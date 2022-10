Dorin Șerdean, patronul lui Dinamo, dezlănțuit: „Vor să mă jefuiască în propria casă! Zăvăleanu este marele vinovat moral de retrogradarea lui Dinamo”. Exclusiv

Acționarul majoritar al lui Dinamo 1948, , lansează atacuri dure împotriva administratorului judiciar și Peluzei Cătălin Hîldan/PCH. În partea a doua a interviului acordat în exclusivitate , îl acuză pe de retrogradarea echipei, dar crede că și fanii, prin derapajele lor, au o parte din vină pentru rușinea dinamovistă. Totodată, patronul lui face dezvăluiri interesante despre cum sunt, în realitate, folosiți la banii suporterilor și susținătorilor. În opinia sa, destinația inițială a donațiilor ar fi fost deturnată!

Dorin Șerdean, patronul lui Dinamo, dezlănțuit: „Vor să mă jefuiască în propria casă! Zăvăleanu este marele vinovat moral de retrogradarea lui Dinamo”

Domnule Șerdean, vă întreb altceva și apoi revenim, ca să zic așa, în zilele actuale. Ce s-a întâmplat la retrogradare? Ați spus când am început interviul că sunt niște lucruri care nu vi s-au părut deloc în regulă…

– Păi simplu… În momentul în care în raportul societății de insolvență se menționează acolo, la cauze… sunt niște cauze legate de contractele de acum doi ani care au fost un fiasco, pe care, din fericire pentru mine, nu le-am semnat eu și niciodată n-aș fi semnat așa ceva, am fost primul care m-am opus la toată problema respectivă.

Și l-am tras de mânecă pe Cortacero… „Să fim serioși, ce faci tu aici? Ce, ești nebun, ce faci?! Cu contractele astea, cu amatorismul ăsta, contracte cu salarii foarte mari, inutile, pentru că tu poți să pui bonusuri, îi dai salariul de bază și îi dai bonusuri”… Cum mi-au dat mie ăștia… (râde) …că dacă luăm titlul îmi dau și mie, dar eu nu joc… (râde)

Ei, așa și la jucători, dă-le bonus, de zece goluri, de zece pase de gol, de nu mai știu ce… Sunt diverse bonusuri care se dau și sunt contracte care funcționează bine în lumea fotbalului.

Bun, m-am opus la treaba asta. Dar să lămurim. Cortacero a fost președintele Consiliului de Administrație două luni de zile, din 29 septembrie până în 27 noiembrie… 2020… Când a fost Consiliul de Administrație care l-a schimbat pe Cortacero și la repus președinte pe, fie iertat, Eftimescu.

Alex Couto, director general s-a angajat în 8 octombrie, pe acte vă zic, și în 14 decembrie, deci în două luni și șase zile a fost dat afară. Așa, cu forța, cu toate lucrurile astea știute…

Deci, ce vreți să spuneți în esență?

– Nu poți să pui în cârcă toate astea…

Lui Cortacero?

– Nu, nu, nu… Nu neapărat că-i țin partea, n-am de ce. Dar am dorința de a căuta și de a diagnostica lucrurile, de a da fiecăruia ce-i al lui, și din drepturi, și din obligații…

Dorin Șerdean, 21 ianuarie 2021, celebră ședință de Consiliu, Comisie de Disciplină, cu niște chestii absolut penibile mi-au desfăcut mie contractul de muncă. Bine, eu am câștigat din luna februarie… nu, din martie… la instanță litigiul.

Acuma, dacă Zăvăleanu a considerat că este normal să-mi facă ordonanță prezidențială, să mă amâne, să mă blocheze… OK, asta e… ce să fac? Nu comentez… Oricum se câștiga procesul, pentru că era un abuz. Și instanța a dat o decizie care e una singură: ați comis un abuz în privința mea. Și s-a dovedit asta. Iar din momentul în care eu am plecat, ce treabă mai ai cu mine? Mă refer strict la partea executivă.

În ce dată ați plecat, când a fost ultima zi de muncă?

– 21 ianuarie 2021.

Și cât ați stat efectiv?

– Din 10 septembrie 2020.

Patru luni… să zicem… că Sărbătorile nu le mai punem…

– Păi da, dar ei asta au spus… „Domne, n-ai fost la serviciu”… Probabil că voiau să vin în 31 decembrie la serviciu… Să închid, cine știe…

Dorin Șerdean: „Rezultatul planului implementat de domnul Zăvăleanu nu s-a îndeplinit decât 25%, echipa n-a avut niciun pic de liniște înainte de baraj”

Bun, revenim… Ce nu vi s-a părut în neregulă cu retrogradarea?

– Păi să ai cinci antrenori într-un an și să rulezi 53 e jucători vi se pare normal? Cum au fost aduși jucătorii aceia? Cine i-au adus? Cum s-au adus jucători care mai mult n-au jucat…

A fost unul, Akpala, care a jucat vreo șapte minute și s-a accidentat… Lumea din fotbal zice că era dinainte problema… Că nu puteai să te rupi în halul ăla și să dispari… Ai luat un contract, niște bani pe toată durata contractului, te-ai dus…

Și acum avem pierderi financiare. Păi hai să căutăm ce s-a făcut rău, cu contractele alea kilometrice, dar sunt foarte multe cauze care trebuie foarte clar judecate…

Bun, dar vă întreb foarte direct: pentru aceste greșeli care s-au făcut… jucători, lot… deoarece vreau să fie lucrurile, v-am spus, cristal… dumneavoastră, din punctul dumneavoastră de vedere, de om care și cunoaște ce s-a întâmplat într-o anumită perioadă, intim în club, că ați fost acolo, e de vină pentru dezastru doar președintele de la vremea respectivă, Iuliu Mureșan? Sau sunt de vină Zăvăleanu cu Mureșan? Cine-i de vină? Ca să discutăm cu nume și prenume…

– Sunt mai mulți de vină. Mai mulți decât ați spus dumneavoastră.

Pe Zăvăleanu îl considerați vinovat de retrogradarea lui Dinamo?

– Cel puțin moral, da. Pentru că, până la urmă, constatăm că rezultatul unui plan pe care l-ai propus nu s-a îndeplinit, n-a avut niciun pic de liniște echipa că n-au avut bani, că n-ai vândut jucători cât ai zis că vinzi, procentul este 25% îndeplinit, deci nu ți-a ieșit.

Managerial vorbind, și Iuliu Mureșan e vinovat! Ați zis de culpă, imaginați-vă că Iuliu Mureșan a plecat de la Dinamo în Joia Paștilor, în 21 aprilie. A fost ultima zi în care a fost la birou, la Dinamo. Da? Ultima zi, 21 aprilie.

