Dorinel Munteanu a analizat-o pe CFR Cluj înaintea debutului în grupele Conference League: “Acolo s-a produs un scurt circuit”. Exclusiv

Dan Petrescu pentru înfrângerea în fața celor de la FC Botoșani, ultima partidă înainte de meciul de debut în Conference League disputat în deplasare împotriva cehilor celor de la Jablonec.

Dorinel Munteanu pentru FANATIK în care salută revenirea lui Dan Petrescu dar și transferurile realizate de „Bursuc” de când a venit la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu, surprins de ce s-a întâmplat la CFR Cluj: „Stabilitatea a fost tot timpul punctul forte”

Dorinel Munteanu a fost șocat de scandalurile de la CFR Cluj din ultimele săptămâni și e de părere că astfel de lucruri nu s-au întâmplat niciodată în Gruia, ceea ce a fost în fapt și rețeta succesului: „Acolo s-a produs un scurtcircuit. Am fost și eu surprins de șirul acela de demiteri, fiindcă la CFR Cluj stabilitatea a fost tot timpul punctul forte. Dar probabil ei știu mai bine ce au făcut”.

Actualul antrenor al lui Oțelul Galați e de părere că ratarea calificării în grupele Europa League a căzut greu pentru conducerea campioanei, mai ales pentru patronul Neluțu Varga: „Eu cred că nemulțumirea a fost acolo din cauza rezultatelor din cupele europene. Pe plan intern CFR Cluj a mers ca ceasul.

ADVERTISEMENT

Nemulțumirea a venit din partea conducerii pe plan internațional, unde au avut speranțe mari, iar obiectivul a fost ratat. Se gândeau probabil chiar și la grupele Champions League”.

De ce Marius Șumudică nu a reușit la CFR Cluj: „A pierdut vestiarul”

Fostul antrenor al lui CFR Cluj consideră că scaunul lui Șumudică a început să se clatine de la scandalul excluderii din lot a lui : „Trebuie liniște la echipă, cine știe ce o fi fost înaintea jocului de la Belgrad? Semnalul că a pierdut vestiarul eu cred că a fost atunci cu Alex Chipciu și acel incident de la antrenament”.

Cu toate acestea, Dorinel nu a fost surprins de venirea lui Șumudică în Gruia, iar faptul că nu a reușit pe banca CFR-ului nu înseamnă că nu este un antrenor valoros: „Nu m-a surprins venirea lui Șumudică la CFR Cluj. E un antrenor bun, care a demonstrat și CFR-ul l-a angajat pentru performanțele pe care le-a avut. Dacă nu a reușit asta nu înseamnă că Șumudică nu este un antrenor bun, ci dimpotrivă. Nu s-a potrivit pe planul conducerii, pe sistemul clubului pe care îl joacă. Rezultatele au fost cele care i-au făcut pe conducători să renunțe la el”.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu spune că CFR-ul a arătat foarte bine în campionat chiar și sub comanda lui Șumudică, însă are un stil și o filosofie de joc total diferită față de Dan Petrescu: „În campionat au arătat foarte bine sub comanda lui Șumudică. Dan și Șumudică sunt antrenori foarte diferiți. Unul cu un stil, celălalt cu alt stil. Faptul că au primit patru goluri la Belgrad e rușinos, dar nu e doar vina antrenorului sunt și alți factori care decid un rezultat”.

Dorinel Munteanu, despre venirea lui Dan Petrescu: „În meciurile din Conference League o să vedem altă față a CFR-ului”

De un lucru e sigur Dorinel Munteanu: CFR Cluj a ales cea mai bună variantă prin readucerea lui Dan Petrescu, iar rezultatele vorbesc de la sine: „Dan Petrescu eu cred că nici nu se mai pune problema dacă e cea mai bună variantă. A câștigat în fiecare an campionatul deci cred că este clar. Eu sper să repete performanța și rezultatele. Dacă s-a revenit tot timpul la Dan înseamnă că are susținere totală”.

„Munti” nu vrea să se pronunțe în privința modului în care s-ar fi prezentat CFR-ul cu Young Boys și Steaua Roșie sub comanda lui Petrescu, dar dă exemplul partidei din Europa League din sezonul trecut: „În viața unei echipe cu pretenții se întâmplă și astfel de lucruri. Nu știu dacă CFR-ul ar fi arătat altfel cu Dan Petrescu în meciurile cu Young Boys Berna și Steaua Roșie. Au mai jucat cu Young Boys Berna și anul trecut și au pierdut greu cu Dan Petrescu. Cred că în meciurile din Conference League o să vedem o altă față a CFR-ului”.

ADVERTISEMENT

Dorinel Munteanu: „Dan Petrescu nu face achiziții proaste!”

Dorinel Munteanu a lăudat și transferurile lui Dan Petrescu, chiar dacă revenirea lui Emmanuel Culio l-a mirat: „M-a surprins revenirea lui Culio că are și el o vârstă, dar poate cine știe îl mai ajută pe Dan. A fost favoritul lui. Bordeianu e categoric un câștig la mijlocul terenului, pe stilul de joc creat de Dan Petrescu. Ștefan e un jucător de perspectivă, mai ales după plecarea lui Latovlevici, dar îl are și pe Camora”.

Revenirea lui Bordeianu îi confirmă faptul că Petrescu dorește să aibă cât mai multe variante, iar în general jucătorii aduși de el s-au dovedit a fi niște transferuri reușite: „Un lucru e sigur: Dan Petrescu nu face achiziții proaste! Face transferuri care să îl ajute și jucătorii să joace. Vrea să aibă soluții. Dacă l-a adus pe Bordeianu înseamnă că vrea să aibă de unde alege. În general mutările lui au confirmat”, a spus Dorinel Munteanu în exclusivitate pentru FANATIK.

3 mandate are Dan Petrescu la CFR Cluj

are Dan Petrescu la CFR Cluj 2005-2006 e sezonul în care Dorinel Munteanu a fost antrenor-jucător la CFR

e sezonul în care Dorinel Munteanu a fost antrenor-jucător la CFR 26 de meciuri a jucat fostul mare internațional la CFR Cluj