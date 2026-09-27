Sport

Dorin Goian, ratarea anului la meciul caritabil organizat de Miccoli! A trimis în bară cu poarta goală, din 10 centimetri

Dorin Goian a fost invitat de onoare la un meci caritabil organizat de Fabrizio Miccoli, fostul căpitan și număr 10 al lui Palermo. Fostul fundaș a intrat pe teren pe parcurs și a bifat o ratare imensă.
Flaviu Popa
27.09.2026 | 15:55
Dorin Goian ratarea anului la meciul caritabil organizat de Miccoli A trimis in bara cu poarta goala din 10 centimetri
ULTIMA ORĂ
Dorin Goian a ratat din 10 centimetri
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Fabrizio Miccoli s-a retras din fotbalul profesionist în 2015, la 36 de ani, însă  a organizat un nou eveniment caritabil, promovat drept un „ultim meci de retragere” la vârsta de 47 de ani. Fostul mare fotbalist al lui Palermo și-a invitat toți prietenii sau foștii colegi care l-au marcat în cariera sa. „The Last Match – Miccoli Legends Game” s-a disputat pe Stadio Renzo Barbera, arena pe care Miccoli a devenit unul dintre cei mai importanți jucători din istoria clubului Palermo.

Dorin Goian a oferit ratarea anului în meciul caritabil organizat de Fabrizio Miccoli

Evenimentul a strâns aproximativ 15.000 de spectatori care au asistat la partida caritabilă dintre Team Miccoli și Nazionale Artisti TV, practic o echipă alcătuită din vedete din Italia. S-a jucat un meci de două reprize a câte 35 de minute, echipa lui Miccoli fiind antrenată de Davide Ballardini.

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Dorin Goian a fost „rezervă”, dar a intrat pe parcurs și a fost chiar protagonistul unei ratări memorabile: singur cu poarta goală a trimis în bară din 10 centimetri. Faza poate fi văzută la minutul 5:10 al rezumatului de mai jos și a avut loc în minutul 32 al meciului. Conform TuttoPalermo.net, Dorin Goian spunea că a acceptat cu mare bucurie invitația lui Miccoli și că revenirea pe Renzo Barbera este mereu o „imensă bucurie”.

Alături de Miccoli și Goian, pe teren au mai fost nume mari precum Filippo Inzaghi, Amauri, Josip Iličić, Fabio Liverani, Fabio Simplicio, Giulio Migliaccio, Federico Balzaretti, Mattia Cassani, Cesare Bovo, Moris Carrozzieri, Dorin Goian, Salvatore Sirigu, Radja Nainggolan, Nuno Gomes, Valeri Bojinov și Diego Armando Maradona Jr. alături de alte alte vedete TV. Partida a fost transmisă de ANSA.it și a fost câștigată cu 6-0 de Team Miccoli.

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Evenimentul la care a participat Dorin Goian a fost unul caritabil, care a strâns 20.000 de euro pentru Fondazione Falcone

Evenimentul a avut scop caritabil, astfel că s-au strâns 20.000 de euro pentru Fondazione Falcone, iar banii vor contribui la realizarea unui teren polivalent în cartierul Kalsa din Palermo, conform presei locale.

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Dorin Goian a fost coleg cu Fabrizio Miccoli la Palermo, după transferul său în vara anului 2009. Goian a stat la Palermo până în 2011, după care a plecat la Rangers. În Sicilia l-a întâlnit pe Miccoli, care a fost lider al echipei între 2007 și 2013. Faza cu ratarea lui Dorin Goian poate fi văzută mai jos la minutul 5:10.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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