Totul a fost ținut secret, toată luna mai și barajele cu U Cluj, în 21 și 29 mai, deci timp de exact o lună și o săptămână echipa n-a avut un președinte, un conducător. El și-a datat demisia cu 5 mai.

Iar domnul Zăvăleanu de ce n-a informat? Ca acționari, să punem pe altcineva care să răspundă de activitate și care să ție frâiele la echipa aia, la jucătorii ăia, la antrenorii ăia…

Într-un moment delicat…

– Foarte delicat… cel mai delicat din istoria lui Dinamo…

Și cel mai important…

– Am tratat meciurile alea… Ce să discut?

Ca niște amatori… Se poate spune așa?

– Se poate spune, categoric da. În momentul în care tu, administrator judiciar, te implici și depășești competențele pe care ți le conferă legea, atribuțiile pe care le ai conform legislației, mi se pare că ai intrat în exercițiul administrativ, nu doar în supraveghere, cum îți conferă legea. Și sunt lucruri care dovedesc asta. E un fel de președinte-jucător. Cum era, pe vremuri, cineva… (râde)

Președintele-jucător Traian Băsescu…

– Da, el cam așa a fost. Vedeți! Pac, pac… Oficialul lui Dinamo, Zăvăleanu. Păi stai, ești oficial la RTZ, nu la Dinamo. Ar trebui să facem diferențele astea. Dar opinia publică a fost, din păcate, intoxicată cu bună știință de unii. Astea nu poți să le treci cu vederea.

Dorin Șerdean: „Eu am fost tot timpul ținut ca un paria, tot timpul am fost bombardat mediatic și, pur și simplu, nu mi s-a dat nimic, nici măcar o informație, deși în acte conduceam Dinamo”

Domnul Zăvăleanu și-a depășit atribuțiile și se comportă, practic, după părerea dumneavoastră, ca patronul lui Dinamo?

– O să vină vremea în care o să constatăm dacă e adevărat sau nu. Nu pot să mă pronunț eu azi, nu vreau să mă pronunț…

Vă întreb ca percepție publică… Considerați că se prezintă în toate acțiunile ca un adevărat patron?

– V-am relatat opinii spuse și de alte persoane care au fost în acest exercițiu pentru că eu am fost la birou, la Dinamo, la RTZ, de câteva ori în primăvară, am făcut niște solicitări, dintre care unele n-au fost niciodată îndeplinite…

O chestiune de genul în care în aprilie am cerut un statut de la Dinamo, ultimul statut, tocmai în dorința de a vedea în ce condiții se poate convoca AGA pentru schimbarea administratorului special de atunci, Iuliu Mureșan. Asta a fost în 12 aprilie. Conform legii, trebuia să-mi dea un răspuns în 30 de zile, dar se putea și mai repede dată fiind situația grea prin care trecea clubul în acel moment. Chiar dacă uza de lege, 30 de zile… Au trecut nenumărate de atunci. Șase luni…

Ca un fel de acționar majoritar?

– Da, da, da… Asta a fost în 12 aprilie… În 21 aprilie, v-am spus, și-a dat demisia domnul Mureșan, echipa a rămas în degringoladă, actele le semna printr-o împuternicire… iară discutabil, împuternicirea aia, în mod normal domnul Mureșan a fost votat anul trecut de AGA… Adunarea Generală a Acționarilor…

Nu comentez modul în care s-a făcut AGA respectivă. Adică eu știu sigur, Cortacero a trimis un e-mail, pentru că eu i-am spus „Trimite un e-mail la Dinamo și la RTZ ca să te convoace pe e-mail”, pentru că știam de situația sediului social al lui „Lotus”…

Acuma ei s-au prevalat de dreptul ăsta, pentru că în lege cumva se specifică, se trimite orice comunicare a administratorului judiciar la adresa trecută, înscrisă în Registrul Acționarilor. S-au prevalat de o chestie măruntă, dar s-a făcut AGA aia cu o participațiune de cât? 27,13 %. Care au decis un administrator special, pe domnul Iuliu Mureșan. Discutăm de reprezantativitate? Cu 27,13 %? Bun, așa au considerat ei că e corect în momentul ăla….

Din ce observ eu, dumneavoastră, ca acționar majoritar, nu prea ați contat pe la Dinamo…

– Absolut deloc! Deci eu am fost tot timpul ținut ca un paria, tot timpul am fost bombardat mediatic și, pur și simplu, nu mi s-a dat nimic nici măcar din ce-aveam dreptul. Adică, domne, dă-mi o informație, eu vreau să rezolv situația…

Dorin Șerdean: „Am făcut plângeri penale împotriva unora dintre suporteri, pentru că am primit mii de amenințări, cu bătaia, cu moartea”

Cât de mare a fost presiunea suporterilor?

– Păi știți bine ce s-a întâmplat din 2020… Sunt niște plângeri penale pe care eu le-am făcut, pentru că trebuia să le fac, și va veni vremea să fie scoase hârtiile respective. Acuma sunt ținute undeva… Dar nu contează, cineva nu se grăbește, nu-i nimic, va veni vremea pentru fiecare… Că timpul trece, dar nu schimbă trecutul.

Împotriva cui ați făcut plângere penală?

– Împotriva unora dintre suporteri, pentru că am primit mii de amenințări, cu bătaia, cu moartea, povești de tot felul… Au venit și la mine, la ușă la hotel…

Atunci v-au bruscat, în acea seară?

– (Pauză lungă…)

Spuneți-mi, v-au bruscat sau nu?

– Nu… nu, nu…

„Nu” hotărât sau „nu”, așa, cu jumătate de gură?

– Nu! Nu! Nu! Nu! Nu!

Și ce v-au zis în acea seară?

– N-au fost poezii de George Bacovia, cu „Va veni toamna”… Nu! Dar nu mai contează… Am traversat și momentele respective.

V-a fost, sincer, teamă în acea seară când v-ați trezit cu suporterii la ușă?

– O situație incomodă, oricum… Nu neapărat de frică…

Câți au fost?

– Vreo 10-12… Și le-am zis să coboare la recepție, să ne vedem la recepție. Unul dintre liderii PCH mi-a zis „Ce, domne, ne luați la mișto?”. Vă reproduc fidel, scuzați limbajul.

Și i-am zis „Da’ ce vrei acuma? Eu sunt în pijama, în cameră… Ești pervers? (râde) Ce vrei? Lasă-mă să mă îmbrac, cobor, povestim la recepție. Care-i problema? Aveți răbdare, cobor, ne vedem acolo în cinci minute”.

Au coborât?

– Da.

Deci n-a fost cu violență decât verbală…

– Nu… Nu, nu… Și vă spun ceva… Eu am… Cred că am, așa, o pricepere în a aborda oamenii și a-i asculta. Și am început așa: „E normal să fiți nemulțumiți”. Mă bucur că pot să vă spun acum toate aceste lucruri ca să înțeleagă și ei care a fost rolul meu în nemulțumirea lor.

