Dorinel Munteanu a confirmat discuțiile cu formația din SuperLiga: „Decizia este la ei”. Despre ce echipă este vorba

Dorinel Munteanu a readus Oțelul Galați pe prima scenă fotbalistică a României, însă a renunțat la proiect când echipa trecea printr-o perioadă mai puțin fericită. După experiența de la Sepsi OSK, fostul fotbalist al „Generației de Aur” este gata să accepte o ofertă. El a recunoscut că au existat discuții între el și FC Hermannstadt.

Dorinel Munteanu la FC Hermannstadt? Antrenorul a recunoscut discuțiile cu sibienii

FC Hermannstadt și Marius Măldărășanu, antrenorul ultimelor 4 sezoane și jumătate, au pus capăt colaborării, iar echipa se află în una dintre cele mai slabe momente din ultima perioadă. Sibienii sunt într-o pasă extrem de proastă și au emoții uriașe la retrogradare.

iar conducerea trebuie să se gândească rapid la un înlocuitor. Dorinel Munteanu este un nume important printre antrenorii români, iar „Neamțul” a dezvăluit că a avut tatonări cu formația de pe locul 15, poziție care la finalul play-out-ului duce direct în Liga a II-a.

„Mă bucură mult că sunt pe lista celor de la Hermannstadt, dar nu s-a întâmplat nimic până în momentul de față. Nu s-a discutat mai mult. Probabil cei de acolo vor lua o decizie după meciul de astăzi, cu Universitatea Cluj. Nu este nimic nou să spunem. A fost o discuție de câteva minute, mai mult de tatonare. Decizia este la cei de acolo. Mai sunt discuții din străinătate, dar și din Superliga, respectiv Liga 2. Nu am luat însă nicio decizie până acum”, a spus Dorinel Munteanu, conform

Ce alte variante mai sunt pe lista lui FC Hermannstadt

O altă variantă pentru sibieni este Daniel Oprița, cel ce se află deja de 6 ani și jumătate la Steaua București. Sătul de situația în care se află clubul, fără posibilitatea de a promova și a face pasul în SuperLiga României, tehnicianul și-ar dori să plece la o echipă de prima ligă, însă clauza sa de reziliere ar putea fi un impediment.

Dacă FC Hermannstadt va dori să-l semneze pe Daniel Oprița, echipa va trebui să achite o sumă de 50.000 de euro

Ultima experiență profesională a lui Dorinel Munteanu a fost un dezastru

După ce a plecat de la Oțelul Galați, Dorinel Munteanu a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe, iar înțelegerea era ca el să-și înceapă mandatul odată cu startul acestui sezon. Totuși, el a fost adus pe bancă mai devreme, lucru ce a dăunat acestei colaborări.

Sepsi a adunat un singur punct în play-out în cele 5 meciuri cu Dorinel Munteanu pe banca tehnică, după care antrenorul a fost demis. La finalul sezonului, Sepsi nu a mai putut recupera punctele pierdute și a retrogradat direct în Liga a II-a.