Dorin Goian retrăiește Middlesbrough – Steaua la 15 ani distanță: „Îți vine să te lași de fotbal în astfel de momente!” Exclusiv

Dorin Goian a rememorat finalul meciului de coșmar dintre Middlesbrough și Steaua (aşa cum era denumită FCSB atunci), la 15 ani distanță de la acel meci. Fostul fundaș central a mărturisit că în astfel de momente îți vine pur și simplu să te lași de fotbal.

Middlesbrough – Steaua este una dintre cele mai dramatice calificări ratate din istoria fotbalului românesc, care crează ecouri chiar și la 15 ani distanță. Maccarone a devenit „coșmarul” FCSB-ului, în timp ce atacanții Yakubu și Hasselbaink nu își explică nici în ziua de azi acel final de meci nebun din semifinalele Cupei UEFA.

Goian a vorbit pentru FANATIK despre acel meci, care rămâne unul dintre marile regrete ale carierei sale, însă peste ani a reușit să se răzbune la Palermo pe Massimo Maccarone.

Interviu cu Dorin Goian despre coșmarul Middlesbrough: „Îți vine să te lași de fotbal în astfel de momente!”

Te mai gândești la acel meci cu Middlesbrough?

– Rămâne cel mai mare regret al carierei mele, la fel de mare ca barajul de calificare cu Grecia pentru Mondiale! Cu siguranță. Când ai șansa să joci cu trofeul pe masă, o finală de cupă europeană, e un regret uriaș. Îmi aduc aminte când mai stau la masă cu suporteri, care mă întreabă de acel meci, pentru că încă ei mă întreabă despre acel joc.

Mult timp după meci, chiar am visat faze de joc și anumite greșeli pe care le puteam evita. Am avut multe regrete la cele patru goluri primite și mă gândeam ce aș fi putut face altfel.

La 3-2, Nicolae Dică credea că a ratat finala după ce a luat galben…

– Din păcate nu a ratat-o doar el, ci toată echipa! El a avut o reacție de moment, știind dinainte că la orice cartonaș galben pe care îl va lua, va rata finala în cazul unei calificări. La acel scor noi încă eram calificați și nu ne gândeam în acel moment că va veni și golul patru! Voiam doar să ieșim din acea situație, însă presiunea publicului și a adversarilor ne-a bulversat mai mult și am intrat într-o degringoladă.

Dacă aveam poate și puțin noroc, reușeam să întoarcem meciul sau să mai marcăm o dată. Ei au marcat în minutul 90, deci puteam reuși chiar și în aceste condiții. Trebuia să mai rezistăm doar trei-patru minute. Nu avem ce face, mergem înainte și încercăm să uităm acel meci și doar să ne mai aduce aminte ocazional.

„I-am simțit lipsa lui Paraschiv în anumite momente!”

Era altceva cu Sorin Paraschiv în teren?

– E greu să spunem acum dacă era altul rezultatul cu un jucător sau altul. El a regretat foarte mult că a fost suspendat, dar se întâmplă. Ăia am fost, ăia am jucat! Noi am făcut totul pentru a ne califica. Așa a fost să fie. Toți jucătorii sunt importanți. În anumite momente cu siguranță i-am simțit lipsa și ne-ar fi ajutat. Erau un jucător de mare experiență, cu travaliu mare, capacitate de efort și poate reușeam să ținem mai mult de minge și să gestionăm mai bine anumite situații. Dar fiecare joc are istoria lui.

Ce a fost în sufletul tău când ai marcat pentru 2-0?

– O bucurie enormă, greu de explicat. Avusesem o campanie bună și eram unul dintre golgheterii echipei, cu cinci goluri marcate în CUPA UEFA. Sincer, cred că nimeni nu se mai gândea la 3-0, scor general, că mai putem pierde calificarea! Așa a fost ziua aia, să nu fie pentru noi… Maccarone a intrat pe teren pentru că un jucător de la Middlesbrough s-a accidentat și a schimbat soarta partidei. A marcat primul gol pe finalul primei reprize, care i-a băgat din nou în meci.

„Dacă intram cu 2-0 la pauză nu cred că mai luam patru goluri!”

Crezi că acela a fost momentul decisiv?

– Eu cred că dacă reușeam să intrăm la pauză cu 2-0, nu cred că puteau în repriza a doua să ne dea patru goluri! Chiar nu cred! Din păcate, au marcat chiar înainte de pauză și le-am dat astfel o șansă de care să se agațe, de care au profitat.

A contat presiunea din tribune?

– A contat foarte mult! Chiar dacă eram jucători cu experiență pentru jucătorii lui Middlesbrough a fost un impuls și suporterii i-au purtat pe val. Fără doar și poate.

„Dacă am putea, ne-am întoarce în timp la acel meci!”

E meciul pe care ți-ai dori să îl joci din nou dacă te-ai întoarce în timp?

– Clar! Fără doar și poate. La meciul tur am jucat bine și am obținut un rezultat foarte bun în perspectiva returului, mai ales că nu am primit gol. Cu siguranță am fi avut o minte mai limpede în a doua repriză și am fi încercat să avem o posesie mai bună, să nu mai fim atât de speriați. Și să intrăm neapărat cu 2-0 la pauză.