Să înțeleagă că, de fapt, și eu eram în aceeași situație ca a lor, din punctul lor de vedere. Ba mai mult, cu mult mai ingrată din alt punct de vedere. Și eu sunt la capitolul situație ingrată și acum.

Că ați și scos bani din buzunar… Și continuați să scoateți…

– Asta nu mai zic… Și mai departe, cum ești bombardat, și toate cele… Asta-i viața, mi le-am asumat. Acum am și eu o experiență, și-n domeniul politic, și asta e, că nu poți să mulțumești pe fiecare, sunt tot timpul oameni care vor avea nemulțumiri.

Dorin Șerdean: „După ce m-au dat afară, am avizat 5 luni toate plățile făcute de societatea Dinamo 1948 SA. Dacă eram Gică Contra, ce făceau?”

Presiunea continuă și lunile astea? Pe telefoane… amenințări… toate astea… Sau a mai scăzut?

– A mai continuat… așa… sporadic. A scăzut. Categoric.

Vă văd așa, căutătura… parcă nu v-aș crede sută la sută. De ce plângerile penale sugerați că sunt ținute și nu sunt date drumul?

– Nu știu… Și nici nu mă interesează. Nici eu nu m-am interesat, să merg să văd… Nu a fost în regulă, vă dați seama că au fost situații când au venit în birou, în momentele când eram angajat… Deci cineva care te influențează negativ și nu te lasă să-ți desfășori activitatea și vin cu toate astea… Ce pot să zic?

După aia, pe de altă parte, după câteva săptămâni, ți se impută „Domne, n-a venit la serviciu”… Chiar așa o obrăznicie! Cum să spui că n-am venit?! Sau cum adică, dacă eu, după ce-am fost… cică așa-zisa mea demitere, din 21 ianuarie 2021, până în 28 iunie 2021, deci timp de cinci luni de zile, am avut semnătura în bancă și am avizat toate plățile făcute de societatea Dinamo 1948 SA. Le-m avizat, da…

Eu dacă eram Gică Contra, ce făceam? M-ați dat afară, nu mai fac nimic, nu vă mai avizez nimic. Ce făceam? Ce făceau? Ei s-au dus cu presiune la banca unde aveam deschis contul. De acolo am primit o adresă la club, pe e-mail-ul meu, fiind persoana care era responsabilă cu banca, un ultimatum că în 30 de zile ne vor închide contul bancar. Și în momentele alea era imposibil să deschizi un alt cont bancar. Trebuia să reunești AGA…

Înțeleg, era complicat…

– Și m-am dus la bancă, și m-am rugat de ei… Domne, chiar nu ne omorâți… Că nu se putea umbla cu banii la sacoșă… Ca mai demult… Nu se poate, chiar nu ne omorâți… Am trecut și acele momente și, repet, toate plățile le-am avizat eu.

Puteați fi Gică Contra fără probleme, nu?!

– Dar eu puteam să-mi dau salariile alea de care vorbesc ei…

Nu v-ați dat singur salariile?

– Păi dacă apar în masa credală? Mi le-am dat? Și eu eram plecat de patru, cinci luni…

Dezvăluiri șocante, marca Șerdean: „Vi se pare normal să se ducă fanii peste jucători? Au ajuns să meargă în vestiar, în campionatul trecut, să prezinte scheme pe flipchart la jucători? Fotbaliștii, săracii, tremurau, antrenorii nu ziceau nimic”

Vreau să vă întreb ceva, dar să-mi răspundeți sincer: trăiți, totuși, cu senzația că trebuie să vă uitați mereu în spate? Apropo de acest conflict cu suporterii…

– Sunt lucruri care nu se pot uita… Sunt lucruri care te marchează, pentru că, în primul rând consideri că este nedrept să fii tratat în felul acesta pentru că ai un rol pe care ei îl văd dintr-un singur punct de vedere: faptul că lor le sunt încurcate niște socoteli.

Nu vorbim de binele comun, aici vorbim de obiective „smart”. „Smart” înseamnă ca țelul tău să coincidă cu țelul organizației. La ei nu se întâmplă așa ceva, cu tot respectul. Ei își urmăresc, și și-au urmărit tot timpul, țelul lor personal. Binele lor personal. Altceva nu a contat.

Vă referiți la PCH/Peluza Cătălin Hîldan?

– Păi vi se pare normal să te duci peste jucători? Au ajuns să meargă în vestiar, la jucători, în campionatul trecut, să prezinte scheme pe flipchart la jucători?! Îl tragi de mânecă… „Băi, ce faci? Tu ai jucat fotbal?”…

Nu-mi vine să cred… Chiar s-a întâmplat așa ceva?

– Nu o dată. „Nu, bă, tu joci pe stânga, tu nu ești bun pe dreapta…”. Jucătorii, săracii, tremurau… Știți bine situația când lui Sorescu i-au rupt tricoul… Mă, cât de prost să fi jucat, săracul, ești fotbalist, dar înainte ești om, ai zile și zile.

Uite, vedem în Champions League, cum o comit jucători mari, astea sunt lucruri inerente, se întâmplă… Dar te duci tu, unul care n-ai jucat fotbal în viața ta, care nu înțelegi nimic din fotbal, te duci și explici scheme…

Cine a făcut asta?

– Eee, băieții deștepți…

Nu vreți să le dați numele? Vorbim de PCH, nu?!

– Da, da, da… Deci cum să faci așa ceva?! Și te miri c-ai adus 53 de jucători…

Dusan Uhrin nu zicea nimic, nu protesta?

– Păi au fost și înaintea lui, când au fost alți antrenori. Sezonul trecut au fost cinci antrenori, Dario Bonetti, Sorin Colceag, Mircea Rednic, Flavius Stoican și Dusan Uhrin.

Și toți acceptau așa ceva?

– Nu știu, nu pot să generalizez acuma, dar sunt lucruri care s-au întâmplat. Nu o dată. Nici de 500 de ori. Dar s-au întâmplat de câteva ori. Și vă dați seama că, practic, toată autoritatea antrenorului era știrbită, era zero, ce să mai vorbim… Ce să mai facă omul ăla, ce pedagogie să mai adopte el cu jucătorii…

Acuze grave la adresa APCH: „De ce au transformat în împrumut donațiile suporterilor pentru Dinamo? Împrumutul intră pe credit, nu pe venit. Cine sunt beneficiarii reali ai banilor ăstora?”

