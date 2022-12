Dorin Șerdean vrea să revină în conducerea lui Dinamo după ce a câștigat procesul: “Acţionarul majoritar nu are control!”

Dorin Șerdean în ianuarie 2021 și a avut câștig de cauză. Fostul director executiv al alb-roșiilor a anunțat că este pregătit să revină în conducerea administrativă și a mărturisit că are un plan foarte clar.

Dorin Șerdean, prima reacție după ce a câștigat procesul cu Dinamo: „Am fost demis cu forța”

după ce planul Tribunalul București a respins planul de reorganizare, cu modificările RTZ Partners, firmă reprezentată de administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu. după ce a fost demis din postura de director executiv.

Deținătorul pachetului majoritar de acțiuni de la Dinamo întâmpină decizia instanței ca pe o normalitate. „Este o decizie pe care am primit-o ca pe o normalitate pentru că necesită timp, răbdare, avocați, dar justiția este doar una și adevărul a ieșit la iveală. Pentru că acesta a fost motivul pentru care am făcut apel în februarie, în 2021.

Am contestat decizia abuzivă pe care am primit-o atunci și din care am fost demis. Cu forța practic. Acum situația este foarte clară. Mai este un apel în 16 ianuarie, pentru că au întârziat deciziile. Este dată practic din februarie 2022, deci 10 luni. Astăzi s-a judecat doar încuviințarea punerii în aplicare a deciziei instanței”, a declarat Dorin Șerdean, la emisiunea La Liga Digisport.

Dorin Șerdean, pregătit să revină la conducerea lui Dinamo: „Acționarul majoritar nu are control”

Dorin Șerdean a dezvăluit că este pregătit să conducă executiv clubul din Ștefan cel Mare și a precizat că este nevoie de control pentru ca acționarul majoritar să investească în condiții de siguranță. „Este logic (n.r. să conduceți executiv?). Pe de o parte există acest laitmotiv în care vine și acționarul majoritar nu are bani.

El nu are control. El este ținut la distanță de administratorul judiciar și de un acționar minoritar și atunci eu pe cine să aduc să investească în condiții de siguranță. Pentru că nimeni nu vrea să arunce cu banii pe geam.

Fiecare vrea să găsească un mediu propice, să investească în condiții normale, corecte. Singura modalitate este de a avea un control, este simplu. Dacă de 10 luni mi se amână toate, prin tot feluri de intertipuri judecătorești”, a mai spus Dorin Șerdean.

Dorin Șerdean, mesaj clar după ce a câștigat procesul cu Dinamo: „Există un plan”

Dorin Șerdean consideră că pauza datorată sărbătorilor de iarnă este bine venită, iar în viitorul apropiat acționarul majoritar de la Dinamo va soluționa mai ales problemele de ordin financiar. „Există un plan. Normal, că da. V-am spus și în toamnă că există un plan. Aveam planul foarte clar și investitorii într-un moment.

Nu au rost discuțiile acum că au venit toate așa prea repede. După perioada de sărbători trebuie reluate și există timpul necesar ca să soluționăm problema în favoarea lui Dinamo.

Pe partea administrativă până la urmă Vlad Iacob este administrator special, numit de Adunarea Generală a Acționarilor. Până la urmă este acolo și cu girul meu și o să hotărăsc acum cum o să procedăm foarte viitorul apropiat. Totul este legat de soluțiile de ordin financiar, pentru că asta e foarte important”, a mai spus Dorin Șerdean.