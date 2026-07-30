Dorin Mateuț a semnat în Ștefan cel Mare! Surpriză în fotbalul românesc

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Dorin Mateuț (60 de ani), fostul mare fotbalist român, va lucra la o echipă din România. Câștigătorul Ghetei de Aur a ajuns la un acord cu oficialii celor de la CS Dinamo și va face parte din departamentul de scouting al formației din Liga 2.

CS Dinamo își întărește proiectul cu un nume uriaș! Dorin Mateuț a semnat

După ce Ionuț Chirilă o, șefii clubului din Ștefan cel Mare au dat o nouă lovitură de imagine. Dorin Mateuț revine în fotbalul românesc. Fostul atacant se va ocupa de zona de scouting și de identificarea jucătorilor de perspectivă.

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, iar Dorin Mateuț, alături de colegii săi din departamentul de scouting, va avea ca obiectiv descoperirea celor mai promițători fotbaliști din România, care să poată crește și să confirme la formația din Ștefan cel Mare.

„Ne bucurăm mult că am reușit să-l convingem să revină în fotbal, la clubul la care s-a consacrat, Dinamo București. Va face parte din zona de scouting și suntem siguri că experiența sa ne va ajuta enorm”, a declarat pentru Ionuț Lupescu, președintele de onoare de la CS Dinamo, dar și fost coleg al lui Dorin Mateuț.

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Dorin Mateuț a câștigat Gheata de Aur în perioada în care juca la Dinamo!

Dorin Mateuț este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria României. Fostul mijlocaș ofensiv și atacant a evoluat pentru Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Real Zaragoza și Brescia, iar în 1989 a câștigat Gheata de Aur, după ce a marcat 43 de goluri într-un singur sezon al Diviziei A.

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Pentru echipa națională a României, Mateuț a adunat 56 de selecții și a înscris 10 goluri, participând inclusiv la Cupa Mondială din 1990. După retragerea din activitate, a activat în mai multe roluri în fotbal, iar acum revine în prim-plan prin implicarea în proiectul CS Dinamo.