Te mai miri că au retrogradat… Era și greu să nu retrogradeze în condițiile astea. Vreau să vă întreb altceva, direct… Haideți să ne punem și în pielea suporterului, da?, eu sunt acum de la PCH. Și vin și spun în felul următor… și vreau să văd cum răspundeți sincer… Domnu’ Șerdean, n-avem nimic personal cu dumneavoastră, dar nu investiți, nu aveți forța să investiți, asta vă reproșăm, vă rugăm retrageți-vă! Cum răspundeți la asta? Pentru că dumneavoastră ați recunoscut că nu aveți forță să investiți… Și vin oamenii, PCH, domnul Zăvăleanu, așa, care, ca și discurs public, au o logică, logică în sensul că domnul Șerdean nu are putere financiară, trebuie să facem cumva, nu mai putem sta blocați așa… Normal, nu poți să-l scoți afară pe om din casa lui, cum se întâmplă acuma… Dar suporterul vine și reclamă „Domnu’ Șerdean a spus că nu are putere financiară. De ce nu se retrage domnu’ Șerdean? Să se retragă!”. Cum răspundeți fanului? Care strigă „Băi Șerdean, n-ai bani”, ceea ce dumneavoastră ați recunoscut cu onestitate… „Eu nu am milioane să țin Dinamo”… Și vine suporterul, numai suportă, aici nu mai discutăm de nuanțe, și vă spune „Domnu’ Șerdean, nu avem nimic personal cu dumneavoastră, dar retrageți-vă, lăsați pe alții!”.

– Să vă zic… De unde plecăm? Sunteți de la PCH dumneavoastră… Ce calitate aveți?

Cum, adică, ce calitate am?

– Vă întreb eu… PCH ce este? Este o organizație… Sunteți unul din cei care figurați la Registru Comerțului sau sunteți un suporter ca și mine, ca și atâția alții? În ce calitate vorbiți?

PCH, deținătoare în acte a 20% din acțiunile lui Dinamo.

– Bun. Revin cu întrebarea. Sunteți „Peluza Cătălin Hîldan”, sunteți unul dintre asociații acestei asociații, da? Bun. Dumneavoastră îmi spuneți să las eu că n-am bani. Dumneavoastră aveți bani?

Păi da… Am bani, am ajutat, am sprijinit cu peste 8,6 milioane de lei…

– Erau banii dumneavoastră personali?

Nu, sunt banii proveniți din cotizațiile suporterilor, ale susținătorilor…

– Și de ce le-ați schimbat destinația? Și i-ați împrumutat la Dinamo… Puteți să-mi răspundeți la întrebarea asta? Aveați mandat din partea acelora care v-au dat banii ăștia ca donație pentru Dinamo?

La bancă… atunci când te duci la bancă… sau La Registru Comerțului… apare o declarație de beneficiarul real al fondurilor. De asta v-am întrebat în ce calitate vorbiți. Sunteți beneficiarul real al fondurilor? Și împrumutați pe Dinamo?

Nu, beneficiarul real al fondurilor este Dinamo, nu eu…

– Nu, nu… În Asociația PCH nu este Dinamo. În Asociația Peluza Cătălin Hîldan beneficiarul real al fondurilor este cel care… sau cei care au drept de semnătură în bancă și sunt câteva persoane… trei… sau poate numai unul… Nu cunosc statutul lor și nu face obiectul discuției de față.

Cine sunt cele trei persoane?

– Eee… Știți și dumneavoastră cine sunt. Dacă vorbiți în calitate de suporter care ați donat bani la Dinamo pe platforma DDB… care este o platformă, nu este o entitate juridică, nu are personalitate juridică, este un program de marketing al lui PCH, beneficiarul real al fondurilor, nu DDB.

Propunerea revoluționară a lui Dorin Șerdean: „Toți suporterii dinamoviști care au donat bani de-a lungul timpului, de la mic la mare, să primească acțiuni la Dinamo direct proporțional, nu doar liderii PCH! Așa ar fi corect…”

Uneori e o confuzie între PCH și DDB… Haideți s-o mai luăm odată, că simt că vreți să-mi spuneți ceva… Care-i, de fapt, problema cu PCH? PCH n-are niciun drept să ceară lucrurile astea, susțineți dumneavoastră?

– Nu-i nicio problemă, dar de ce-mi cer mie? În loc să caute… să găsim o soluție, de ce să-mi ceară să plec? Păi nu suntem parteneri?

Păi, pentru că ei dețin 20 % din acțiuni și domnul Zăvăleanu susține, cu dovezi, că PCH a ținut echipa în tot acest timp…

– Cum?

Băgând acești bani.

– Sub formă de împrumut. De unde proveneau împrumuturile respective?

De la toți suporterii dinamoviști din țară.

– Și de la biletele vândute. Pentru ce erau biletele vândute?

Pentru meciurile lui Dinamo, nu?

– Deci un eveniment al lui Dinamo, unde și „Lotus” este acționar cu 72%, și Nicolae Badea cu 7%, și Cornel Dinu cu 0,03%. Hai să împărțim atuncea… Încasăm azi 100.000 de lei din bilete și-i împărțim proporțional. Ia „Lotus” 72.000, PCH 20.000, domnul Badea 7.000, domnul Dinu 1.000 de lei. Și mergem mâine și împrumutăm clubul. Și banii ăia intră sub formă de împrumut. Intră la Dinamo pe credit, nu intră la venituri.

Dumneavoastră aveți o societate comercială, înregistrați niște venituri. Din care susțineți activitatea societății. Păi dacă eu, Dinamo, organizez un meci, pentru care plătesc chirie pe stadion, că avem datorii la Primăria București pentru „Arena Națională”, că ne costă inelul de jos 23.000 de euro plus TVA la fiecare partidă, la Dinamo avem 10.000 de lei… Deci avem cheltuieli cu stadionul, cu Ambulanța, cu paza, deci cheltuieli ocazionate de organizarea unui meci.

Dar la acel meci trebuie să și încasez banii pe niște bilete, da? Dacă-i încasează altcineva în numele lui Dinamo și mâine îmi dă împrumut, vi se pare corect? Și spun „Numai ei m-au ajutat”…

Așa a zis domnul Zăvăleanu…

– Păi hai să fi împărțit biletele alea… Uite, ai încasat 10 lei, dă-mi și mie 7 lei și 20 de bani… cota mea… și mâine ți-i dau împrumut. Dar nu e foarte în regulă să-ți dau împrumut, mai bine ia tu ca venituri și-ți intră ție pe plus. Deci ca venituri, nu ca împrumut, ca credit.

Și de ce ziceți că s-a schimbat destinația banilor?

– Păi oamenii care au dat banii la Dinamo… crezând că dau banii la Dinamo… au dat banii pe platformă și cine a fost beneficiarul real? Contul bancar al cui este?

Al PCH… APCH… Asociația Peluza Cătălin Hîldan.

