Dorin Rotariu, impact instant în debutul la Eyupspor! Contribuție decisivă contra lui Galatasaray într-un meci cu 6 goluri. Video

Dorin Rotariu a făcut pasul spre prima ligă a Turciei în această iarnă, semnând cu Eyupspor, după un an și jumătate în care a evoluat în divizia secundă, la Ankaragucu și Igdir. Fostul jucător de la FCSB și Dinamo a debutat în partida pe care echipa sa a disputat-o pe terenul liderului Galatasaray și a avut o contribuție importantă la golul înscris de echipa sa, care a cedat însă cu 1-5.

Dorin Rotariu, contribuție decisivă la debut! Echipa sa a fost spulberată de Galatasaray

Galatasaray a fost favorită clară în disputa cu Eyupspor, grupare aflată în lupta pentru evitarea retrogradării, iar gazdele au început excelent meciul, deschizând scorul în minutul 2, prin Yunus Akgun. Mauro Icardi a dublat avantajul în minutul 33, iar cei de la Eyupspor au rămas mai apoi în 10 oameni, Ozyurt fiind eliminat direct.

Spectacolul celor de la Galatasaray a continuat și în partea secundă. Mauro Icardi și-a completat „hat-trick”-ul, însă oaspeții au reușit să reducă mai apoi din diferență. Intrat pe gazon în minutul 60, Dorin Rotariu a jucat un rol important la reușita de 4-1 a lui Metehan Altunbaș. Mijlocașul român a centrat din partea dreaptă a careului, iar mingea a fost deviată de mai mulți adversari înainte de a fi împinsă în poartă de atacantul lui Eyupspor.

Scorul final, 5-1, a fost stabilit în minutul 87, după ce Jerome Onguene și-a trimis balonul în proprie poartă. Galatasaray a ajuns la 55 de puncte după acest rezultat și s-a distanțat la 6 lungimi de rivala Fenerbahce, care va evolua sâmbătă pe terenul lui Trabzonspor. De cealaltă parte, Eyupspor a rămas pe locul 15, cu 18 puncte, și ar putea să încheie runda în „zona roșie”.

Ce notă a primit Dorin Rotariu după Galatasaray – Eyupspor 5-1

Prestația lui a fost notată cu 6.4 de site-ul , peste media echipei sale (6.2). Pentru Eyupspor a evoluat și . Fundașul a intrat pe teren la pauză, însă nu s-a remarcat într-un mod pozitiv, fiind notat cu 5.6.

Evident, omul meciului a fost Mauro Icardi, care a reușit o „triplă” pentru Galatasaray. Fostul atacant de la Inter și PSG a primit nota 10 din partea sursei menționate. Pentru Eyupspor urmează un duel pe teren propriu contra celor de la Genclerbirligi, care se va disputa sâmbătă, 21 februarie, de la ora 12:30.