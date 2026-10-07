Sport

Dorinel Munteanu a sărit în apărarea lui Gică Hagi și l-a atacat pe Edi Iordănescu: „Ar trebui să-l susținem!” / „A fost antrenorul care a rupt acel grup”

Dorinel Munteanu a văzut startul României în noua campanie din Liga Națiunilor și a reacționat. Cel mai selecționat „tricolor” din istorie i-a luat apărarea lui Gică Hagi și l-a acuzat pe Edi Iordănescu.
Mihai Dragomir
07.10.2026 | 17:55
Dorinel Munteanu a sarit in apararea lui Gica Hagi si la atacat pe Edi Iordanescu Ar trebui sal sustinem A fost antrenorul care a rupt acel grup
ULTIMA ORĂ
Dorinel Munteanu, reacție acidă. Cum l-a apărat pe Gică Hagi și de ce a dat vina pe Edi Iordănescu pentru situația actuală a echipei naționale. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Naționala României a bifat 4 eșecuri din tot atâtea partide disputate în Liga Națiunilor, fiind chiar umilită în unele meciuri. Dorinel Munteanu a văzut toate reacțiile iscate, mai ales la adresa selecționerului, și i-a luat apărarea lui Gică Hagi. De ce l-a pus însă la zid pe Edi Iordănescu, de fapt.

Dorinel Munteanu a sărit în apărarea lui Gică Hagi

Analizat și criticat intens după rezultatele obținute până acum în al doilea mandat la echipa națională, Gică Hagi are parte și de susținători. Dorinel Munteanu, fostul său coleg de generație, a sărit în apărarea „Regelui”. Tehnicianul celor de la CSM Reșita este de părere că selecționerul nu merită jignirile primite în ultima perioadă. De asemenea, el crede și că unii jucători nu ar fi meritat să facă parte din lotul pentru această acțiune.

ADVERTISEMENT

„Un respect pentru o persoană care a făcut istorie pentru sportul din România trebuie afișat mereu. Nu trebuie să fii mare jucător ca să fii mare antrenor. Jignirile au ajuns la un nivel foarte înalt, foarte personal. Mă refer la Gică Hagi. Poate nu trebuia să creeze atâtea așteptări. Suntem într-un fotbal sărac, bolnav, avem foarte multe lacune atât la jucători, cât și la antrenori. Eu sper ca acest început să fie de la zero, de bun augur. Ar trebui să-l susținem pe Gică.

Noi mereu am fost un grup unit, am adunat rezultatele pozitive. Diferența au făcut-o jucători ca Hagi, Răducioiu, dar noi am fost un grup unit, lucru care îi lipsește echipei naționale acum. Eu nu am avut prietenii foarte strânse, dar eram un grup. Un antrenor al echipei naționale e pus sub o presiune imensă. Probabil că unii jucători nu aveau loc în acest lot, dar probabil că la unele presiuni au fost aduși jucători care nu aveau ce să caute la echipa națională. Sunt jucători luați în lot care sunt sub Ianis, nu vreau să dau nume”, a declarat Dorinel Munteanu, la TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin...
Digi24.ro
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia

Dorinel Munteanu îl arată cu degetul pe Edi Iordănescu pentru situația de la echipa națională

Ulterior, „Neamțul” și-a continuat discursul prin a spune pe cine vede, de fapt, vinovat pentru situația în care a ajuns acum echipa națională. El l-a numit, fără ocolișuri, pe Edi Iordănescu, cel care îndemnase suporterii să vină alături de „tricolori” înaintea returului cu Suedia. „Antrenorul perioadei respective a renunțat la echipa națională, poate să se supere, dar a fost antrenorul care a rupt acel grup. Dacă continua, nu mai ajungeam în acest punct. Nimeni nu știe ce s-a discutat între Edi Iordănescu și cei din Federație.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: ”Mbappe a decis să plece de la Real” și și-a ales următoarea echipă! Cel mai scump transfer din istorie

Nu cred că e vorba de acel impediment (n.r. ar fi cerut ca persoane din staff să primească o mărire de salariu), nu cred că președintele Federației nu a fost de acord. După Edi a venit Nea Mircea, iar după câteva meciuri mai slabe a fost pus la zid. Eu zic să avem răbdare, părerea mea. Trebuie să fim mai ponderați pentru că este foarte greu”, a mai spus Dorinel Munteanu, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT
  • 28 de meciuri a însumat mandatul lui Edi Iordănescu la echipa națională
  • 10-10-8 a fost bilanțul său (victorii, remize, eșecuri)
  • 1 este numărul turneelor finale la care a calificat echipa națională (EURO 2024)
U Cluj, o candidată serioasă la titlu! Analiză FANATIK pe cifre Wyscout a...
Fanatik
U Cluj, o candidată serioasă la titlu! Analiză FANATIK pe cifre Wyscout a trupei lui Bergodi înainte de reluarea SuperLigii, derby-ul cu CFR Cluj
FCSB își mută „vedetele” la Salonul Auto București! Fanii își pot întâlni favoriții...
Fanatik
FCSB își mută „vedetele” la Salonul Auto București! Fanii își pot întâlni favoriții printre bolizii de la Romexpo
Gică Hagi și-a pierdut încrederea în jucătorii din SuperLigă? 10 concluzii după minutele...
Fanatik
Gică Hagi și-a pierdut încrederea în jucătorii din SuperLigă? 10 concluzii după minutele primite de jucători în Liga Națiunilor
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Adrian Mutu a numit echipa din Liga 1 care ar fi putut câștiga...
iamsport.ro
Adrian Mutu a numit echipa din Liga 1 care ar fi putut câștiga titlul 'dacă patronul era mai darnic': 'Vreți să vă spun ceva?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!