– Deci nu-i al lui Dinamo. Bun. Și dup-aia PCH a dat mai departe bani la Dinamo sub formă de împrumut. Domnul Ivanovici, eu vă dau 100 de lei că, știți, i-am rămas dator domnului cameraman. Vă dau 100 de lei și plec… că mă grăbesc să plec undeva. Dumneavoastră îi dați… „Uite, am de la domnul Șerdean banii ăștia, 100 de lei, dar ți-i dau cu împrumut ție”. Serios?

Deci, practic, asta a făcut, asta face PCH?

– Nu știu. Eu relatez niște situații, din ce se spune, din ce se vorbește. Sunt niște lucruri de felul acesta. Mulți spun, avocați… Se uită acum mai atent, pentru că planul ăsta și toate discuțiile astea să nu credeți că au rămas fără urmări.

La început, dacă vă aduceți aminte, în iarna lui 2020-2021, prima dată am ieșit la Digi și am spus toate aspectele astea legate de împrumuturi… M-au înjurat vreo trei luni, m-au făcut praf…

Eu am vrut să spun adevărul… „Domne, alea sunt împrumuturi. Banii ăia intră sub formă de împrumut la Dinamo, intră sub formă de credit”… „Nu, că nu-i adevărat!”…

După care au venit din alea „Domne, dar nu puteam să dăm altfel”… Serios? Dar arată-mi legea care îți interzice să nu dai sub formă de donație. „Că nu, că-i SA”… Bine, găsește o altă formă, ești ONG…

Toată problema este că niciodată n-am vrut să semnez un contract de împrumut de felul ăsta și toate contractele alea le-a semnat, fie iertat, Eftimescu.

Bun, și asta ce înseamnă, ca să înțeleg mai bine, dacă PCH, cum spuneți dumneavoastră, a schimbat destinația banilor și i-a dat la Dinamo sub formă de împrumut, asta n-ar însemna că acei zeci de mii de fani care de-a lungul timpului au donat cele 8,6 milioane de lei care sunt în planul de reorganizare modificat depus de domnul Zăvăleanu, n-ar trebui ca la un moment dat acești oameni să-și primească, fiecare, banii înapoi, dacă s-au convertit în împrumut?

– Sau să primească acțiuni… Așa ar fi normal și moral.

Sau să primească acțiuni… Sau, de fapt, cei care conduc PCH vor conduce în numele acelor zeci de mii de fani? Asta se întâmplă, concret?

– Practic ar fi ca un contract de… parcă fiducie se numește… liderii, cei care au actele… conduc asociația în folosul membrilor ei.

Eu vă întreb, ca să nu intrăm în acte… Pe românește, n-ar trebui ca toți cei care au dat bani într-un interval de timp, banii ăștia să li se întoarcă cumva, dacă sunt împrumutați?

– Dumneavoastră cum considerați? Păi logic ar fi să primească înapoi banii, că d-aia au dat oamenii bani. Sau să primească acțiuni, cum am mai zis.

Despre planul modificat al specialistului în insolvență, Răzvan Zăvăleanu: „Este o nedreptate, nu poți să favorizezi un creditor în detrimentul altora sau să favorizezi un acționar în detrimentul altora”

Să se convertească banii în acțiuni. Foarte interesant! Bun, și-atuncea venim la problemă: cum vedeți acest plan de reorganizare modificat, pe care l-a depus domnul Zăvăleanu cu termen 24 octombrie, din care, conform cu ceea ce am văzut, acționarul majoritar „Lotus” va ajunge sub 1%, la 0,75%, APCH, care spuneți că doar împrumută acei bani, nici măcar nu-i are, urcă la 98%… Badea va rămâne, practic, cu zero, Cornel Dinu nici nu mai discutăm. Cum vedeți toată povestea asta?

– Păi nici nu pot să mă pronunț în povestea asta, pentru că…

Păi, trebuie să știți să vă pronunțați, că pe 24 octombrie e termen…

– Eee, o să știu ce să fac, până atunci, din punct de vedere juridic. Mă voi consulta cu avocați și…

Veți lupta împotriva acestei reorganizări?

– Este o nedreptate în primul rând. O nedreptate a legii, practic, pentru că e vorba de lege aici. Nu poți să favorizezi un creditor în detrimentul altora. Sau să favorizezi un acționar în detrimentul altora.

Domnul Zăvăleanu a declarat public că s-a întâlnit cu APCH și au pus planul la punct.

– Păi a declarat public și e adevărat și asta, da, au pus planul la punct, dar cu mine nu s-a întâlnit. Eu l-am sunat e câteva ori, ultima dată în urmă cu vreo două săptămâni, chiar înainte de a depune planul la instanță, în 19, 20, 21 septembrie l-am sunat de trei ori, nu a avut timp, a motivat că i-a întârziat avionul, după aia nu știu ce a mai intervenit, nu contează, asta e…

Situația legată de planul ăsta e o favorizare a unora în detrimentul altora. Până la urmă de ce nu dau acțiuni la toți creditorii? Un exemplu vă dau. Un exemplu poate să fie în felul ăsta. Sau cum a zis… De ce nu încasezi…

Pe 14 octombrie este votul creditorilor…

– Da… Hai să încasăm toți bani pe bilete. Cum încasează… Asociația peluza Cătălin Hîldan încasează banii în numele lui Dinamo, la un eveniment prilejuit de un meci de fotbal al echipei de fotbal FC Dinamo București, nu al echipei de fotbal FC Lotus sau FC PCH, nu… Este Dinamo București.

Și atunci, logic ar fi ca banii pe bilete să intre ca venituri. Dar mie, a doua zi, îmi intră pe împrumut, și zice „Ăia m-au ajutat pe mine”… Serios? Dacă împărțeam banii după procente, te ajutam și eu cu împrumuturi. Dacă crezi că e ajutor ăla…

Da, bun, astea nu pot să rămână așa. Sau ce spuneați adineaori, că el chiar a declarat în presă că s-a întâlnit cu liderii PCH ca să facă planul de reorganizare. Sau modificarea planului de reorganizare. Sau, mai mult de atât, vă aduceți aminte că în luna iunie s-au întâlnit la lansarea programului de marketing al PCH-DDB. În luna iunie, acum trei, patru luni a fost toată povestea asta… Asta ține de echidistanță oare? De tratarea egală a tuturor participanților?

A spus domnul Zăvăleanu că a avut destulă răbdare cu dumneavoastră…

– Cu mine? În ce sens a avut răbdare?

Că n-ați investit deloc și că…

– Păi eu din martie i-am recuperat acțiunile… Mi-a trimis o adresă, prima adresă pe care mi-a trimis-o, la „Lotus”, a fost în iunie. E, răbdare… ce înseamnă răbdare? Ne jucăm de-a răbdarea sau ce? Astea sunt, așa, niște bombe aruncate, niște chifle dezumflate…

A trimis în luna iunie o adresă prin care zice să susțin activitatea clubului cu participația asta de 72%, să vin, a zis dumnealui, cu 200.000 de euro, suma necesară pe lună.

