocazii cu noi. N-a fost un meci frumos, dar ăsta a fost scopul nostru să nu primim gol și să nu pierdem primul meci. Acel egal ne-a ținut în cărți pentru calificare.

Un rezultat pozitiv în primul meci din grupă îți dă moral pentru jocul următor.

– Cu siguranță. În cazul unei înfrângeri atmosfera în cadrul echipei nu mai este la fel de bună. Dispare încrederea în sine, în echipă, în coechiperi, coroborat cu calcule. Începi să te gândești la rezultatele celorlalte echipe, iar mintea ta nu mai este focusată sută la sută pe meciul doi.

Care este favorita ta la câștigarea Campionatului European?

– Pentru mine Franța e marea favorită. Spania este în reconstrucția, Germania la fel, dar la un turneu final se poate întâmpla orice. Anglia are echipă bună. Italia, care s-a calificat cu mare tam-tam, în ultimul meci cu Ucraina, n-ar fi de mirare să o ducă valul din nou în finală.