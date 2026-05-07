Dorin Taban, unul dintre liderii Peluzei Sud, semnal de alarmă la 40 de ani de la finala de la Sevilla: „Vrem fapte, nu vorbe!”

Steaua București sărbătorește joi, 7 mai, 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Performanța reușită la Sevilla este unică în sportul românesc, același club pierzând în finala competiției din 1989, în fața lui AC Milan, scor 0-4. Trofeul are o importanță aparte, fiind singurul care îi unește pe toți fanii roș-albaștrilor, în contextul în care, în 2026, suporterii clubului din Ghencea sunt împărțiți, unii susținând Steaua, iar alții FCSB.

Dorin Taban, unul dintre liderii Peluzei Sud, interviu de colecție la 40 de ani de la Sevilla

, FANATIK a stat de vorbă cu Dorin Țaban, unul dintre liderii Peluzei Sud Steaua. Printre subiectele abordate s-au numărat asocierea clubului cu un investitor privat, modul în care suporterii îl percep pe Florin Talpan, dar și speranțele legate de Radu Miruță, .

Dorin, ești unul dintre liderii Peluzei Sud Steaua. De ce ați vrut să fiți prezenți în Parlament la acest eveniment alături de AS47?

– Am fost și eu printre inițiatorii proiectului, dar nu am vrut să ieșim în față să se facă valuri pentru că asta e mai puțin important. Eu cred că Steaua 86 a avut parte de un eveniment demn de sărbătoarea de 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Acestor eroi li s-a recunoscut meritele așa cum nu s-a mai întâmplat după Revoluție. I-a chemat Ceașescu și apoi nu i-a mai onorat nimeni, deși ei au reușit imposibilul.

Steaua și situația clubului este din nou în atenția publică și un subiect de interes la nivel politic. Au fost chiar discursuri în Parlament referitoare la revenirea Stelei în prima ligă și în cupele europene…

– Chiar am făcut niște sondaje de opinie și majoritatea se iau după ceea ce se scrie în presă, care de multe ori susțin cealaltă tabără. Mulți nu cunosc realitatea și am stat să le explic și unii erau surprinși de cum stau lucrurile. Cine știe să citească știe care este Steaua. Acum așteptăm fapte pentru că ne-am săturat de vorbe. Clubul ăsta și echipa de fotbal a fost tocat permanent, în speranța că vor reuși să distrugă definitiv acest brand. Lumea s-a trezit însă și și-a dat seama de realitate.

Părerea suporterilor despre Eduard Danilof

Comandantul Eduard Danilof a fost de asemenea prezent. Suporterii au dialog cu dânsul? Îl susțineți? S-a înscris la concursul pentru ocuparea funcției pe termen nelimitat.

– Este un om de calitate, însă contează dacă este lăsat să își facă treaba. În ultimii ani au fost probleme din punctul ăsta de vedere. Problema este ministerul, care a pus mereu frâne, nu comandantul. În chestiuni politice nu vrem să ne implicăm. Pe noi ne interesează doar ca meritul sportiv să primeze, așa cum spune UEFA. Legea Sportului când s-a dat a fost făcută pentru anumite persoane și este o lege aberantă. Steaua poate participa în cupele europene, dar în prima ligă nu. Nu e normal așa ceva. Nu este un mare semn de întrebare?.

Cum puteți să continuați de atâția ani când Steaua nu are drept de promovare?

– Din păcate ne-am împuținat pentru că au intervenit tot felul de probleme și din punct de vedere social, dar nu vom ceda. Mergem înainte și la cât a fost de mediatizat acest eveniment de 7 mai eu sunt convins că vor fi cel puțin 10.000 de spectatori în Ghencea la meciul cu Sepsi.

Aveți un mesaj pentru suporterii steliști?

– Le transmit că trebuie să revină pe stadion pentru că la greu se văd caracterele adevărate. Trebuie să se întoarcă alături de echipă pentru că acum e nevoie. Chiar am stat de vorbă cu gloriile Stelei și s-au săturat de toată această situație și că nimeni nu face nimic, în timp ce alte echipe sunt scoase în evidență.

