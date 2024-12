Dorinel Munteanu a răbufnit, după ce a plecat de la Oțelul Galați: „Nici eu n-am salariul la zi!”. Adevărul despre „bomba” din club: „Și soția și-a dat demisia!”

Vestea sfârșitului de an 2024 vine de la Galați, unde . Supărat și sătul după repetatele promisiuni ale finanțatorilor privind rezolvarea plăților restante, fostul component al “Generației de Aur” a spus tuturor lucrurilor pe nume.

Dorinel Munteanu face dezvăluiri șocante, după ce a plecat de la Oțelul Galați: “Eu nu mai văd ieșirea de aici. Nici eu n-am salariul la zi!”

Dorinel Munteanu a oferit o declarație amplă în care a dezvăluit toate detaliile mai puțin cunoscute și bănuite din interiorul clubului, care au cântărit enorm în decizia sa de a pleca de la Oțelul Galați.

Antrenorul român îi acuză pe cei implicați financiar în destinele echipei, printre care și sponsorul principal, că au tot mințit de-a lungul ultimelor luni privind plățile restante ale salariilor jucătorilor, dar și a membrilor staff-ului tehnic.

„E cea mai grea decizie din cariera mea sportivă. Am avut tot felul de provocări, dar a fost o decizie foarte grea. Eu nu mai văd ieșirea aici. Dacă altcineva e mai pozitiv decât mine, e dreptul lui. Eu am preluat această echipă de la zero.

Nu-i poți cere unui jucător să fie disciplinat și să se antreneze când nu are încredere în tine. Până acum câteva luni toată echipa a avut încredere în mine, mă refer la partea financiară. Au avut încredere că vor fi plătiți, au înțeles și au fost umili. Nici acum nu le pot reproșa nimic.

Dar de vreo 3-4 luni situația clubului s-a agravat foarte mult. Totul din cauza faptului că unul dintre partenerii noștri oficiali nu și-a onorat contractul. Domnul Radu Ionescu ne-a promis în fiecare lună că se va onora contractul, ne-a promis că vine luna noiembrie și se rezolvă, după aceea decembrie, apoi n-a mai răspuns la telefon.

A fost o situație în care eu nu mai puteam merge în fața jucătorilor să-i mint. Cei de la Liberty trebuiau să ne dea 500.000 de euro și eram la zi cu jucătorii. Sunt mai multe contracte, însă Liberty n-a respectat niciun contract. Jucătorii veneau la mine și mă întrebau de bani, eu le ziceam că într-o săptămână vor fi achitate”, a declarat Dorinel Munteanu la Digi Sport.

“Și soția și-a dat demisia!”

, cel care a readus Galațiul în prim-planul fotbalului românesc. Gloriosul fotbalist s-a implicat alături de membrii familiei sale la formația de lângă Dunăre, unde soția sa a jucat un rol esențial în menținerea stabilității clubului.

“Soția mea nu e o femeie oarecare. Soția mea a lucrat în acest club din 1992 până în 2012 când s-a desființat clubul. Adamescu a preluat clubul și l-a băgat în faliment atunci. Fără soția mea nu puteam redresa clubul. A fost aliatul meu cel mai apropiat.

Salariul soției nu este cum se zvonește, iar eu am un salariu conform muncii pe care o fac. Nici eu n-am salariul la zi! Soția și-a dat și ea demisia!

Nu ne-am permis să facem contracte pe doi ani, avem jucători cu contracte pe un an. Nu puteam să ne legăm mai mult, că nu aveam de unde să le promit mai mulți bani decât aveam.

Jucătorii care sunt curtați acum, am discutat cu ei, n-am niciun fel de implicare, însă președintele clubului se va ocupa de transferurile lui Pop și Cisotti”, a mai spus fostul tehnician al Oțelului.