200.000 de euro? În ce lună v-a trimis asta?

– În iunie…

După retrogradare?

– Da, după retrogradare… Și am zis, acuma, că tot am prejudiciat eu… de fapt toată participația mea e prejudiciată la maxim, pentru că greu mai găsești acuma un investitor din Liga I în Liga a II-a… Deci a fost un șoc foarte greu de digerat…

Bun, să ne întoarcem. Acum, la planul de reorganizare. V-a trimis domnul Zăvăleanu adresă „Domne, cheltuielile sunt de 200.000, dumneavoastră să contribuiți lunar cu 72 %, adică 145.000 de euro”… Am înțeles bine?!

– În planul pe care l-a prezentat instanței în 22 noiembrie anul trecut, 2021, nu prevedea acest lucru. Acuma, bun, te folosești de statut, să spui că, prin statut, acționarii sau asociații…

Șerdean către Zăvăleanu, cu tot respectul: „Planul pe care l-ați propus, cu tot respectul, nu este fezabil, că de-asta l-ați numit un procent de 20-25% și am avut o problemă reală în a găsi până acum un investitor”

Dar statutul se poate modifica? Fiecare face cum vrea, cum îl taie capul?

– Pe legea insolvenței da, se poate modifica… E o chestie generică, pentru că spune legea, bun, se poate modifica statutul… Tu, acuma, poți să modifici, să-i schimbi sediul social, sau să deschizi un punct de lucru, sau să-i închizi un punct de lucru… Dar modificările drastice, în care iei o societate de la unul și o dai la altul… e discutabil… e o chestie generică și merge sau nu, depinde de situație.

Acum, legat de răspunsul pe care l-am dat atuncea, am zis „Planul pe care l-ați propus, cu tot respectul, nu este fezabil, că de-asta l-ați numit un procent de 20-25% și am avut o problemă în a găsi și un investitor care să vină… S-a uitat pe plan și a zis „Ce-i cu planul ăsta? Are nevoie de bani mulți și sunt multe necunoscute aici”. Deci cam a sta a fost situația.

Eu i-am răspuns în momentul ăla „Planul nu este clar”, nu am dat curs invitației să mi se prezinte și ce înseamnă acele cheltuieli, de 200.000, generic, ce înseamnă? Ce faci cu banii ăia? Cheltuieli curente… Și așa a rămas, consideră dumnealui, că singurul acționar care l-a ajutat a fost PCH…

Dar repet, momentul, știți, v-am dat și exemplu, hai să vindem bilete și împărțeam banii… Și ajutam toți atunci dacă așa consideri, că ăsta e ajutor. Ba mai mult, îmi convertești și acțiunile date după începerea procedurii de insolvență. Pentru că vreo 2.700.000 acum, marea propunere a dumnealui, se convertesc și alea în acțiuni, dar sunt datorii din cheltuieli curente, deci după începerea procedurii de insolvență. Sunt multe lucruri care nu sunt la locul lor.

Dorin Șerdean nu renunță la Dinamo și anunță că va lupta, fiindcă „Mă consider jefuit!”

Bun, reiau întrebarea: veți lupta împotriva acestui plan de reorganizare modificat, pe care l-a depus domnul Zăvăleanu la tribunal? Vă considerați, practic, jefuit de acțiuni?

– Da. Răspunsul începe cu partea a doua a întrebării. Sincer, mă consider efectiv jefuit, ăsta-i cuvântul… Cred că-i cel mai potrivit și l-ați spus… ați procedat ca Marin Preda, care avea talentul să utilizeze cuvintele, multe lucruri în puține cuvinte…

Ăsta-i sentimentul pe care-l trăiesc eu, cu atât mai mult cu cât, așa cum v-am răspuns la întrebările anterioare, eu personal consider că mi-am făcut datoria de a ajuta din tot ceea ce am putut, și de a ieși, și de a repara o situație care s-a întâmplat independent de voința mea, deci sută la sută independent de voința mea, și o subliniez… Și atunci am căutat soluțiile și le-am adus până aici.

Și acuma vine noul proaspăt, „Domne, asta e, gata, nu mai e”… Deși eu am fost onest și am zis „Putem să facem în felul ăsta”. Ce mai puteam să fac? Dacă n-am putut să țin… nu am forța necesară financiar să țin pe Dinamo.

Dar cine o are acuma? Hai să lămurim dacă o are… spuneați de PCH… Știți bine că de la 15.000 de cotizanți care au existat, de ce nu mai dă lumea bani? Pentru că există îndoieli și există… așa cum am mai și atins niște răspunsuri la ceea ce m-ați întrebat… există lucruri care nu sunt tocmai clare, n-au fost clare.

Acum ei au bani? Nu! Asta a fost și întrebarea mea… eu am avut discuții cu cei din conducerea PCH, o întâlnire online în luna iunie, în care la fel au zis „Domne, dă-le cu un euro!”… acțiunile…și am zis „Bine, hai să ți le dau ție, de mâine”…

M-am întâlnit în urmă cu câteva săptămâni cu noul șef al DDB, am discutat, și la telefon, prin videoconferință și i-am zis „Ai bani? Avem bani?”…

Dorin Șerdean: „DDB, PCH, nu mai au bani! În lunile de vară au scăzut la 1000-1200 de cotizanți…”

Șef al Programului DDB, că Programul DDB nu-i o entitate juridică…

– Exact așa cum spuneam, nu e… Și i-am zis „Ai bani să ținem echipa?… Că, bun, eu ți-l dau, bun, ți-l dau cu un euro… pachetul de acțiuni… Dar ai bani?!”… Un om foarte rațional și a înțeles toată situația, orientat și aplecat pe o soluție…

Și ce-a zis, are bani?

– Nu… normal că nu. În momentul de față au scăzut cotizanții… nu știu exact… mai sunt vreo 1.000-1.200 de cotizanți… în ultimele luni… de vară…

Doar atâția au mai rămas?!

– Atâția… Și sunt și ăștia cu sincope, sporadic mai plătesc…

Practic, atunci cât sunt banii? Câteva mii de euro pe lună, nu?

– Păi de-asta zic că nu sunt bani… De-asta am și cerut eu de la „One Tower” scrisoarea aia de garanție de două milioane de euro, care se pare că i-a speriat… Nu pentru mine, nu pentru Șerdean, pentru Dinamo!!

Dorin Șerdean: „Eu vreau să găsim o soluție onestă pentru toate părțile, nu acest jaf. Mărim, micșorăm capitalul cum vrem, ca să dăm la unii, să luăm de la alții… Ca în comunism”

Vă simțiți ca și cum ar intra cineva în propria dumneavoastră casă și v-ar jefui?