Radu Miruță, așteptat la Steaua – Sepsi! Ce cred fanii despre Florin Talpan

Suporterii îl așteaptă la meciul cu Sepsi pe ministrul Apărării, Radu Miruță?

– Toată lumea este așteptată în Ghencea în calitate de persoană fizică, eu nu vreau să intru în asta pentru că Peluza Sud Steaua este apolitică. Noi susținem Steaua și nu amestecăm lucrurile, chiar dacă fiecare are părerea lui și partipriurile sale politice. Noi am taxat un partid anume pentru că oamenii care au fost la comandă ne-au pus mereu piedici și știe toată lumea asta foarte bine, însă puțini au curajul să o spună. Cum să dai legi împotriva cuiva?! Sunt persoane care fac tot felul de mișcări cu terenuri, trafic de influență.

La UEFA nu s-a întâmplat nimic până când un suporter al Stelei nu s-a dus pe cont propriu în Elveția, și-a angajat doi avocați și s-a dus la sediul UEFA cu dosarul ca să schimbe emblema de pe site. A depus copii din dosare și în 48 de ore s-a rezolvat situația. Așa s-a făcut modificarea la UEFA și a fost pusă emblema Stelei în locul FCSB-ului. Cei din club sunt blocați. Dosarul depus de club a rămas la FRF și nu a mai ajuns la UEFA.

Ce părere aveți despre Florin Talpan?

– Este un angajat al clubului care și-a făcut datoria. Nu vreau jignesc pe nimeni sau să ridic pe cineva în slăvi.

Ce a pregătit galeria Stelei la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni?

– O să fie o coreografie bineînțeles și după meci spectacolul pregătit de club. Cei care vor veni în Ghencea vor vedea ce am pregătit.

Ce amintiri ai legate de 7 mai 1986?

-Aveam 16 ani atunci și mi-a rămas întipărit totul. Noaptea am ieșit din casă la stadion, se ardeau niște cauciucuri de camioane. Lumea nu știa, unii au mers la aeroport din seara aceea. A doua zi am fost la Otopeni și era plin de la aeroport și până pe DN1. Cred că erau peste 50.000 de oameni și se vede și pe filmări. Și bineînțeles apoi scenografiile pe care le-am făcut de-a lungul timpului pentru finala de la Sevilla.

Orice investitor e așteptat la Steaua

Mai e posibil ca suporterii steliști să nu mai fie scindați?

– Nu există. Steaua București e singurul club curat și nu a fost niciodată înstrăinat. Singura perioadă în care a fost asociată a fost 1998-2003, așa cum a spus domnul Viorel Păunescu și cred că dânsul este cel mai în măsură să vorbească despre asta: ‘Eu nu am avut Steaua. Am fost asociat cu Steaua’. Ce vreți mai clar de atât?.

Galeria Stelei e deschisă către orice potențial investitor?

– Deocamdată da pentru că așa e normal, vorbim despre primul pas. Nu avem cum cunoaștem dinainte oamenii, nu? Dacă cineva vine să investească înseamnă că o face cu un interes, adică să promoveze în prima ligă. Ăsta este principalul nostru obiectiv și pasul pe care trebuie să îl facem și apoi să ne gândim bineînțeles la performanță. Dar mai întâi treaptă cu treaptă.

Care e prima amintire ca suporter al Stelei pe stadion?

– Am fost de mic în Ghencea pentru că locuiesc lângă stadion și mi-a rămas întipărit un meci cu FC Nantes din 1979, dar mai fusesem la meciuri în campionat. Îmi aduc aminte cartonașul roșu luat de Tudorel Stoica. Cred că prin 1975 a fost primul meci.

De ce a ajuns Steaua în situația asta?

– Pentru că au fost urmărite niște interese personale și ale altor grupuri. De asta a ajuns tot fotbalul la acest nivel și sportul nu a mai putut crește curat. Înainte cei care erau la Steaua făceau totul pentru club, nu pentru reclamă sau altceva.