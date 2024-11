Dorinel Munteanu a continuat atacurile și a doua zi după Oțelul – CFR Cluj 0-1: „Un arbitru șmecher poate duce jocul în favoarea unei echipe. Nu sunt un fraier venit ieri în fotbal”

Dorinel Munteanu a continuat și a doua zi după Echipa sa nu mai bate pe nimeni de la finalul lunii august.

Dorinel Munteanu, cu „mitraliera” pe arbitri după Oțelul – CFR Cluj 0-1

Oțelul Galați e în picaj, iar Dorinel Munteanu a dat vina pe arbitri. În restanța cu CFR Cluj, pierdută cu scorul de 0-1, moldovenii au ajuns la 10 meciuri consecutive fără victorie. În urma acestor rezultate negative, Oțelul a ajuns pe locul 9 în SuperLiga, la trei lungimi de play-off.

„La fel cum se vede și pentru dumneavoastră. Dumneavoastră comentați ce se întâmplă la Galați, dar nu sunteți aproape de adevăr pentru că nu cunoașteți multe detalii. Dar în calitatea mea de antrenor trebuie să scot echipa din această perioadă, care a fost creată poate și de noi, dar și de alți factori colaterali performaței și nu vreau să evit să spun despre arbitrajele, care de multe etape a fost contra echipei mele.

Eu nu comentez doar o fază. Am atâta experiență încât pot să comentez tot jocul. Eu trăiesc jocul și sunt în focul jocului. Arbitrajele au fost în defavoarea echipei mele și ne-au dezavantajat foarte mult. Repet, nu este cauza principală arbitrajul, dar aseară a fost eleocvent ce s-a întâmplat pe teren.

Aveți foști jucători care știu foarte bine cum un arbitru șemecher poate duce jocul în favoarea unei echipe. Acum arbitrii au foarte mare ajutor de la arbitrul de rezervă, de la VAR șamd. Nu a fost cazul ieri. Vorbesc de ultimele 6-7 partide în care am avut rezultate negative, iar echipa mea a fost dezavantajată total.

Nu trebuia ajutat CFR să mi-o bage în poartă. CFR a marcat un gol perfect valabil. Nu am comentat nimic, dar maniera de arbitraj a fost una peste limita suportabilă. CFR este o echipă care se respectă din toate punctele de vedere. Nu doar al bugetului, al valorii, ci și a conducătorilor, care au o influență foarte mare în lucrurile pe care le discutăm noi acum”, a declarat Dorinel Munteanu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe FANATIK.RO, luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu mai avem șanse la play-off! Trebuie să ne menținem în SuperLiga”

Partida de la Galați, dintre Oțelul și CFR Cluj, a fost arbitrată de Rareș Vidican. El a fost ajutat de la cele două linii de asistenții Mircea Orbuleț și Marius Badea. Al 4-lea oficial a fost Valentin Naidin, în timp ce în camera VAR s-au aflat Horia Mladinovici și Marius Omuț.

„Am întâmpinat destule lucruri pe care le-am spus la momentul respectiv. Aceste lucruri nu le convin oamenilor. Nu vreau să mai continui. Vreau să am trei zile libere și am dat și echipei 3 zile libere să se linișească să începem provocarea numărul 2. Eu consider că nu mai avem șanse la play-off. Trebuie să ne menținem în SuperLiga și va fi foarte greu.

Am deranjat puțin. Cu o echipă foarte mică, cu un buget foarte mic, am deranjat mult. Fără falsă modestie, îmi asum aceste rezultate negative. Rezultatele pozitive le aparțin jucătorilor și celorlalți care fac parte din familia Oțelul. Antrenorul răspunde de rezultatele negative. Eu răspund. Dar nu pot să tac la infinit când văd că echipa mea, în secolul 21, e arbitrată cum e arbitrată și nu sunt un fraier venit de ieri de azi în fotbal. Știu cum se duce un joc spre o echipă.

Am făcut și sesizare la FRF. Nu mi s-a dat niciun răspuns. Am făcut o sesizare din cauza arbitrajului. Penaltyul nostru cu Dinamo, faultul nostru la meciul cu Dinamo asupra lui Pop, penaltyul de la U Cluj. Sunt lucruri care se văd din avion. Dar n avem nicio putere. Dacă îmi spun punctul de vedere, jignesc, sunt chemat la comisii, se face tevatură o săptmână.

(n.r. – Ați cerut să nu vă mai arbitreze anumiți arbitri?) Nu, nu. Am cerut doar un punct de vedere. Nu am primit. Ni s-a spus că se analizează intern și că nu primesc cluburile vreun răspuns”, a adăugat antrenorul Oțelului.

