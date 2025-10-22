Dorin Goian, prima reacție după ce jucătorul său a făcut accident, fiind băut: ”Hai să nu judecăm atât de aspru”

ADVERTISEMENT

Jucătorul Marian Ilie, căpitanul formației din Liga 3, a produs un accident de circulație după ce s-a suit în stare de ebrietate la volan. Dorin Goian a precizat că fotbalistul și-a cerut scuze pentru incidentul produs.

Dorin Goian, măsuri drastice împotriva jucătorului care a făcut accident

După ce căpitanul echipei Cetatea Suceava a condus sub influența băuturilor alcoolice și a intrat cu mașina într-un stâlp, Dorin Goian a anunțat în exclusivitate pentru FANATIK că a decis să-i retragă banderola.

”El își asumă, a greșit, am vorbit și eu cu el și am decis să îi iau banderola de căpitan. Pe parte administrativă se vedem dacă va mai lua clubul vreo măsură. Era totuși în timpul lui liber. Și-a cerut scuze, dar hai să nu judecăm atât de aspru pentru că alții au făcut lucruri și mai grave și au scăpat nepedepsiți.

Nu e nici primul nici ultimul fotbalist care face asta. și el suportă consecințele. Cine nu a greșit când a fost tânăr? Nu e nimeni fără de greșeală. Îi pare foarte rău. Își vede de fotbal acum și se pregătește cu echipa”, a declarat Goian, pentru FANATIK.

Jucătorul s-a ales cu dosar penal

În noaptea de duminică, 12 octombrie, jucătorul formației Cetatea Suceava, Marian Ilie, s-a urcat în stare de ebrietate la volanul mașinii sale, un Audi Q3. El , iar mașina a suferit grave avarii.

Poliția l-a supus controlului cu etilotestul, iar rezultatul a fost de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Fotbalistul a fost dus imediat la spital pentru a i se recolta probe de sânge și i s-a întocmit dosar penal pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Ce pedeapsă ar putea primi Marian Ilie

Chiar dacă în plan sportiv a scăpat destul de ușor, doar cu pierderea banderolei de căpitan la Cetatea Suceava, Marian Ilie ar putea avea mari probleme din cauza legilor care pedepsesc foarte aspru astfel de abateri.

Pe lângă dosarul penal, fotbalistul din Liga 3 se va alege cel mai probabil cu o amendă și cu suspendarea permisului de conducere. Pedeapsa ar putea ajunge și la închisoare de la 1 la 5 ani, dacă se consideră că a fost pusă în pericol viața altor persoane.