– Păi da’ cum?! Facem operațiunile astea, mărim, micșorăm capitalul cum vrem, ca să dăm la unii, să luăm de la alții… Jaf, e un jaf, e urât spus, dar…

Dar de ce fix 0,22 de la 100 de lei acțiunea?

– Uzează de legea care permite ca o SA să aibă minim 20.000 de euro capitalul social. Bine, acolo se vor pronunța alții asupra justeței acelor decizii și asupra faptului că, practic, valoarea unei acțiuni e 100 de lei și cum să o cobori la 0,22 de lei și după aceea să emiți nu știu câte milioane de acțiuni cu valoarea de 22 de bani doar în favoarea unui creditor. Sau a unui acționar. Că aici mai este o chestiune. În ce situație este? E acționar când vrea, creditor când vrea.

Nu mă pricep legal, juridic, dar moral, ținând cont de faptul că APCH a dat acești bani, înainte erau sub o formă, acuma s-au transformat în împrumut, iar ideea domnului Zăvăleanu este ca acest împrumut, această creanță să se convertească în acțiuni, deci ținând cont că acești bani, practic, nu aparțin PCH-ului, repet, nu mă pricep legal, dar moral se poate preschimba această creanță, nefiind banii PCH-ului, în acțiuni? Astfel încât PCH să devină acționarul majoritar, cu 98% din acțiuni?

– Cred că nu-i o întrebare pentru mine. E pentru altcineva. Moral, dacă vreți, moral, repet, asta pot să vă răspund… Moral nu! Categoric nu este! Cu atât mai mult cu cât, cu tot respectul, nici ei nu au soluția, financiar vorbind, nu o au. Și n-au avut-o.

Că dacă aveau soluția, m-ar fi căutat, am avut discuție cu ei în iunie, repet. Ne-am fi pus la masă, hai să uităm toate prostiile, m-ați înjurat, m-ați terfelit, nu mai contează asta… Hai să găsim o soluție să-i fie bine lui Dinamo.

Dar ei n-o aveau. N-o aveau. Asta-i realitatea. De unde au acuma? Peste noapte? N-au avut, n-o s-o aibă. Și atunci ce se întâmplă? Suntem în aceeași situați. Și în plan scrie că o să fie ponderea asta, de 98,17% APCH, dar tot se vorbește de un investitor… Păi suntem în aceeași situație ca și înainte, ca și acum…

Care-i câștigul? Păi, probabil că discutăm atunci… Care-i câștigul? A zis un cuvânt: intermediar. Acolo-i o problemă, da? Poate că Șerdean dacă a cerut două milioane de euro într-o scrisoare de garanție în favoarea lui Dinamo, a blocat acea negociere, a deranjat. Că a vrut binele lui Dinamo. Poate că acolo e problema, da? Dacă nu ceream aia, era bine-mersi… Pentru că, repet, eu am semnat contractul ăla. Ca să știți.

Da, asta este o informație interesantă… După cum știți lucrurile că sunt, credeți că există șanse ca pe 24 octombrie judecătorul sindic să se pronunțe în favoarea noului plan de reorganizare?

– Nu mă pot pronunța, sunt chestiuni de ordin juridic, lucrăm la partea asta…

„Prostul de Dorin Șerdean ce vină are? Cine a condus anul trecut, cine a făcut datorii în plus de 19 milioane de lei, cine a adus 53 de jucători, cine a schimbat cinci antrenori, cine a dus echipa în Liga a II-a, cine-i vinovatul?”

Veți contesta o astfel de decizie?

– În primul rând să vedem ce este bine de făcut pentru Dinamo, cum continuă, pentru că nu ne convine…

Înțeleg că nu vreți să contestați cu orice preț…

– Oricum ar fi, nici așa nu cred că… sunt sigur că nici așa nu se vor mișca lucrurile în bine. E foarte urât făcut, pentru că planul vechi, așa cum spuneam, cel depus în noiembrie 2021 la instanță, este complet nerealist, și s-a văzut pe rezultate, da? După care s-a ajuns să ceară bani de la acționari ca să… Ca să ce? Să susținem activitatea? Păi atuncea de ce am intrat în insolvență?

Bun, hai să vedem acuma, să găsim o soluție. Și acuma iară vii cu o propunere de modificare de plan, care propunere, practic, ce schimbă? Schimbă radical structura acționariatului și ponderea lui, radical, dar fără a oferi o soluție concretă ce facem de mâine. Mâne ce mâncăm, asta-i întrebarea. Cam asta-i, eu așa o văd. Nu oferă. Sunt chestii foarte vagi…

Dar vedeți lupta, înțeleg, spre binele lui Dinamo totuși… Însă, nu cu orice preț…

– Până acum cred că am dovedit asta. Și tot ce am răspuns aici poate fi probat prin hârtii, prin documente, prin acte și prin martori dacă vreți. Tot ce v-am răspuns nu-i adevărul lui Șerdean e adevărul pe care l-am trăit.

Vă considerați vinovat de situația actuală a lui Dinamo?

– Cu ce să mă consider vinovat? Că ai ghinion să fii martor la astfel de situație… Un ghinion, o durere mare în suflet… Să nimerești, așa, pur și simplu, un om care să fie iresponsabil. Cum s-a întâmplat. Și să fii asociat cu el… Păi eu ce să fac? Tot ce am făcut am făcut în mod responsabil, în mod rațional, am acționat pe cale de consecință, am căutat să găsesc soluțiile cele mai convenabile clubului Dinamo și cred că le-am oferit.

Aaa, moral… Păi dacă ei așa consideră că merit eu, asta-i altă problemă. Mai mult de-atât, am avut soluții tot timpul pe care le-aș fi putut da, mai bune decât ce au făcut ei de au adus clubul în situația asta. Și pentru care, cine plătește? Că suntem noi în Liga a II-a pentru prima dată în istorie, cine plătește? Cine? Pentru că nimeni nu-și asumă răspunderea.

Cine a condus anul trecut, cine a făcut datorii de 19 milioane de lei, cine a adus 53 de jucători, cine a schimbat cinci antrenori, cine a dus echipa în Liga a II-a, cine-i vinovat? Pentru asta nu mai cred că este vinovat ăla care stă în Spania acum, liniștit… sau neliniștit, treaba lui..

Sau Dorin Șerdean ce vină are? Că în momentul 2021, ianuarie, s-a terminat partea executivă a mea. De atunci, ați făcut voi. Ați făcut toate cele… Cu jucători care s-au rupt în șapte minute, dar banii s-au plătit pe ei, cu schițe prezentate pe flipchart în vestiar jucătorilor, cu toate cele… Dar nimeni nu-și asumă răspunderea. Păi cine-i de vină? Dumneavoastră sau eu? Nu cred, că nu avem de ce, suntem total out din situația asta.

