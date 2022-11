Dorin Șerdean, atac-surpriză la fanii acționari: „Am cerut dizolvarea APCH pentru că scopul și obiectivele asociației nu corespund cu activitatea sa!” Exclusiv

, a cerut nici mai mult, nici mai puțin dizolvarea printr-o acțiune în justiție depusă la Judecătoria Sectorului 2. l-a contactat pe omul de afaceri din Alba Iulia pentru a explica pe larg și pe înțelesul tuturor, fără termeni și chichițe avocățești, ce impută singurei entități care .

Dorin Șerdean, atac-surpriză la fanii acționari: „Am cerut dizolvarea APCH pentru că scopul și obiectivele asociației nu corespund cu activitatea sa!”

Domnule Șerdean, vreau să explicați clar de ce ați cerut dizolvarea APCH… Dar în cuvinte simple, pe înțelesul oamenilor obișnuiți, fără pregătire juridică, fără articole din codul penal, administrativ sau mai știu eu ce chichițe avocățești…

– Da… ca orice organizație… asociație… ce este… are un act constitutiv, un statut. În care există forma de organizare, în speță ONG, scopul asociației și obiectul de activitate. Și tocmai asta este problema. Cu strângerea de fonduri date apoi ca împrumuturi.

Au ca obiect de activitate sprijinirea activității clubului Dinamo 1948, ce v-au spus avocații? Sau, dacă ați citit statutul APCH, ce este trecut acolo?

– Vedeți, aici e problema… Sunt organizați ca o asociație de suporteri și, în consecință, pot să facă orice acțiuni de marketing sau de găsire a unui sponsor pentru a le finanța lor intrarea la meciuri… adică bilete… coregrafiile, deplasările, să ajute suporterii cu posibilități materiale reduse… sau foste glorii dinamoviste cu probleme financiare sau de sănătate… Toate astea sunt chestiuni de obiect de activitate și scop.

Dar în momentul în care strâng bani de la suporteri și cu ei împrumută o societate comercială, cum e , au o problemă. Ei pot să strângă bani și să facă donații, asta permite legea. Că sunt asociație nonguvernamentală și nonprofit. La noi în legislație sunt și asociații nonguvernamentale care pot avea profit, depun declarații de profit la … există și așa ceva.

Eu conduc, de exemplu, două asociații din domeniul șahului, de ani de zile. Și încerc să scot profit… Cu una scot Revista Română de Șah, distrusă după Revoluție, pe care am refăcut-o în 2004 și din 2009 o țin efectiv cu banii mei. Nu e pe profit, dar pot să scot profit legal cu ea. Eu cunosc foarte bine legislația în domeniul asociațiilor și de aceea am văzut că e o neconcordanță acolo, la APCH. Nu bate una cu alta ce este acolo, de la obiective și scopuri la ce au făcut.

Dorin Șerdean: „Știți cine este «beneficiarul real», juridic și practic, al fondurilor APCH?”

Spuneți că dacă APCH dona acei bani de la suporteri… cotizații, donații, bilete virtuale… nu-i dădea sub formă de împrumut și nu se înscria la masa credală ca creditoare, totul era legal și nu mai aveați nimic de obiectat?

– Bine-nțeles! Donau banii, la revedere, erau donații… Cum i-au și primit, de altfel, ca donații. Că aici e iarăși o chestie deloc în regulă…

Persoanele reprezentative, persoanele care au dreptul de semnătură din APCH, beneficiarul real, ca termen juridic, al fondurilor, declarație care se face la bancă atunci când deschizi cont al unei societăți sau asociații… sau la Registrul Comerțului se completează o declarație cine e beneficiarul real…

Sunt cei cinci membrii fondatori… nu știu dacă n-au făcut modificări… Ei sunt beneficiarii reali, bun, dar ce te faci cu ceilalți donatori, 14.000… 15.000… câți au fost la un moment dat? S-a schimbat titlul de „donație” cu titlul de „împrumut” către Dinamo și asta este o problemă acolo, la APCH. Pentru că în baza împrumutului ăsta au început să pună condiții, să ceară banii înapoi, la masa credală…

Dorin Șerdean: „Suporterii au donat bani prin Programul DDB și APCH i-a transformat din donație în împrumut pentru Dinamo”

Dar APCH nu a cerut niciun ban înapoi, a vrut transformarea acelui împrumut în acțiuni atâta timp cât doar ei, suporterii, au susținut financiar pe Dinamo, dumneavoastră n-ați dat niciun ban…

– Păi stai un pic, ăștia sunt banii tăi, APCH? Că tu, APCH, spui „Sunt banii mei că eu ți i-am dat!”. Păi nu, că uite, membrii tăi i-au donat… ți i-au donat ție ca să ajute Dinamo, iar cum ai putut să-i transformi în împrumut și să mai pui și condiții?!

Au schimbat donațiile în împrumuturi, asta e realitatea. Conform statutului APCH din 2018, nu cred că au făcut schimbări esențiale în privința obiectivelor și a scopurilor asociației. Obiectivele și scopurile asociației nu sunt în concordanță cu activitatea ei. Astea sunt neconcordanțele pe baza cărora am cerut în instanță dizolvarea APCH.

Majoritatea membrilor APCH înscriși în Programul DDB au cumpărat bilete, puțini au donat… Lui Dinamo spun ei, nu la APCH, cum spuneți dumneavoastră…

– DDB nu există juridic, juridic există APCH. APCH are personalitate juridică și cont în bancă. Banii ăia pe bilete trebuiau să se ducă direct la Dinamo, acolo iarăși este o situație cu multe semne de întrebare. APCH a făcut un contract cu bilete.ro… li s-a dat voie să facă un contract cu bilete.ro…

Dorin Șerdean se „întâlnește” cu Nicolae Badea în problema banilor din vânzarea biletelor prin APCH: „De ce a permis serviciul de marketing externalizarea prin care clubul a pierdut foarte mulți bani?”

