Dorin Goian nu crede că FCSB e favorită cu Aberdeen: „O dublă extrem de dificilă”

Dorin Goian a fost sub contract cu Rangers timp de 3 sezoane. Fostul fundaș central îi pune în gardă pe .

Dorin Goian crede că pentru FCSB calificarea în grupa de Europa League ar salva începutul de sezon: „Vedem cu toții că e greu”

Dorin Goian : „Este un play-off de Europa League și miza e mare. E cel mai important meci al sezonului. Deobicei, FCSB abordează cum trebuie aceste confruntări. Ar conta mult să avem o echipă calificată în grupa de Europa League.

Pentru Champions League pălăria este prea mare momentan și vedem cu toții că e greu. Europa League este un obiectiv realist momentan pentru campioana României. Nu putem mai mult.

E foarte important și din punct de vedere financiar și din punct de vedere sportiv pentru jucători, staff, pentru club și pentru suporteri”, a mai completat „Goe”.

Dorin Goian, rezervat înainte de „dubla” cu Aberdeen: „De ce ar pleca favorită FCSB?

Dorin Goian e realist înainte de meciul din Scoția: „(n.r. Pleacă FCSB cu prima șanșă cu Aberdeen?) De ce ar pleca favorită? După jocurile din acest sezon din cupele europene nu aș cam spune. O să fie un joc foarte echilibrat și o dublă extrem de dificilă. Sunt șanse 50-50”.

Cu toate acestea, echipa care are un lot de două ori și ceva mai slab cotat decât FCSB nu e o echipă de speriat: „Aberdeen cu siguranță nu e nivelul lui Rangers și al lui Celtic. Adică nu cred că FCSB poate pierde în Scoția așa cum s-a întâmplat cu Rangers în grupa de Europa League de anul trecut. Dacă punem în balanță ce s-a întâmplat la FCSB bun și rău în ultimul timp, cred că va fi un meci echilibrat”.

Fostul jucător și-a adus aminte și de duelurile cu adversarii FCSB-ului: „Am jucat mai multe meciuri împotriva lui Aberdeen și au fost mereu o echipă de primele 5 locuri în campionatul Scoției. Nu contează cifrele și valoarea loturilor”.

Ce spune despre problemele din defensiva FCSB-ului

Întrebat despre erorile din defensiva FCSB-ului, Dorin Goian a punctat: „Sunt greșeli individuale care nu au venit deloc în niște momente foarte bune, dar care pot fi eliminate. Când ai 2-0 cu Rapid și ești egalat dintr-un aut, un gol norocos al lui Koljic din punctul meu de vedere și încă un gol dintr-o greșeală personală. Se întâmplă.

Ar fi fost o victorie de moral pentru FCSB, care putea să le dea încredere mai mare în dubla cu Aberdeen. Ar fi ceva extraordinar pentru ei să joace al doilea an consecutiv în grupa de Europa League. Ar fi maximum realizabil pentru o echipă din România.

Ei știu ce au de făcut, au antrenor, sunt jucători profesioniști și probabil vor avea și o primă specială. Trebuie să își arate valoarea”, a mai spus fostul căpitan al FCSB în exclusivitate pentru site-ul nostru.