Dorin Goian o avertizează pe FCSB: “Rangers începe deja cu 1-0”. Exclusiv

Dorin Goian a intrat în direct alături de Gabi Safta, colaboratorul . Fostul internațional care a jucat și la Steaua București, dar și la Glasgow Rangers a făcut o analiză a .

Dorin Goian, despre stadionul Ibrox: „Sunetul este foarte mare, nu prea te auzi cu coechipierul”

Așa cum i-a comunicat lui Gabi Safta, fostul fundaș a fost fericit când FCSB și-a aflat adversarele din Europa League. În special pe Glasgow Rangers. În plus, Dorin Goian a reamintit de atmosfera pe care fanii de pe stadionul Ibrox o fac partidă de partidă.

„M-am bucurat pentru cei de la FCSB. Un joc contra lui Rangers, mai ales în deplasare, este o experiență de neuitat pentru orice fotbalist. Atmosfera este una incredibilă acolo la Ibrox. Și experiența jucătorilor în acest joc cu Rangers va fi una de neuitat. Mă bucur că au picat împreună în aceasta grupă, pentru că interesul va fi de trei ori mai mare.

Faptul că se duelează două echipe la care am jucat, la care am cunoscut momente foarte frumoase. (n.r. ce are special stadionul Ibrox?) mă bucură. În momentele bune ale jocului celor de la Rangers și când începe tot stadionul să cânte, într-adevăr, sunetul este unul foarte foarte mare, nu prea te auzi cu coechipierul. Țin minte când jucam într-un derby versus Celtic, într-un „Old Firm”, se și înregistrase un record, cred că de vreo 50 și ceva de mii la acel derby. Cred că foarte emoționant pentru ei, cred că va fi imnul de început”, a declarat Dorin Goian.

Atmosfera de pe Ibrox o face pe Rangers să înceapă deja cu 1-0

„Tina Turner, ‘The Best’, când se cântă la începutul meciului. (n.r. se începe cu 1-0?) Da, da. Vom vedea. Dar, cel puțin pentru echipa gazdă, când auzi un stadion întreg cântând Tina Turner, „The Best”, practic ăla era momentul care pe noi ne motiva 200%. Înainte în vestiar, te mai schimbi, ești concentrat la joc sau mai vorbești cu un coleg, mai tragi o jambieră, mai pui o apărătoare. Dar când ești pe teren și îți cântă Tina Turner, „The Best” și sunt cu toții la un ison, momentul este special.

Ți se făcea pielea de găină. Și practic, acea concentrare de 100% se transformă în 200%. În momentul ăla, simți că nu există adversar pe care să nu-l poți învinge”, a continuat fostul internațional român.

Suporterii lui Rangers au fost mai uniți în momentul retrogradării echipei

Ulterior, Gabi Safta l-a numit norocos pe Dorin Goian. Fundașul central a jucat, după spusele moderatorului emisiunii, la cea mai iubită echipă din România (n.r. Steaua) și la cea mai iubită echipă din Scoția (n.r. Rangers). Așa cum a dezvăluit Safta, atmosfera de pe Ghencea de odinioară se asemăna foarte mult cu cea de pe Ibrox. Întrebat de părerea pe care o are despre Glasgow Rangers, Dorin Goian a răspuns imediat.

„Rangers, îi urmăresc mai tot timpul. Și i-am urmărit în momentul în care am plecat de acolo, chiar dacă am stat un singur an la Rangers. Ți-am spus, emoțiile și experiența de la Rangers a fost una fantastică. N-am crezut vreodată că o echipă poate fi atât de iubită ca Glasgow Rangers. Mai ales în momentele dificile.

Rangers, în acel moment, a fost retrogradată în liga a 4-a, iar țin minte, aportul fanilor la primul meci de liga a 4-a a fost parcă mai mare decât la un „Old Firm”. Țin minte că am jucat în prima etapă, și în liga a 4-a am prins vreo 3 meciuri cu ei. Incredibil, să vezi la liga a 4-a 50.000 de oameni care cântau poate mai tare ca la derby-ul cu Celtic. Cât de mult se pot unii (n.r. suporterii) mai ales în momente grele pentru că atunci era un moment greu pentru Glasgow Rangers. Abonamentele crescuseră cu vreo 20-30% față de un sezon normal de Scottish Premiership”, a continuat invitatul lui Gabi Safta.

Dorin Goian, sfat pentru FCSB: „Să joace cu cea mai mare plăcere, să se distreze pe teren”

La final, fostul jucător al Stelei și al lui Rangers, a dat indicații . Experimentatul fundaș nu a ezitat și le-a transmis elevilor lui Elias Charalambous să se simtă norocoși că au prilejiul de a juca fotbal pe Ibrox.

„Să intre pe teren, să joace cu cea mai mare plăcere, să se distreze pe teren. Pentru că sunt cei mai norocoși, din simplul fapt că au șansa de a juca pe stadioane precum Ibrox. (n.r. sunt convins că ții mai mult cu FCSB decât cu Rangers) Clar, clar”, a încheiat Dorin Goian pentru FANATIK.

