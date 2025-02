Dorinel Munteanu a făcut anunțul! Ce a spus despre revenirea pe bancă: „Pauza prea lungă nu e benefică”

În decembrie, după trei ani și jumătate pe banca echipei, în care a obținut două promovări și o calificare în finala Cupei României Betano. Tehnicianul încă nu a semnat cu o altă formație, dar a dezvăluit faptul că își dorește să revină în curând pe banca tehnică.

Dorinel Munteanu: „În scurt timp voi fi pe bancă”

Dorinel Munteanu a afirmat că va reveni în curând pe banca tehnică, însă e posibil ca următoarea sa echipă să nu fie din România.

ADVERTISEMENT

„Am avut nevoie de această pauză. E clar că pauza prea lungă nu e benefică în cazul antrenorilor. În scurt timp voi fi pe bancă. Am avut în ultimul timp discuții, unele au fost ok, dar nu am putut eu să ajut acea echipă. Sper ca în curând să revin pe bancă, indiferent că în Superliga sau în străinătate” a declarat fostul mare internațional pentru .

, însă nu a dorit să preia echipa, iar în locul lui Liviu Ciobotariu a fost numit Leo Grozavu. Campion cu Oțelul în sezonul 2010-2011, Dorinel Munteanu a mai activat pe plan intern la CFR Cluj, FC Argeș, FC Vaslui, Universitatea Cluj, FCSB, Dinamo, Astra Giurgiu, CSM Reșița și Concordia Chiajna.

ADVERTISEMENT

În străinătate, „neamțul” le-a antrenat pe Kuban Krasnodar și Mordovia Saransk, în Rusia, Gabala, în Azerbaidjan, și Zakho, în Irak.

Dorinel Munteanu a vorbit despre postul lui Juri Cisotti la FCSB

Juri Cisotti a fost achiziționat în această iarnă de FCSB, care a plătit 200.000 de euro celor de la Oțelul în schimbul său. Dorinel Munteanu a lucrat timp de trei ani și jumătate cu Cisotti și a vorbit despre calitățile acestuia după partida dintre campioana României și PAOK, .

ADVERTISEMENT

„E un maratonist și sunt convins că își va da drumul și în campionat. În campionatul intern a fost folosit închizător, iar aia nu e poziția lui. Cisotti nu e un jucător defensiv, face și faza defensivă, dar lui îi plac spațiile de la mijloc în sus. Acolo e util, inteligent, caută spațiul liber, elimină foarte ușor adversarul și verticalizează ușor” a afirmat tehnicianul pentru .