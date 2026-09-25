Sport

Ce s-a ales de Dorin Rotariu, ultimul fotbalist român care a învins Suedia, după ce a fost acuzat că ia bani degeaba

Nepotul fostului mare internațional, Iosif Rotariu, trece printr-o perioadă foarte dificilă în cariera sa, el fiind de câteva luni fără echipă și o cotă de piață scăzută dramatic
Catalin Oprea
25.09.2026 | 16:15
Ce sa ales de Dorin Rotariu ultimul fotbalist roman care a invins Suedia dupa ce a fost acuzat ca ia bani degeaba
SPECIAL FANATIK
Dorin Rotariu este fără echipă în acest moment FOTO sportpictures
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Dorin Rotariu este ultimul fotbalist român care a învins Suedia. A marcat unicul gol al meciului amical din 2018, într-un moment în care părea că va avea un viitor strălucit în fotbal. Doar că, la opt ani de la acel gol, nepotul lui Iosif Rotariu este o umbră a celui care juca atunci la Club Brugge.

Dorin Rotariu nu are echipă în acest moment

În amicalul jucat la Craiova, Cosmin Contra a început cu formula: Tătăruşanu – Cr. Manea, Săpunaru, D. Grigore, Toșca – Pintilii, R. Marin – Chipciu, Stanciu, Mitriţă – Ţucudean. Rotariu a intrat în minutul 54 în locul lui Mitriță și a marcat în minutul 57. Pentru tricolori au mai jucat Grozav, Paul Anton, Keșeru, Nedelcearu și Dennis Man, care atunci a debutat.

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Deși la momentul respectiv, Dorin Rotariu era considerat unul dintre marile talente ale României, trecând de la Dinamo în Belgia, la o vârstă fragedă, cariera sa a intrat pe o pantă descendentă, care nu pare a se mai opri. În acest moment, fotbalistul, ajuns la 31 de ani, este fără echipă.

Fotbalistul a jucat în șapte țări

Din 2018 a trecut pe la Brugge, Mouscron (Belgia), Alkmaar (Olanda), Astana (Kazahstan), Ludogorets (Bulgaria), Atromitos (Grecia), FCSB (România), Ankaragucu (Turcia), Igdir (Turcia) și Eyupspor (Turcia).

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În 2026, el a jucat câteva meciuri, dar și-a rupt meniscul și a avut nevoie de operație. A mai revenit, cu patru minute jucate la actuala echipă a lui Horațiu Moldovan, care nu l-a mai ținut după terminarea sezonului.

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Și cariera lui la națională s-a terminat brusc după acel gol cu Suedia. Roti a mai prins un meci în 2019 și apoi a ieșit din circuitul naționalei. El a rămas cu zece selecții și un singur gol, cel înscris în disputa cu Suedia.

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Gigi Becali l-a făcut praf acum doi ani

În 2024, când a venit la FCSB, Rotariu a fost primit ca un fotbalist de mare valoare. ”Pe Rotariu îl urmăresc de foarte mult timp, mi-a plăcut întotdeauna de el, este jucătorul de care aveam mare nevoie pentru că îmi acoperă cel puțin două posturi, cel de atacant extremă dreapta și vârf împins.

O să vedeți că vom face performanță și vom merge împreună cu Rotariu spre titlu, anul ăsta nu avem cum să-l mai ratăm. Am făcut o echipă foarte bună și mă bucur că am rezolvat transferul, mai ales că e un fotbalist polivalent, care joacă aproape orice”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik, dezvăluind și că i-a oferit un salariu de 20.000 de euro pe lună.

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După numai șapte meciuri, statutul său s-a modificat brusc, intrând în malaxorul patonului, care l-a mitraliat public. „Ăla nu pleacă… Măcar mai are doar 5 luni de contract, că era vai de mine dacă mai avea un an și jumătate. Nu pleacă. Stă acolo să ia banii”, a spus finanțatorul echipei.

Cota lui a scăzut de zece ori

Cota lui Dorin Rotariu a scăzut dramatic. Dacă la momentul golului cu Suedia valora 2,5 milioane de euro, acum e cotat la numai 250.000 de euro.

Meciurile dintre România și Suedia

EURO 2020 calificări – 15.11.2019         România – Suedia        0-2

EURO 2020 calificări – 23.03.2019         Suedia – România        2-1

Amical 2018  – 27.03.2018         România – Suedia        1-0

Amical 1997 – 09.02.1997         Suedia – România        2-0

World Cup 1994 USA – 10.07.1994         România – Suedia        1-1 (4-5 la penaltyuri)

Amical 1994 – 12.06.1994         Suedia – România        1-1

EURO 1984 calificări – 09.06.1983         Suedia – România        0-1

EURO 1984 calificări – 08.09.1982         România – Suedia        2-0

Amical  – 17.06.1956         România – Suedia        0-2

Amical  –  15.06.1955         Suedia – România        4-1

Amical    –   27.06.1937         România – Suedia        2-2

Amical    –   01.09.1935         Suedia – România        7-1

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