Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față după Csikszereda – Oțelul 2-1: „Am și eu problemele mele”

Oțelul Galați traversează o adevărată criză la nivelul rezultatelor. Formația lui Dorinel Munteanu a înregistrat 7 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. De altfel, moldovenii au debutat cu stângul în .

Dorinel Munteanu a dat cărțile pe față după Csikszereda – Oțelul 2-1

După meciul de la Miercurea Ciuc, . „Neamțul” a explicat că nu s-a prezentat la timp în fața jurnaliștilor pentru că a avut o ședință mai lungă în vestiar cu jucătorii.

ADVERTISEMENT

”Au apărut niște informații total eronate, total false referitor la persoana mea. Vreau să specific că am fost anunțat că nu sunt flash-interviuri nici înainte de joc și nici după joc. M-am conformat. Așa mi-a transmis ofițerul nostru de presă.

După meci am avut o discuție mai prelungită la vestiar și am trimis antrenorul meu secund la conferință. După am apărut și eu în fața presei. Nu am boicotat interviurile. Digi Sport nu a avut niciun reprezentant la acest meci. E total fals că am boicotat.

ADVERTISEMENT

„Am și eu problemele mele”

Nu am avut niciun fel de implicație. L-am trimis pe antrenorul secund pentru că mi s-a cerut ca echipă oaspete să vorbim primii la conferință. Am stat 20 de minute cu echipa mea. Mi s-a cerut un jucător, dar a plecat și am venit eu în fața presei.

Nu am boicotat cum vuiesc toate ziarele. Nici nu au existat flash-interviuri. Nu am fost dușmanul presei. Nu mai spun ce s-a întâmplat în ultimele cinci săptămâni.

ADVERTISEMENT

Aș vrea ca atunci când intervin subiectele să fie destul de clare. Eu nu am avut niciodată război cu presa. Dacă eu dau o declarație și a doua zi ies 10 titluri. Am și eu problemele mele”, a declarat Dorinel Munteanu la .

Oțelul s-a stins treptat în acest sezon

Oțelul Galați, finalistă în Cupa României Betano în sezonul precedent, a început ca din tun actuala stagiune. Formația lui Dorinel Munteanu a avut o serie incredibilă, de 11 meciuri consecutive fără înfrângere.

ADVERTISEMENT

Totuși, în ultimele etape, rezultatele bune au întârziat să apară pentru Oțelul, iar jocul gălățenilor nu îi dă speranțe lui Dorinel Munteanu. Roș-alb-albaștrii au trei înfrângeri la rând și au bifat o singură victorie în ultimele 8 meciuri.