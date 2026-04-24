Dorinel Munteanu a făcut anunțul mult așteptat la FC Hermannstadt: „Se rezolvă cu siguranță”

Dorinel Munteanu a oferit anunțul momentului pentru suporterii lui FC Hermannstadt. Ce a declarat antrenorul sibienilor înainte de partida cu Csikszereda.
Iulian Stoica
24.04.2026 | 09:30
Hermannstadt trece printr-o perioadă extrem de dificilă în SuperLiga. Aflată pe locul 14 în clasament, formația din Sibiu se confruntă cu probleme serioase financiare, iar în consecință Jair, Ivanov și Kujabi au solicitat de urgență rezilierea contractelor pentru neplata salariilor. În ciuda celor prezentate, Dorinel Munteanu se arată optimist.

Dorinel Munteanu, anunț important înainte de Hermannstadt – Csikszereda

În conferința de presă premergătoare meciului cu Csikszereda, Dorinel Munteanu a mărturisit că se confruntă cu probleme grave de efectiv, în contextul rezilierilor recente. Totuși, antrenorul a transmis că s-au mai plătit din sumele restante, iar înaintea jocului jucătorii mai au doar un salariu restant, astfel că e optimist că partida cu ciucanii poate fi abordată la victorie.

„Nu am mai avut plecări în această săptămână. Dar, din păcate, nu știu ce se va întâmpla până la ora jocului. Dar am Kevin Ciubotaru suspendat și Bozhidar Chorbadzhiyski accidentat, nu face parte din lot. Așa că, cu cei 16 jucători abordăm jocul.

Chiar săptămâna asta au fost foarte bine dispuși. S-au redus din diferențele salariale. S-au rezolvat o parte din probleme și se vor rezolva cu siguranță în cât mai scurt timp. Da, s-au mai plătit din restanțe. Nu-mi place să vorbesc despre acest lucru, dar am transmis și echipei și repet și dumneavoastră că orice se poate recupera.

Asta trebuie să se gândească jucătorii, cei care au rămas, bineînțeles, și care își doresc să investească tot ce-i mai bun în ei ca să salvăm echipa, să câștigăm jocul, primul joc de mâine. Așa că celelalte lucruri se vor rezolva”, a declarat Dorinel Munteanu, antrenorul lui FC Hermannstadt.

Programul lui FC Hermannstadt până la finalul sezonului

În prezent, FC Hermannstadt ocupă un loc de baraj în play-out-ul SuperLigii. Sibienii au 19 puncte acumulate și speră că vor trece cel puțin peste Petrolul în clasament, formația din Ploiești fiind prima peste linia roșie. Misiunea elevilor lui Dorinel Munteanu nu este deloc ușoară, însă un rezultat pozitiv ar putea duce echipa mai aproape de evitarea retrogradării.

Programul meciurilor lui FC Hermannstadt arată astfel: Csikszereda (etapa 6, acasă), Unirea Slobozia (etapa 7, deplasare), Metaloglobus (etapa 8, deplasare), FCSB (etapa 9, acasă). În cazul în care nu vor reuși să scape de retrogradare în etapele rămase de disputat, sibienii mai au varianta barajului, asta în cazul evită clasarea pe ultimele două poziții din clasament.

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
