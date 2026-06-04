Dorinel Munteanu a arătat mesajul primit de la un preot după ce a retrogradat cu Hermannstadt: „Simt nevoia să împărtășesc cu voi”

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a avut parte de o perioadă dificilă la Hermannstadt, asta după ce echipa a avut mari probleme financiare și mai mulți jucători au părăsit corabia înainte de finalul sezonului. Tehnicianul a ajuns astfel la să se bazeze pe un lot subțire, care în cele din urmă s-a dovedit a fi insuficient pentru salvare.

Dorinel Munteanu dezăluie mesajul emoționant primit de la preot

Acum, tehnicianul dezvăluie un mesaj de încurajare pe care l-a primit din partea unui preot.

„În toată cariera mea de sportiv de performanță, de antrenor, am primit si am oferit încurajări. Dar astazi simt nevoia sa împărtășesc cu voi acest mesaj primit de la un părinte…care mă cunoaște așa cum nu mă cunosc mulți.

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‘Fiecare om poartă în suflet o poveste pe care ceilalți nu o văd. Un zâmbet poate ascunde oboseală, o tăcere poate ascunde durere, iar o reacție rece poate veni dintr-o luptă interioară despre care nimeni nu știe nimic. Așa cum un trecător nu îți cunoaște trăirile și durerile tale, așa tu nu le știi pe ale lui. Sau ale vecinului; sau ale prietenului.

De cele mai multe ori, oamenii judecă repede. Privesc doar o clipă sau o scenă din viața cuiva și cred că au înțeles tot. Dealtfel, fiecare vede ceea ce dorește. Dar adevărul este că nimeni nu știe ce se află în adâncul sufletului; câte nopți nedormite, câte dezamăgiri, câte lacrimi stau în spatele unui om sau poveri în spate. Cîtă muncă, cîtă rugăciune, cîtă nădejde în Dumneze, cîte lupte de a rămâne bun. Nu știm contextul istoriei, împrejurările, o posibilă constrîngere sau lipsă de cunoștință pentru o anumită faptă, cuvânt.

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Unii devin distanți pentru că au fost răniți. Alții par puternici doar pentru că au fost obligați să reziste. Uneori, omul care pare cel mai rece este exact omul care a avut cea mai mare nevoie de iubire și înțelegere. Nu se cere de a fi perfecți. Nu se dorește admirație. Se cere doar ca omul să fie înțeles înainte de a fi condamnat. Pentru că atunci cînd judeci condamni omul. Iar aceasta este un rezultat al mândriei. Atunci când cineva îți înțelege durerea, începe să te privească altfel. Cu mai multă răbdare. Cu mai multă blândețe.

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„Oamenii au nevoie de critici. Prietene, nu judeca niciodată un om fără să îi cunoști povestea

Oamenii nu au nevoie mereu de critici. Oamenii au nevoie doar de cineva care să îi întrebe sincer: „Ești bine?” Și nu doar să te întrebe, dar mai ales, să-ți asculte răspunsul. Sunt mulți care te întreabă, dar să-ți asculte răspunsul, să te asculte cu răbdare și liniște, sunt foarte puțini. Într-o lume în care toți se grăbesc să judece, a înțelege pe cineva a devenit o formă rară de bunătate. A fi înțelegător este și o manifestare a sufletului puternic.

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A nu judeca dar a fi înțelegător, înseamnă a-ți vedea și greșeala ta, trecută sau eventuală. ,,Doamne, astăzi a greșit el, mâine poate eu!” Prietene, nu judeca niciodată un om fără să îi cunoști povestea. Fiecare duce o luptă pe care ceilalți nu o văd. Mai puțină judecată și mai multă înțelegere pot schimba o viață. Înainte de a judeca un om, mai întîi pune-te în locul lui, în situația lui, în contextul lui. Să ne rugăm unii pentru alții! Să fim înțelegători unul cu altul!

Vă spun acestea și ca preot, care spovedesc oamenii. Experiența a arătat că venind doi oameni la mărturisire, aud adevărul de la fiecare, și în același timp, ei au părere unul despre celălalt diametrul opuse cu adevărul, pe care îl știe doar cel care îl poartă. O zi binecuvântată vă doresc să aveţi dragii mei cu sănătate și bucurii sufletești! Fiți binecuvântați și fericiți cu Dumnezeu de mână! Pace și bucurie în toată lumea!'”, a fost mesajul lui Dorinel Munteanu de pe rețelele sociale.