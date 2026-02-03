Sport

Dorin Rotariu, gol de senzație în Cupa Turciei! Scor neverosimil împotriva unei echipe din prima ligă. Video

Dorin Rotariu a înscris din nou pentru Igdir FK, iar echipa sa a reușit o surpriză uluitoare: a învins cu 6-0 o formație ce evoluează în Superliga Turciei. Cum a înscris fostul jucător de la Dinamo și FCSB
Ciprian Păvăleanu
03.02.2026 | 15:59
Dorin Rotariu gol de senzatie in Cupa Turciei Scor neverosimil impotriva unei echipe din prima liga Video
Dorin Rotariu a marcat din nou în Cupa Turciei! Foto: Colaj FANATIK
Dorin Rotariu joacă în prezent la Igdir FK, formație ce evoluează în acest moment în divizia secundă din Turcia. Atacantul român a înscris golul de 4-0 în partida în care echipa sa s-a impus categoric împotriva unei adversare din Superliga Turciei.

Dorin Rotariu, gol spectaculos în Cupa Turciei. Igdir FK s-a impus cu 6-0 contra lui Antalyaspor

După experiența eșuată de la FCSB, Dorin Rotariu și-a continuat cariera în Turcia. Ajuns la 30 de ani, atacantul a făcut un sezon foarte bun pentru Ankaragucu, pentru care a înscris șase goluri și a oferit cinci pase decisive.

În acest sezon, el a ajuns la Igdir FK din postura de jucător liber de contract, însă performanțele sale nu au mai fost atât de bune. El nu a reușit să înscrie niciun gol în a doua ligă din Turcia, însă s-a remarcat în meciurile din Cupa Turciei.

După ce a înscris în prima rundă, Rotariu a înscris din nou și în a treia etapă, în victoria echipei sale cu 6-0. Golul său a fost marcat în prima repriză și a fost al patrulea din meci, iar acesta a venit după o fază splendidă, finalizarea fiind pe măsură.

Dorin Rotariu nu mai vrea să revină în România. Experiența la FCSB l-a făcut să-și ia gândul

După un sezon foarte bun la Ankaragucu, Dorin Rotariu nu a dus lipsă de oferte, însă nu a luat nici măcar o secundă în calcul să revină în România, mai ales după experiența eșuată de la FCSB:

„(n.r.- dacă ar putea reveni în România) Mai mult ca sigur cred că el nu mai vrea să revină. Are oferte din afară și vorbim despre o altă cultură, alt respect. E foarte greu ca după experiența aceea de la FCSB, care nu a fost numai din cauza lui, să mai revină.

El nu a fost pregătit atunci și nu au avut răbdare cu el. Nu cred că mai ia în calcul o revenire în România, în condițiile în care are oferte din străinătate”, spunea Iosif Rotariu despre nepotul său.

