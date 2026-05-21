Dorinel Munteanu a dezvăluit ce se întâmplă cu Dennis Politic! Mai rău de atât nu se putea

Antrenorul celor de la Hermannstadt, Dorinel Munteanu, a prefațat dubla pe care echipa sa urmează să o joace împotriva celor de la FC Voluntari și a anunțat ce se întâmplă cu Politic
Catalin Oprea
21.05.2026 | 22:00
Ce se întâmplă cu Dennis Politic înaintea meciului Hermannstadt - FC Voluntari. Foto: sport.pictures.eu.
Cei de la Hermannstadt au prins locul de baraj pentru rămânerea în SuperLiga și urmează să dea piept cu FC Voluntari, formație care s-a clasat pe locul 3 în liga secundă. Dorinel Munteanu, antrenorul sibienilor, a anunțat că Dennis Politic, aflat pe lista neagră la FCSB, nu va fi pe foaia de joc.

Dorinel Munteanu e pregătit de duelul cu FC Voluntari

Dorinel Munteanu spune că a început analiza celor de la FC Voluntari de ceva timp și că a pregătit echipa pentru a-și îndeplini obiectivul. „Este o ‘dublă’ decisivă pentru noi, practic, putem şi trebuie să salvăm acest an prin acest baraj şi să ne atingem obiectivul. Noi suntem pregătiţi, ne dorim și trebuie ca toţi care fac parte din această echipă să îşi dorească să trecem cu bine de această dublă. Avem în faţă o echipă foarte puternică, cu experienţă în Superligă. Chiar dacă sunt foarte mulţi jucători noi, au dat dovadă maturitate în joc, de experiență.

Pe plan sportiv mă gândesc la jucătorii mei, ei trebuie să abordeze jocul foarte decişi în ceea ce fac, cu multă modestie, cu foarte mare responsabilitate. Doar împreună putem să salvăm prestigiul sau onoarea acestui grup, prin această dublă pe care trebuie să câştigăm.

I-am studiat de când am terminat jocul cu FCSB-ul şi poate chiar înainte cu o săptămână sau două. Ne-am pregătit, ne pregătim, jucătorii sunt conştienţi, vreau să le transmit încă o dată, deşi le-am transmis de foarte multe ori că trebuie să fie foarte concentraţi şi să se întrebuinţeze la maxim mental şi fizic, ca să trecem de adversari”, a spus Dorinel Munteanu.

  • Meciul tur dintre Hermannstadt și FC Voluntari se va disputa pe 24 mai, iar returul pe 31 iunie.

Dennis Politic nu va evolua pentru Hermannstadt în duelul cu FC Voluntari

Cei de la Hermannstadt nu au un lot numeros pentru duelul tur contra celor de la Voluntari, printre absențe fiind și Dennis Politic. „Jucătorii disponibili înseamnă 16 jucători valizi, n-au mai intervenit alte schimbări, alte probleme, Karo şi-a revenit. Ceilalți care sunt accidentați. Simba şi Politic nu fac parte din lot la primul joc, dar chiar dacă suntem puţini, suntem buni. E o dublă în care trebuie să ieşim câştigători. Avem o datorie morală față de suporteri, să fie stadionul plin, să aibă încredere în noi.

Respect foarte mult Voluntari, dar băieţii noştri merită mai mult, mă refer la jucători, staff-ul tehnic, staff-ul medical, cu care stau foarte mult împreună de când am preluat echipa, cu toţii merită mai mult decât această poziție, dar ca să trecem peste această situație, trebuie să fim cu toții conectați”, a mai spus Dorinel Munteanu.

