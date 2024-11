, iar nervii par fi întinși la maxim la formația gălățeană, care nu a mai câștigat din luna august. Tensiunea este resimțită și de antrenorul Dorinel Munteanu, i, din etapa a 16-a a Superligii.

Dorinel Munteanu a dezvăluit ce s-a întâmplat la scandalul cu suporterii Oțelului: „Asta le-am spus! A fost mult zgomot și în capul lui și în capul meu”

Dorinel Munteanu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce s-a întâmplat la finalul partidei cu Botoșani, când antrenorul Oțelului Galați a fost amenințat chiar de un suporter propriu.

Tehnicianul a mărturisit că s-a dus la sfârșitul meciului cu Botoșani la jucătorii săi și totodată i-a rugat pe suporteri să cânte mai repede, pentru a putea merge la vestiare. Despre incidentul cu fanul care l-a amenințat, Dorinel Munteanu susține că nu știe cum a pătruns pe teren și totodată consideră că mintea amândurora a fost încețoșată în acel moment.

„(n.r ai avut niște reacții care nu-ți plac, cum ar fi la meciul cu Botoșani cu fanii Oțelului) Întrebarea mea a fost foarte clară, iar ei știu foarte bine, pentru că am discutat cu ei. Cum a întrat acel suporter în teren? Asta a fost prima întrebare, cum a întrat acel suporter în teren.

Al doilea lucru a fost următorul, am spus și eu că fiecare are trăirile la maxim și le-am transmis să cânte mai repede, pentru că și jucătorii au frustrările lor, pentru că nu au câștigat meciul.

Acum, au și ei dreptate, am fost și eu nervos, dar sub nicio formă nu e un scandal. Am spus într-un mod, pe care nu pot să-l reproduc, ‘de ce nu dați drumul mai repede la cântările noastre?’, doar asta a fost.

Atunci a venit la mine, în fine, a fost foarte mult zgomot, foarte mult zgomot și în capul lui, și în capul meu probabil. Asta a fost, noi nu am avut niciodată vreo problemă cu suporterii, cel puțin în al doilea mandat, pentru că în primul am fost contestat”, a spus Dorinel Munteanu la FANATIK SUPERLIGA.

„Echipa a pierdut doar 3 meciuri în ultimul an pe teren propriu”

Dorinel Munteanu a continuat dialogul cu moderatorul emisiunii, Cristi Coste, și a transmis că-și dorește ca suporterii să fie aproape de echipa gălățeană. Antrenorul Oțelului e de părere că, în ciuda faptului că echipa nu a mai câștigat din luna august, situația nu este atât de rea și că pe teren propriu formația sa a pierdut doar 3 meciuri în ultimul an.

„Acum mi-am spus punctul de vedere, echipa trebuie încurajată și trebuie, dacă își doresc, să vină mai mulți suporteri la stadion.

Sigur că acum rezultatele nu sunt în măsură, dar înainte de acest joc am pierdut doar de două ori intr-un an de zile, cu Craiova și cu Slobozia pe teren propriu. Nu știu dacă suntem foarte, foarte rău, așa cum se vehiculează”, a completat Dorinel Munteanu.

