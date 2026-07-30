Sport

Dorin Mateuț a semnat în Ștefan cel Mare! Surpriză în fotbalul românesc

Dorin Mateuț revine în fotbalul românesc. Câștigătorul Ghetei de Aur din 1989 va face parte din departamentul de scouting al celor de la CS Dinamo. Toate detaliile.
Alex Bodnariu
30.07.2026 | 16:52
Dorin Mateut a semnat in Stefan cel Mare Surpriza in fotbalul romanesc
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CS Dinamo își întărește proiectul cu un nume uriaș! Dorin Mateuț a semnat
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Dorin Mateuț (60 de ani), fostul mare fotbalist român, va lucra la o echipă din România. Câștigătorul Ghetei de Aur a ajuns la un acord cu oficialii celor de la CS Dinamo și va face parte din departamentul de scouting al formației din Liga 2.

CS Dinamo își întărește proiectul cu un nume uriaș! Dorin Mateuț a semnat

După ce Ionuț Chirilă a fost numit oficial în funcția de antrenor principal al celor de la CS Dinamo, șefii clubului din Ștefan cel Mare au dat o nouă lovitură de imagine. Dorin Mateuț revine în fotbalul românesc. Fostul atacant se va ocupa de zona de scouting și de identificarea jucătorilor de perspectivă.

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CS Dinamo este un proiect care se bazează pe tineri cu mare potențial, iar Dorin Mateuț, alături de colegii săi din departamentul de scouting, va avea ca obiectiv descoperirea celor mai promițători fotbaliști din România, care să poată crește și să confirme la formația din Ștefan cel Mare.

„Ne bucurăm mult că am reușit să-l convingem să revină în fotbal, la clubul la care s-a consacrat, Dinamo București. Va face parte din zona de scouting și suntem siguri că experiența sa ne va ajuta enorm”, a declarat pentru ProSport Ionuț Lupescu, președintele de onoare de la CS Dinamo, dar și fost coleg al lui Dorin Mateuț.

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Dorin Mateuț a câștigat Gheata de Aur în perioada în care juca la Dinamo!

Dorin Mateuț este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din istoria României. Fostul mijlocaș ofensiv și atacant a evoluat pentru Corvinul Hunedoara, Dinamo București, Real Zaragoza și Brescia, iar în 1989 a câștigat Gheata de Aur, după ce a marcat 43 de goluri într-un singur sezon al Diviziei A.

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Pentru echipa națională a României, Mateuț a adunat 56 de selecții și a înscris 10 goluri, participând inclusiv la Cupa Mondială din 1990. După retragerea din activitate, a activat în mai multe roluri în fotbal, iar acum revine în prim-plan prin implicarea în proiectul CS Dinamo.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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