Dorin Rotariu, gol de senzație în Cupa Turciei! Scor neverosimil împotriva unei echipe din prima ligă. Video

ADVERTISEMENT

Dorin Rotariu joacă în prezent la Igdir FK, formație ce evoluează în acest moment în divizia secundă din Turcia. Atacantul român a înscris golul de 4-0 în partida în care echipa sa s-a impus categoric împotriva unei adversare din Superliga Turciei.

Dorin Rotariu, gol spectaculos în Cupa Turciei. Igdir FK s-a impus cu 6-0 contra lui Antalyaspor

După experiența eșuată de la FCSB, Dorin Rotariu și-a continuat cariera în Turcia. Ajuns la 30 de ani, atacantul a făcut un sezon foarte bun pentru Ankaragucu, pentru care a înscris șase goluri și a oferit cinci pase decisive.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, însă performanțele sale nu au mai fost atât de bune. El nu a reușit să înscrie niciun gol în a doua ligă din Turcia, însă s-a remarcat în meciurile din Cupa Turciei.

După ce a înscris în prima rundă, Rotariu a înscris din nou și în a treia etapă, în victoria echipei sale cu 6-0. Golul său a fost marcat în prima repriză și a fost al patrulea din meci, iar acesta a venit după o fază splendidă, finalizarea fiind pe măsură.

ADVERTISEMENT

☔️⚽️ IĞDIR'DA GOL YAĞMURU! GOL | 🟢⚪️ Iğdır FK 4-0 Antalyaspor 🔴⚪️ ⚽️ 31' Dorin Rotariu — A Spor (@aspor)

Dorin Rotariu nu mai vrea să revină în România. Experiența la FCSB l-a făcut să-și ia gândul

Dorin Rotariu nu a dus lipsă de oferte, însă nu a luat nici măcar o secundă în calcul să revină în România, mai ales după experiența eșuată de la FCSB:

ADVERTISEMENT

„(n.r.- dacă ar putea reveni în România) Mai mult ca sigur cred că el nu mai vrea să revină. Are oferte din afară și vorbim despre o altă cultură, alt respect. E foarte greu ca după experiența aceea de la FCSB, care nu a fost numai din cauza lui, să mai revină.

El nu a fost pregătit atunci și nu au avut răbdare cu el. Nu cred că mai ia în calcul o revenire în România, în condițiile în care are oferte din străinătate”, spunea Iosif Rotariu despre nepotul său.