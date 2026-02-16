Dorinel Munteanu a făcut praf arbitrajul după ce VAR i-a refuzat un penalty la ultima fază cu CFR Cluj: ”Fiecare judecă după sufletul lui, dar sufletul lor este limitat!”

ADVERTISEMENT

La ultima fază a partidei cu CFR Cluj, arbitrul Andrei Chivulete a dictat un penalty pentru FC Hermannstadt. Însă, a revenit asupra deciziei după ce a fost chemat din camera VAR să revadă faza, iar Dorinel Munteanu a luat foc.

Dorinel Munteanu, reacție virulentă la adresa arbitrajului după penalty-ul întors la VAR în FC Hermannstadt – CFR Cluj

Imediat după încheierea întâlnirii de la Sibiu, din , antrenorul lui FC Hermannstadt a acuzat în termeni duri decizia arbitrului Andrei Chivulete de a nu mai acorda penalty-ul din minutele de prelungire.

”A fost un meci care a fost decis de alți factori, nu de jucătorii din teren. Nu știu cum tratează fazele cei care conduc jocul, pentru că nu mi se pare normal. A fost un joc de care pe care, în care ambele formații și-au dorit victoria.

Ar fi trebuit să primim ceea ce este de primit. Nu mă refer doar la ultima fază. Au mai fost și alte lucruri, tragerile de timp. În economia partidei sunt foarte importante. Din păcate pentru noi a fost o înfrângere greu de suportat.

Am avut în față o echipă puternică. Dacă marcăm din penalty și făceam 1-0 altfel era jocul. E clar că eu sunt responsabil. Dacă partida era decisă de acel gol nu mai ziceam nimic”, a declarat Dorinel Munteanu, la flash-interviu.

Munteanu vorbește de viciere de rezultat

Fostul mare internațional a cerut ca oficiali din cadrul FRF să vină să explice regulamentul pentru a nu mai exista interpretări și este convins că rezultatul jocului cu CFR Cluj a fost decis de hotărârile luate de brigada de arbitri.

”Săptămâna viitoare să vină să ne explice noul regulament. Noul regulament este doar la dânșii, la noi nu se aplică. Echipa suferă! Ar trebui să fie puțină mai mare atenție. Pe mine mă consola rezultatul. De ce nu ne-a dat penalty în ultima secundă? Fiecare interpretează după sufletul lui, dar sufletul lor este limitat, sunt 20 de inși.

Nu vreau să mutați direcția pe gazon. Astăzi diferența a făcut-o altcineva pe teren. Sunt lucruri care au fost decise de altcineva. Nu vreau să mi-o ia în nume de rău (n.r. – arbitrii), dar trebuie să fie mai atenți. Să aibă puțin discernământ”, a spus Dorinel Munteanu.

Dorinel Munteanu, dărâmat după anularea penalty-ului

Decizia finală a lui Andrei Chivulete de acordată celor de la FC Hermannstadt l-a marcat pe Dorinel Munteanu. Acesta a mers și s-a așezat pe banca de rezerve, cu capul între mâini.

În acest joc ”centralul” a acordat câte un penalty pentru fiecare echipă. Mai întâi, în finalul primei reprize, la scorul de 0-0, pentru sibieni, dar portarul Mihai Popa a scos cu piciorul mingea trimisă de Eduard Florescu, iar apoi .

Apoi, după ce Lorenzo Biliboc a deschis scorul pentru CFR Cluj, Chivulete a arătat din nou punctul cu var, de această dată pentru trupa lui Daniel Pancu. Kosovarul Meriton Korenica a ratat și el, astfel că jocul s-a încheiat cu scorul de 1-0.