Dorin Goian, noul președinte al Cetății Suceava! Fostul stelist preia conducerea revelației din Liga 2

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Cetatea Suceava își reorganizează conducerea în plină luptă pentru play-off-ul Ligii 2. Fostul internațional Dorin Goian a fost numit președinte executiv al clubului, în urma unei ședințe desfășurate miercuri, 4 noiembrie. Nou-promovata pregătită de Petre Grigoraș ocupă locul 6 în clasament și speră să continue parcursul surprinzător din acest sezon.

Dorin Goian, noul președinte al Cetății Suceava! Ce schimbări s-au decis în ședința de miercuri

Dorin Goian revine într-o funcție importantă la Cetatea Suceava. Fostul fundaș al naționalei României a fost numit președinte executiv al clubului, în urma unei ședințe la care au participat finanțatorul principal Marius Neagu și Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava. Goian ocupa deja funcția de președinte de onoare, pe care o primise în vara acestui an, înaintea debutului echipei în Liga 2.

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Reorganizarea nu presupune însă plecarea celorlalți oficiali din club. Ciprian Anton își va păstra funcția de manager sportiv, în timp ce Liviu Grigorean, cel care a ocupat până acum postul de președinte executiv, va continua să activeze în cadrul Cetății Suceava, dar într-o altă funcție.

Ce a făcut Dorin Goian după retragerea din fotbal

Dorin Goian și-a încheiat cariera de fotbalist în 2016, după ce a evoluat pentru echipe precum Steaua, Palermo, Rangers, Spezia și Asteras Tripolis. Fostul fundaș, care a adunat 69 de selecții și cinci goluri pentru naționala României, a rămas implicat în fotbalul sucevean. A ocupat inițial funcția de președinte la Foresta Suceava, apoi și-a început cariera de antrenor. A pregătit Bucovina Rădăuți și Foresta Suceava, formații din Liga 3.

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În 2024, Goian s-a alăturat proiectului Cetatea Suceava, în calitate de director tehnic. Un an mai târziu, a preluat banca tehnică a echipei, proaspăt promovată în Liga 3. Mandatul său s-a încheiat în noiembrie 2025, iar locul i-a fost luat de Petre Grigoraș. Experimentatul tehnician a reușit să ducă formația în Liga 2, iar Goian a revenit în vara acestui an ca președinte de onoare.

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Cetatea Suceava visează la play-off-ul Ligii 2! Petre Grigoraș, „cel mai tare din oraș”

Nou-promovata ocupă locul 6 după primele 12 etape, cu 22 de puncte, și se află pe ultima poziție care asigură calificarea în play-off. Echipa lui Petre Grigoraș a obținut rezultate importante, inclusiv o victorie în deplasare cu ACSM Reșița, scor 1-0. În ultima etapă, sucevenii au remizat pe teren propriu cu FC Bihor, scor 2-2.

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dar mai ales de atmosfera creată de suporteri la meciurile de pe teren propriu. Într-o declarație oferită în exclusivitate pentru FANATIK, experimentatul antrenor a vorbit despre obiectivele Cetății Suceava și despre lucrurile care îl mulțumesc cel mai mult în acest sezon.

„Care este obiectivul nostru? Uitați-vă cum joacă echipa, ce atitudine are și ce atmosferă este în tribune. Mi-aș dori să văd asemenea lucruri la măcar 10 dintre cele 22 de echipe din Liga a 2-a. Când publicul apreciază atitudinea, jocul echipei, ideea de joc, agresivitatea și calitatea fotbaliștilor, ce poți să-ți dorești mai mult?”, a declarat Petre Grigoraș, în exclusivitate pentru FANATIK.