Dorin Rotariu a semnat! Unde a ajuns mijlocaşul dorit de FCSB: ”Asta am vrut!”

Mihai Stoica anunța că ”roș-albaștrii” sunt în căutarea unui înlocuitor pentru Valentin Gheorghe, iar FANATIK a aflat că , lucru confirmat mai apoi de oficialul vicecampioanei României.

Dorin Rotariu a refuzat FCSB și va juca în Grecia

Încă sub contract cu Ludogoreț Razgrad, Dorin Rotariu a fost intens curtat de FCSB, însă, în cele din urmă, după ce nu le-a mai răspuns la mesaje ”roș-albaștrilor”, a ales să semneze în Grecia cu Atromitos Atena.

Rotariu, în vârstă de 26 de ani, va evolua sub formă de împrumut la formația elenă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. De această dată, el va purta tricoul cu numărul 10, iar la finalul sezonului grecii vor avea opțiune de achiziționare definitivă.

”Sunt foarte fericit că totul a mers bine și am rămas la Atromitos. A fost prioritatea mea să rămân aici și mă bucur că totul a avut un final fericit. Vreau să le mulțumesc celor care au contribuit la acest transfer, precum și antrenorului Chris Coleman pentru faptul că are încredere în mine.

Aici mă simt dorit, mă simt important și ceea ce am întâlnit mă face să mă simt foarte bine, facilitățile, echipa de antrenori, oamenii din echipă, colegii mei… Totul este perfect”, a declarat Rotariu, pentru al clubului Atromitos.

Cine l-a convins pe Rotariu să continue cu Atromitos

”Poate că au fost oferte de la alte echipe, dar am vrut să rămân aici, am vrut să am un an întreg la Atromitos. Vrem să facem mai bine decât sezonul trecut și acesta a fost un alt motiv pentru care am vrut să rămân.

Prezența lui Chris Coleman a jucat și ea un rol important în decizia mea. Îl cunosc, mă cunoaște, știe ce pot oferi și mă simt foarte bine că voi fi alături de un antrenor care are încredere în mine și îmi cunoaște calitățile.

Abia aștept să revin pe teren, abia aștept să înceapă antrenamentele și abia aștept să joc în fața fanilor noștri, pe care îi aștept pe stadion să ne ajute să uităm de ultimul sezon și să țintim mai sus în noul an”, a încheiat Rotariu.

Fostul mare portar și oficial al clubului finanțat de Gigi Becali, Helmuth Duckadam, spunea că nu crede că în momentul de față antrenorul Toni Petrea ar avea nevoie de un fotbalist cu profilul lui Dorin Rotariu, despre care consideră că în a-și găsi locul în echipă.