Carlos și Daniel Bălan au fost extrem de criticați…

– Nu mi s-a părut corect! Fotbalul e un joc de echipă. Câștigăm și pierdem împreună!

„Nu a fost nimeni în vestiar care să nu plângă!”

Ce simte un fotbalist după un astfel de meci?

– Îți vine să te lași de fotbal! Dezamăgirea e atât de mare încât îți vine să renunți în anumite momente, pentru că au muncit atât de mult pentru acea finală și ai șanse mari să te califici și se întâmplă exact pe dos! Am suferit crunt cu toții cel puțin trei săptămâni, o lună de zile și cred că s-a văzut. Nu a fost nimeni în vestiar care să nu plângă. Toți eram demoralizați! O atmosferă foarte tristă după joc, cum nu am mai simțit. La final, am făcut schimb de tricouri cu un jucător de la Middlesbrough. E singura amintire de la acel mic. E undeva prin cutii tricoul, dar nu vreau să îl mai văd.

Ce șanse aveați cu Sevilla în finală?

– Nu aveam șanse prea mari, dar jucam finala! Se putea întâmpla orice. Poate prindeam noi o zi foarte bună și ei una foarte slabă. Nu poți să știi. Dar erau clar favoriți.

„Va fi greu să se mai realizeze o astfel de performanță!”

Când o să mai joace vreo echipă din România o semifinală de cupă europeană?

– Nu prea curând! Va fi foarte greu să se mai realizeze o astfel de performanță. Acum nici nu ne mai calificăm în grupe. Sper să reușim din nou.

Ai simțit că puteți să marcați la 4-2?

– Eu zic că da! Țin minte că a avut Nicolae Dică un șut la poartă și mi s-a părut că un jucător de al lor în alunecare a blocat mingea cu mâna și mi s-a părut henț. Eu zic că trebuia acordat penalty fără doar și poate! Dacă era atunci VAR, poate că am fi primit penalty și să fie cu emoții până la final, să marcăm golul trei. Dar greu să mai dai acolo penalty. Chiar eram curios să văd reluarea.

Crezi că asta a fost meciul care i-a adus postul de selecționer al Angliei lui Steve McClaren?

– E posibil! Clar, când ai astfel de rezultate și joci o finală de cupă europeană. Cu siguranță a contat și asta într-o măsură destul de mare în alegerea lui Steve McClaren ca selecționer al Angliei.

Mesaj pentru dinamoviștii care au sărbătorit după meci : „E specific românilor să se bucure de răul altora”

Suporterii lui Dinamo au sărbătorit eliminarea cu Middlesbrough…

– Nu a fost nicio surpriză! Rivalitatea este foarte mare între Steaua și Dinamo. Sau cel puțin așa era atunci, când aveam meciuri adevărate cu ei! Suporterii se urau foarte mult. E ceva specific nouă, românilor, de a ne bucura de răul altora.

Maccarone a devenit membru DDB…

– Nici asta nu mă miră, știam. Să fie sănătos! Ce să zic. În Scoția m-au mai întrebat diverși oameni și chiar jurnaliști despre acest meci.

Apoi ai fost coleg cu Maccarone la Palermo…

– Am fost coechipieri și chiar am stat de vorbă despre Middlesbrough – Steaua. Ulterior, el a plecat de la Palermo la Sampdoria și am avut satisfacția ulterior să i-o întorc la o scară mai mică. Ei se luptau pentru salvarea de la retrogradare, iar noi în penultima etapă eram deja calificați în Europa League și jucam finala Cupei Italiei.

Aveau nevoie neapărat de victorie pentru a se salva și încercau în discuții private înainte de joc să o lăsăm mai moale, că noi suntem calificați și nu mai avem obiectiv, dar am avut grijă la acel meci și i-am bătut la ei acasă cu 2-1. Maccarone m-a rugat înainte de meci să o las mai moale. Practic au retrogradat matematic și țin minte că am plecat de la stadion, iar ei erau huiduți și suporterii încercau să intre peste ei în vestiar. Mi-am dorti foarte mult la acea partidă să fac un meci bun, chiar dacă nu se compară cu ce ne-a făcut Maccarone cu Middlesbrough.

„Maccarone mă tachina la Palermo și eu înghițeam în sec!”

Ce ți-a spus Maccarone despre meciul de la Middlesbrough?

– Pentru el a fost meciul vieții! Să intri și să dai două goluri care au schimbat soarta jocului, nu e lucru puțin. Era foarte bucuros și mă tachina, iar eu înghițeam în sec! Asta e….

Crezi că Rapidul putea să se califice dacă juca cu voi?

– Orice e posibil! Rapidul era o echipă foarte puternică și solidă, cu un antrenor foarte bun rezultatele lor nu au fost întâmplătoare. Aveau jucători cu mare experiență, care jucau de ceva ani împreună și s-a văzut asta și în parcursul lor în acel an Cupa UEFA. Aveau șanse să se califice în semifinale dacă nu jucau cu noi.