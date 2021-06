Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite, despre cum și-a câștigat traiul: ”Nu am prieteni în bucătărie”

Fostul concurent din echipa lui Sorin Bontea nu a avut deloc un trai ușor, mărturisind în urmă cu ceva timp că începuturile sale în acest domeniu nu au fost deloc simple.

Tânărul a luptat din răsputeri pentru visul său, dezvăluind că o perioadă lungă de timp a trebuit să doarmă pe jos, chiar în restaurantul libanez în care lucra în străinătate.

Timp de patru ani Dorin Voiasciuc a muncit din greu și nu s-a plâns de condițiile inumane, povestind în că-și spăla hainele în bucătăria în care lucra.

Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite, momente grele la începutul carierei în bucătărie

„Dovedim și facem show, pentru asta am venit. Lovim, luăm tot, luăm titlul și am plecat. Dacă am trecut de etapa asta, dincolo calc pe cadavre, fac tot în spatele meu.

Nu am prieteni în bucătărie, pentru titlu nu am pe nimeni prieten. O să fac orice să îmi ating scopul.

Te ajut, te îndrum, dar nu îți dau titlul pe munca mea. Adică eu am chestia asta și la bucătărie”, spunea Dorin Voiasciuc în audițiile de la „Chefi la cuțite”.

Din păcate, a pierdut șansa de a pune mâna pe premiul cel mare așa cum visa. El a fost eliminat înainte de semifinală, mărturisind cu ochii în lacrimi că pleacă acasă cu un mare regret.

Participantul din echipa verde își dorea să ajungă la cei 30.000 de euro pentru fiica sa, căreia îi promisese că va câștiga, după ce a luptat în cadrul a 13 dueluri în emisiunea de la Antena 1.

Dorin Voiasciuc, dezamăgit de eliminarea sa. Ce i-a transmis Sorin Bontea

Dorin Voiasciuc nu este singurul care a fost scos din joc. Victorina Matveev a fost nevoită să-și ia rămas bun de la colegi, în momentul de față chef Sorin Bontea având numai doi concurenți.

„Îmi pare rău! Să știi că sunt mândru că te-am avut în echipă”, i-a spus Sorin Bontea concurentului său.

„Îmi pare că v-am dezamăgit”, a răspuns Dorin Voiasciuc, cu ochii în lacrimi, vizibil afectat că parcursul său de la Chefi la cuțite s-a încheiat.

„Nu m-ai dezamăgit. Să nu mai spui asta!”, a continuat celebrul chef, care a ținut să mai adauge că nu a văzut în viața sa un participant atât de trist că a ieșit din competiția culinară.