Dorinel Munteanu a criticat dur discursul lui Edi Iordănescu după rușinea din Muntenegru: „E de pe altă lume. A început să acuze jucătorii”

Naționala României a practicat unul dintre cele mai slabe meciuri din istoria ei modernă, în Muntenegru, acolo unde țara gazdă s-a impus cu 2-0, după două erori colosale ale lui Vlad Chiricheș. A fost primul meci al „tricolorilor” în noua ediție de UEFA Nations League și .

Dorinel Munteanu critică discursul lui Edi Iordănescu: „A început să acuze jucătorii și să nu-și asume responsabilitatea”

Dorinel Munteanu, antrenor la Oțelul Galați și fotbalistul cu cele mai multe prezențe în echipa națională a României (134), a comentat înfrângerea de la Podgorica și a criticat .

ADVERTISEMENT

„Eu nu am văzut meciul, am fost pe drum aseară. O rușine, un joc foarte slab, din ce am auzit. Văzând interviurile lui Edi Iordănescu îmi dau seama că e pe altă lume. După primul meci oficial a început să acuze jucătorii și să nu-și asume responsabilitatea. Așa ar fi normal să facă, să-și asume greșelile.

Am văzut și din interviurile jucătorilor și-mi dau seama că nu au înțeles ce trebuie să facă. Eu în momentul de față nu am nicio speranță. Nici ofensiv, nici defensiv. E incredibil să nu ne ridicăm la nivelul Muntenegrului.

ADVERTISEMENT

Mă gândeam la cel puțin un egal înainte de meci. Fotbaliștii nu pot să joace singuri. Trebuie să aibă o filosofie exactă Edi și să convoace doar oameni care se pliază pe ideile lui.

Chiricheș e un băiat cinstit și nu vrea să spună ce se întâmplă sau ce se lucrează. Trebuie să-i faci să înțeleagă pe jucători ce trebuie să joace, nu să fie așa la întâmplare.

ADVERTISEMENT

Uitați-vă la CFR Cluj, știi clar ce stil eu. Îmi doresc ca rezultatele echipei naționalei să fie altele. Nu ca Germania, Argentina sau ăștia, dar măcar să fim decenț”, a declarat Dorinel Munteanu, la .

România poate spăla rușinea la Zenica

„Tricolorii” n-au prea mult timp să își lingă rănile. Marți, pe 7 iunie, de la ora 21:45, România are meci în a doua etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor. Echipa lui Edi Iordănescu va juca în Bosnia & Herțegovina, reprezentativă care a remizat în primul joc, scor 1-1, cu Finlanda.

ADVERTISEMENT

Un lucru e cert. Selecționerul nu se va mai putea baza pe serviciile lui Iulian Cristea. Stoperul s-a accidentat grav în partida de la Podgorica, iar FANATIK a dezvăluit în exclusivitatea .

ADVERTISEMENT

La Zenica, „tricolorii” vor fi arbitrați de neamțul Sascha Stegemann (38 de ani), care poartă ecuson FIFA din anul 2019 și care a oficiat 15 meciuri în acest sezon de Bundesliga și opt în 2.Bundesliga.