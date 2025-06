Dorinel Munteanu a plecat din țară ca să-și vadă singura nepoată. Micuța Sofia l-a cucerit total pe fostul internațional

Dorinel Munteanu (56 ani) a luat o pauză de la fotbal, după un mandat scurt și dezastruos la Sepsi.

Dorinel Munteanu e topit după micuța Sofia

Fostul internațional, liderul selecțiilor la naționala României, a simțit că are nevoie de o pauză, așa că a decis să se dedice familiei. Drept pentru care a plecat în Olanda, pentru a-și vedea nepoata.

Bianca, singurul lui copil, i-a dăruit o nepoțică în luna noiembrie. Munti nu a avut timp să meargă să o vadă, așa că a făcut cunoștință cu micuța Sofia abia acum. Fiica lui Dorinel trăiește la Haga, împreună cu soțul ei, cetățean american de origine cubaneză.

Micuța Sofia l-a cucerit total pe Dorinel, care i s-a dedicat total în aceste zile. Deși s-a despărțit de prima sa soție, mama Biancăi, Dorinel Munteanu a continuat să aibă o relație foarte apropiată cu fiica sa, care are 34 ani.

Și-a refăcut viața cu Paulina, fost director economic la Oțelul

Dorinel și-a refăcut viața cu Paulina, care a avut o contribuție majoră în revenirea lui pe linia de plutire, după o serie de probleme personale pe care le-a avut. Aceasta a lucrat la Oțelul ca director economic.

Ea și-a dat demisia de la Galați, în aceeași zi cu Dorinel. Paulina Mihailopol a devenit, în 29 august 2024, titularul mărcii echipei de fotbal Suporter Club Oțelul Galați. Dorinel Munteanu a dat asigurări că nu vor fi probleme cu aceasta după plecarea lor din cadrul grupării de la Dunăre.

După ce OSIM i-a aprobat înregistrarea noii sigle, Paulina Mihailopol a cesionat Asociaţiei Clubul Sportiv Suporter Club Oţelul Galaţi dreptul exclusiv de proprietate şi folosinţă a mărcii ”Suporter Club Oţelul Galaţi” contra sumei modice de 500 lei!

După divorț s-a refugiat în băutură

Dorinel Munteanu a recunoscut că, după divorțul de prima soție, s-a refugiat în băutură. Căsnicia lui cu Simona s-a stricat după 25 de ani și l-a costat scump pe fostul internațional. Care a luat-o pe o cale greșită.

„Totul a început prin 2014, când au apărut primele semne că eu și cu Simona vom divorța. Am început să uit de mine, am intrat în niște anturaje, mergeam des la vânătoare, acolo unde «repriza a treia» e cea mai importantă și cea mai lungă. Era repriza în care începea petrecerea de după vânătoare. Iar eu am început să beau tot mai mult”, a recunoscut el atunci, într-un interviu pentru gsp.ro.

A fost dorit la Metaloglobus

Dorinel Munteanu este unul dintre cei mai experimentați antrenori români. El a antrenat CFR Cluj, Universitatea Cluj, FCSB, Oţelul, FC Vaslui, Dinamo, Mordovia Saransk, Kuban Krasnodar, Gabala, Zakho, Astra, Concordia Chiajna, CSM Reşiţa și Sepsi. Are 507 meciuri ca antrenor și a adus singurul titlu din istoria Oțelului, în 2011.