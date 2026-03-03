Sport
Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul după U Cluj – Hermannstadt 2-1: „Știm cine a fost la VAR! A fost ostil!”

Dorinel Munteanu a izbucnit după eliminarea lui Hermannstadt din Cupa României Betano și a acuzat arbitrajul, susținând că echipa sa a fost clar dezavantajată.
Alex Bodnariu
03.03.2026 | 22:05
Dorinel Munteanu a distrus arbitrajul dupa U Cluj Hermannstadt 21 Stim cine a fost la VAR A fost ostil
Hermannstadt a ratat calificarea în semifinalele Cupei României Betano. Finalista din sezonul precedent a fost eliminată în sferturi de U Cluj, după ce a condus cu 1-0. Echipa de pe Someș a revenit pe finalul jocului, iar Dorinel Munteanu, antrenorul formației din Sibiu, s-a legat de arbitraj.

Hermannstadt, out din Cupa României Betano după 1-2 cu U Cluj

Partida de pe Cluj Arena a fost una mai echilibrată decât se aștepta multă lume. Universitatea a avut mari probleme în prima repriză, mai ales pe faza de construcție, iar în actul secund a fost pusă în dificultate de sibieni. Hermannstadt a deschis scorul după un contraatac în viteză, surprinzând defensiva gazdelor.

Totuși, ardelenii au reușit să își ridice nivelul de joc și, până la urmă, au obținut o victorie importantă. Pentru echipa lui Bergodi au marcat Diaby și Macalou. Studenții vor da piept în penultimul act al competiției cu câștigătoarea duelului FC Argeș – Gloria Bistrița. Ardelenii visează la un trofeu în acest sezon.

Prima reacție a lui Dorinel Munteanu după U Cluj – Hermannstadt 2-1. Antrenorul sibienilor, nemulțumit de arbitraj

Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Hermannstadt, s-a declarat mulțumit de felul în care au luptat elevii săi, însă recunoaște că o calificare în semifinalele Cupei României Betano ar fi schimbat mult starea de spirit a echipei. Pentru sibieni urmează un play-out complicat, întrucât se află în continuare în zona roșie a clasamentului.

Tehnicianul grupării din Sibiu a criticat arbitrajul de la meciul cu U Cluj și l-a acuzat pe oficialul din cabina VAR, Iulian Călin, că nu a intervenit la un presupus henț comis în careu de Alin Chinteș în finalul primei reprize. Dorinel Munteanu spune că formația sa a fost clar dezavantajată.

„Nu am avut speranțe doar la gol, am avut tot jocul. Dar, ca de fiecare dată, a trebuit să intervină altcineva. A fost henț! Arbitrajul a fost ostil. Nu trebuia să pierdem astăzi. Au avut obiectiv ca noi, accederea în etapa următoare a Cupei.

Îmi felicit echipa, au făcut o partidă bună. Am început foarte bine repriza a doua, puteam să mai marcăm. Am pierdut pe o greșeală individuală, pe un contraatac. Dacă noi spunem ceva de deciziile de arbitraj, toate sunt cum doresc dânșii. Știm cine a fost la VAR, nu vreau să fac niciun fel de combinații. Am pierdut nemeritat! Nu știu cum se judecă asemenea faze. Asta e situația în România. Mergem mai departe”, a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviu.