Cum adică „li s-a dat voie”? Cine le-a dat voie?

– Conducerea lui Dinamo. Și a avut un comision de acolo APCH… Deci era un contract cu bilete.ro, era un contract cu comision…

Și contestă chestiunea asta cu biletele, prin CS FC Dinamo, foarte bine argumentat din ce am citit eu în contestația asta. APCH trebuiau să aibă un comision de 3%, bilete.ro aveau și ei un procent să-și acopere cheltuielile, serviciile și restul banilor mergeau la Dinamo.

Asta reclamă și domnul Badea: că banii care trebuiau să meargă la Dinamo au intrat alături de comisionul de 3% tot în contul APCH. Și APCH dădea apoi împrumut banii aceia!

Și nici comisionul ăsta nu știu cât de legal este… Pentru că Dinamo, organizatorul de competiții, a externalizat serviciul de vânzare de bilete către o asociație, APCH în speță, și asta este cel puțin discutabil. Pentru că Dinamo are un serviciu de marketing, că altfel nu ar lua licența, toate cluburile din fotbal au un serviciu de marketing…

Și atunci de ce să externalizezi vânzarea biletelor? De ce să dai comisionul ăla de 3%? Dacă tu, Dinamo, ai oameni plătiți pentru asta… Salariați în cadrul clubului, specialiști în marketing. Care să facă un contract între Dinamo și bilete.ro direct, nu prin APCH, cu comision. Suporterul să ia bilet de la Dinamo și banii să-i dea lui Dinamo. Asta este problema pe care domnul Badea o reclamă.

Păi de ce li s-a dat voie, cum spuneți dumneavoastră, din Dinamo? Cine le-a dat voie din cadrul clubului?

– Păi și asta este o speță juridică… De ce li s-a dat voie… din Dinamo… să facă acel contract… Și asta este o chestiune mai veche… Dinainte să ajung eu la Dinamo.

Acum, fiind în insolvență de anul trecut, normal ar fi fost ca să… dacă tot vorbim de cheltuieli, de banii care ar fi trebuit să intre în club direct, ca venituri, pe activ, nu ca pasiv, adică împrumut de dat înapoi, ar fi trebuit să se anuleze acel contract, să se ocupe direct clubul. Fiind în insolvență, acei 3% înseamnă ceva la zecile de mii de bilete vândute, sunt o sumă importantă de care societatea Dinamo este privată.

Domnul Zăvăleanu trebuia, după intrarea în insolvență să spună „Gata cu contractul ăsta, avem departament de marketing”… Mai ales că a și angajat director de marketing cu mare cu mare fast și promisiuni… Și să sisteze contractul ăla cu pierdere de 3% prin APCH.

Fac la bancă un cont separat, un cont secundar pe numele lui Dinamo, special pentru așa ceva și încasez banii direct de la suporteri, prin bilete.ro. Și am control sută la sută pe banii ăia. De ce să externalizez serviciul ăsta care îmi poate aduce venituri, nu datorii? Trebuia să facă ordine acolo Zăvăleanu. Eu n-am mai apucat să fac că m-au dat afară… Când am pus problema asta acum doi ani mi-a zis cineva din club…

Dorin Șerdean: „Dinamo e ca unul care stă în scaun cu rotile, sănătos, dar legat de scaun, căruia i se dă de mâncare cu lingurița”

Cine?

– Nu mai dau nume că nu vreau să-i fac rău… Mi-a zis „Bă, ești nebun? Păi tu le spui ce vrei să faci ca să le iei cașcavalul din farfurie?”. Păi cum așa ceva? Termină cu externalizările și bagă toți banii în club. Gata! Că e simplu de făcut dacă se vrea.

Dar săracul Dinamo n-are voie să încaseze nimic. Are voie numai să primească împrumuturi. E ca unul care stă în scaun cu rotile, sănătos, dar legat de scaun, căruia i se dă de mâncare cu lingurița. În loc să-l lase să se ridice singur în picioare, să umble și să-și găsească singur de mâncare. Că nu-i handicapat!

Dar cine sunt eu să mă asculte, să stăm la aceeași masă să găsim soluții… este inamicul public numărul 1 al lui Dinamo. Ce dacă scopul și obiectivele APCH nu coincid cu activitatea? e vinovat că Dinamo a ajuns unde a ajuns…

Răzvan Zăvăleanu zice că n-aveți nicio șansă…

– Știți, avem o vorbă noi, aici, în dialectul din zonă (n.a. – Alba Iulia), coborâtă din satele de la munte… „Tie pusă dracu’ judiecător amu!”… De unde știe el? Să așteptăm hotărârea unui judecător adevărat, să nu mai dăm sentințe după ureche. Eu nu mai zic nimic decât că, în esență, scopul și obiectivele Asociației Peluza Cătălin Hîldan nu corespund cu activitatea efectuată. Punct!

Și când se judecă? Unde?

– Am deschis acțiunea pe 4 noiembrie, în instanță la Judecătoria Sectorului 2, în sectorul 2 are sediul social APCH… Aștept primul termen, pe fond… Asta nu are nicio legătură cu contestațiile depuse în dosarul de insolvență, care se judecă la Tribunalul Comercial, una pentru că mi-au anulat votul în privința reorganizări ăsteia și a doua în legătură cu tabelul de creditori cu clauză de preferință, care sunt numai doi, APCH și . Astea sunt în pronunțare pentru 16 noiembrie. Dosarul de la Judecătoria Sectorului 2 o să mai dureze până la prima înfățișare.