Dorin Mateuț i-a lăsat pe toți cu gura căscată la prezentarea noului sponsor tehnic al lui Dinamo! „Să ridice tribunele în picioare. Să se facă stadionul mai repede!”

Dorin Mateuț a fost prezent la Fostul playmaker din „Ștefan cel Mare” a vorbit despre situația în care se află echipa lui Zeljko Kopic și a avut mai multe reproșuri.

Dorin Mateuț, reacție surprinzătoare despre parcursul lui Dinamo: „Stau câte 5 minute pe jos. Nu văd așa fotbalul”

Sezonul trecut, Dinamo a evitat retrogradarea la baraj. Sezonul acesta, „câinii” s-au calificat în play-off și au scăpat de aceste griji. Cu toate acestea, Dorin Mateuț este nemulțumit. Legenda roș-albilor a criticat jocul echipei lui Zeljko Kopic, care Înaintea etapei a 4-a din play-off, Dinamo este pe locul 6, cu 26 de puncte.

„Nu sunt așa curios să văd echipamentul. Am jucat în ‘86-’87-’88 cu Puma. Un echipament bun, care ne-a adus performanțe. (n.r. – E asta o strategie?) Strategia a fost că în 1985-1986 ne-am adunat băieți de peste tot și am făcut o echipă tare faină la Dinamo, cu care am reușit performanțe. Să faci performanță trebuie să îți faci și o echipă puternică.

În momentul actual e o echipă bună, nouă, o echipă în care au venit jucători care au încercat să își demonstreze valoarea. Au demonstrat și acum sunt lipsiți de orice grijă. Știu că nu mai cad. Părerea mea e că acum ar trebui să apese pe accelerație ca să demonstreze că merita să fie în cele 6. Ei au demonstrat, dar până să se lege mai e de durată.

Acum se confruntă cu cele mai bune echipe din România. Acum nu mai au griji că nu mai cad din Liga 1, dar părerea mea e că ar trebui să apese pe accelerație să demonstreze mai mult. Aș vrea să fie mai prompți în teren. Stau câte 5 minute pe jos. Nu văd așa modul de a juca fotbal. Nu e niciun fel de presiune acum.

„Un stadion nou te propulsează”

Ar trebui să joace lejer, să se bucure de fotbal. Nu prea i-am văzut că se bucură acum în play-off. Eu vreau mai mult. Să ridice tribunele în picioare. Să joace și dacă pierd. Ok, au pierdut la limită, dar vedeam o altă față a echipei Dinamo.

(n.r. – Cât ar conta un stadion nou?) Enorm. Un stadion nou te propulsează. Le dă putere jucătorilor. Să joci pe un stadion plin… Ar fi extraordinar să facă stadionul în cel mai scurt timp.

(n.r. – Când își va putea propune Dinamo titlul?) În doi ani. Bănuiesc că în doi ani. Cu o bună organizare. Să fie uniți. Cred că în doi ani își poate propune lupta pentru titlu”, a declarat Dorin Mateuț.

Dorin Mateuț a jucat la Dinamo în perioadele 1986–1990 și 1995-1996. În calitate de jucător al „câinilor”, fostul mijlocaș a făcut eventul în sezonul 1989-1990 și a câștigat titlul de golgheter în 1989, an în care a câștigat și „Gheata de Aur”.