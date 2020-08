Au apus vremurile în care aveam fotbaliști care jucau în marile campionate ale Europei, cum se întâmpla în decada 1990-2000. Serie A, pentru că povestea care urmează acolo s-a petrecut, i-a „adoptat”, în diferite perioade, pe Gică Hagi, Florin Răducioiu, Marius Lăcătuș, Ioan Ovidiu Sabău, Dorin Mateuț, referindu-ne numai la anii amintiți.

Acum câteva zile Răzvan Marin a plecat de la Ajax la Cagliari, Ionuț Radu (Inter Milano), Vlad Chiricheș (Sassuolo) și Ștefan Radu (Lazio) sunt deja „veterani”, mai sunt tineri români la echipele „primavera” ale cluburilor de Serie A. Nu despre ei este, însă, vorba în cele ce urmează…

… ci despre Dorin Mateuț. „Mateo” arată și acum la fel ca în urmă cu 30 de ani, când câștiga trofeul pentru cel mai prolific jucător din Europa, „Gheata de Aur”, cu 43 de goluri înscrise în sezonul 1988-1989 pentru Dinamo București. Asta pe… dinafară, la exterior, pentru că…

…pentru că pe „dinăuntru” mai scârțâie câte ceva (are o operație destul de complicată, tijă, șuruburi, la șoldul stâng), dar exteriorul este aproape neschimbat. De la părul negru la lipsa… burții, de la spatele drept la… cercelul de diamant din urechea stângă. Care diamant are o poveste inedită, din vremurile în care, cum spuneam, aveam fotbaliști români care chiar jucau în Serie A…

1 mai 1994. Era ultima etapă a sezonului în Serie A. Mateo, plecat și el de la Dinamo în 1990 pe valul de „libertate” iscat de lovitura de stat din decembrie 1989, juca la Regianna, echipă aflată pe locul 15, primul sub linia retrogradării. Aveți mai jos clasamentul.

Reggiana urma să joace pe „San Siro” cu deja campioana AC Milan, antrenată de Fabio Capello. Contracandidatele Piacenza și Udinese jucau la Parma (echipă în vacanță), respectiv Torino, cu Juventus (care putea pierde locul 2).

AC Milan a jucat cu prima echipă, o constelație pe care „Mateo” o știe pe de rost și acum, o „recită” ca pe „Tatăl nostru”: „Ielpo în poartă, Panucci în dreapta, Tassotti și Galli în centru, Nava în stânga, la mijloc durere: Carbone, Desailly, De Napoli, în față urgie: Laudrup, Papin, Simone. Erau mari, dom’ne… uriași!”.

Ei bine, pe acești „uriași” i-au bătut „leii maronii” din Reggio Emilia. În fața unui stadion plin, Esposito marca în minutul 71 unicul gol al meciului, golul unei salvări miraculoase a Reggianei de Serie B, ajutată și de rezultatele contracandidatelor.

„Leii” din Reggio Emilia au fost susținuți frenetic de nu mai puțin de 3.000 de suporteri (distanța rutieră dintre cele două orașe este de 212 km, cu avionul se fac… 11 minute!), care efectiv au înnebunit de fericire când arbitrul a fluierat sfârșitul partidei. În timp ce ei sărbătoreau supraviețuirea, la 254 de km sud-est de Milano, la Imola, Ayrton Senna murea în virajul Tamburello…

„Vorbiserăm între noi, jucătorii, să ne punem cercel de diamant în ureche dacă ne salvăm de la retrogradare, parcă chiar Esposito, care a dat golul la Milano a propus asta, nu mai știu exact… Cert este că după ce ne-am trezit… am petrecut aproape două zile, praf ne-am făcut… chiar am mers toți să ne alegem diamantul și apoi tot așa, în echipă, ne-am dus să ne găurească urechile… ce mișto am făcut unii de alții că erau și coechipieri mai fricoși de durere… De atunci am cercelul și nu am nici cea mai vagă dorință să-l dau jos” – Dorin Mateuț