Șerdean încarcă „dosarul Zăvăleanu”: „Dacă era bine intenționat, n-ar fi ajuns Dinamo în Liga a II-a!”

Domnul Zăvăleanu este bine intenționat privind viitorul lui Dinamo, acțiunile sale vin dinspre o persoană care își dorește cu orice preț să salveze Dinamo, după părerea dumneavoastră?

– Din ce s-a întâmplat până acuma… În primul rând dacă era bine intenționat n-ar fi ajuns Dinamo în Liga a II-a. Asta-i partea de căpătâi. Vorbim de Liga a II-a, e cu totul altfel, se schimbă paradigma total pentru noi.

Dar ce face, îl vedeți că face niște lucruri bune, în interesul lui Dinamo? Inclusiv acest plan de reorganizare modificat, așa cum spune, este în interesul lui Dinamo? Sau nu credeți în asta?

– Partea bună pe care o tot subliniază e că se micșorează datoriile. Bine, tăind datoriile așa…

Tăind cu barda…

– Da, tăind cu barda datoriile… Că altfel nu se micșorează…

Alea se pot face și în condiții mai bune pentru toată lumea. Se puteau face… se pot face, îți permite legea insolvenței… Să emiți acțiuni, să mărești capitalul sau să-l micșorezi, da, îți permite. Povestea este că depinde cum uzezi de toate acestea. Pentru că dacă vă uitați în planul ăla, așa cum spuneam, nu se oferă o soluție concretă. Sursele de finanțare. Pentru că vorbim de un fenomen care necesită bani. Surse de finanțare.

Fotbalul fără bani nu se poate face. E o nebuloasă?

– Nu sunt clare… explicațiile… sunt vagi… Sunt alte lucruri, nu o să intru în detalii, să nu fiu acuzat că vorbesc de lucruri din plan, eu sunt un creditor și am acces la aceste informații, și pot să public cam ce s-a publicat și în presă, nu am spus, cred, alte lucruri decât s-au publicat în presă.

Va obține planul, pe 14 octombrie, votul creditorilor?

– Nu mă pot pronunța, nu știu…

Concluzia: „Dinamo are o capacitate, o forță care nu a fost valorificată, a fost folosită în interese personale, de grup. Grup mic de interese meschine. DINAMO NU VA MURI!”

Ultima întrebare, domnule Șerdean… cu mulțumiri că ați răspuns la toate întrebările, o să lăsăm fanii lui Dinamo, opinia publică, știți cum e, să analizeze și să-și facă o părere, hai să nu spun să judece că e prea mult spus… Să-și tragă o părere… Până la urmă, știți cum e, fiecare gândește în felul său. Ultima întrebare: situația este catastrofală… și vă întreb, după părerea dumneavoastră Dinamo va dispărea, Dinamo va muri?

– Cred că nu. Acum doi ani, când am ajuns în situația de a cunoaște foarte multe lucruri din Dinamo, datoriile pe care le avea societatea erau, în momentul 31 iulie 2020, 3,8 milioane de euro. După o lună au fost 4 milioane de euro, deci la 1 septembrie 2020 erau 4 milioane de euro. Sunt datorii care au existat în acel moment.

Cu toate acestea… ce se întâmplă? Dinamo are o capacitate… și foarte multe lucruri pe care nu le-a valorificat niciodată în istoria sa, dar repet: niciodată, nu și-a pus în valoare atuurile pe care le are și pe care i le conferă numele acesta, brandul în sine. Brandul în sine este nevalorificat…

Și necuantificat… imens… de o valoare imensă…

– Păi îl cuantificăm în situațiile astea în care… Tot ziceați de favorizarea unora… Păi nu pot să uit, tu vinzi tricouri cu „Doar Dinamo București”, hanorace, șepci… De ce le cumpără lumea? Pentru că scrie „Doar”? Pentru că scrie „București”? Dacă vând tricouri cu „București” hai să vedem câte vând… Vând tricouri cu „Doar București”, câte vând? Nu cumva lumea le cumpără pentru numele lui Dinamo? Deci, Dinamo în sine are o forță…

Uriașă…

– Uriașă! Care nu a fost valorificată…

Sau valorificată prost…

– Prost sau în interese meschine, personale, de grup, grup mic de interese meschine. Și momentele astea plătim, din păcate, pentru că poți să minți, poți să păcălești… păcălești o dată, de două ori, de trei ori… dar până la urmă ajungi la cifre, ajungi la situații și nu te iartă situația.

Pentru că, așa cum spuneam, în 2020 Dinamo avea datorii de 4 milioane și asta o spun ca să înțeleagă lumea că dimensiunea dezastrului nu-i dată de ce se întâmplă sau ce s-a întâmplat în două sau în trei luni. Să lămurim că-i o situație care vine ca un tăvălug, sistemul bulgăre care pleacă mic din vârful muntelui. E de câțiva ani…

S-au tot acumulat datorii…

– De acum doi ani, da? După care au venit, au venit, au venit…

Și s-a ajuns la…

– S-a ajuns la ce s-a ajuns acum! Părerea unora cu care am discutat și ne-am uitat și prin cifre… Și cred că e important acuma să avem… Asta aș face acum, mâine… Un audit. Care, eu cred că ar scoate la iveală că nu sunt chiar ala de mari datoriile. Dar să facem totul de la A la Z.

Transparent…

– Transparent, corect. Și atunci nu s-ar justifica toate chestiile astea din plan. Pentru că sunt multe, așa cum v-am spus, lucruri care trebuiau să intre ca venit în societate dar au intrat pe credit. Bun, și altele, și altele, și altele…

Deci, dumneavoastră credeți că datoriile sunt mult mai mici în realitate…

– Mai mici. Nu știu dacă mult, dar mai mici. Cu siguranță mai mici.

Deci, credeți că Dinamo nu va muri?

– Nu, nu va muri. Cred că nu va muri!

Haideți, atunci, să terminăm interviul aici și cu ideea asta super-pozitivă, sperăm cu toții din suflet Dinamo să nu moară, să se așeze toți la masă, să se găsească o soluție și acest brand fabulos să meargă mai departe pentru binele tuturor și, în primul rând, al sportului românesc. Doamne ajută să vorbim de Dinamo încă o sută de ani de acum încolo! Indiferent că suporterii, că PCH, că Șerdean, că Zăvăleanu, că Badea și așa mai departe, e important ca până la urmă brandul, că ăsta este cel mai important, adevărata valoare și entitatea în sine să meargă mai departe, dincolo de scandaluri, contestații, lucruri urâte, lupte în justiție și așa mai departe. Contează DOAR DINAMO BUCUREȘTI!