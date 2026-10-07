Dorinel Munteanu a sărit în apărarea lui Gică Hagi și l-a atacat pe Edi Iordănescu: „Ar trebui să-l susținem!” / „A fost antrenorul care a rupt acel grup”

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Naționala României a bifat 4 eșecuri din tot atâtea partide disputate în Liga Națiunilor, fiind chiar umilită în unele meciuri. Dorinel Munteanu a văzut toate reacțiile iscate, mai ales la adresa selecționerului, și i-a luat apărarea lui Gică Hagi. De ce l-a pus însă la zid pe Edi Iordănescu, de fapt.

Dorinel Munteanu a sărit în apărarea lui Gică Hagi

Analizat și după rezultatele obținute până acum în al doilea mandat la echipa națională, Gică Hagi are parte și de susținători. Dorinel Munteanu, fostul său coleg de generație, a sărit în apărarea „Regelui”. Tehnicianul celor de la CSM Reșita este de părere că selecționerul nu merită jignirile primite în ultima perioadă. De asemenea, el crede și că unii jucători nu ar fi meritat să facă parte din lotul pentru această acțiune.

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„Un respect pentru o persoană care a făcut istorie pentru sportul din România trebuie afișat mereu. Nu trebuie să fii mare jucător ca să fii mare antrenor. Jignirile au ajuns la un nivel foarte înalt, foarte personal. Mă refer la Gică Hagi. Poate nu trebuia să creeze atâtea așteptări. Suntem într-un fotbal sărac, bolnav, avem foarte multe lacune atât la jucători, cât și la antrenori. Eu sper ca acest început să fie de la zero, de bun augur. Ar trebui să-l susținem pe Gică.

Noi mereu am fost un grup unit, am adunat rezultatele pozitive. Diferența au făcut-o jucători ca Hagi, Răducioiu, dar noi am fost un grup unit, lucru care îi lipsește echipei naționale acum. Eu nu am avut prietenii foarte strânse, dar eram un grup. Un antrenor al echipei naționale e pus sub o presiune imensă. Probabil că unii jucători nu aveau loc în acest lot, dar probabil că la unele presiuni au fost aduși jucători care nu aveau ce să caute la echipa națională. Sunt jucători luați în lot care sunt sub Ianis, nu vreau să dau nume”, a declarat Dorinel Munteanu, la TV Digi Sport.

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Dorinel Munteanu îl arată cu degetul pe Edi Iordănescu pentru situația de la echipa națională

Ulterior, „Neamțul” și-a continuat discursul prin a spune pe cine vede, de fapt, vinovat pentru situația în care a ajuns acum echipa națională. El l-a numit, fără ocolișuri, pe Edi Iordănescu, cel care înaintea returului cu Suedia. „Antrenorul perioadei respective a renunțat la echipa națională, poate să se supere, dar a fost antrenorul care a rupt acel grup. Dacă continua, nu mai ajungeam în acest punct. Nimeni nu știe ce s-a discutat între Edi Iordănescu și cei din Federație.

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Nu cred că e vorba de acel impediment (n.r. ar fi cerut ca persoane din staff să primească o mărire de salariu), nu cred că președintele Federației nu a fost de acord. După Edi a venit Nea Mircea, iar după câteva meciuri mai slabe a fost pus la zid. Eu zic să avem răbdare, părerea mea. Trebuie să fim mai ponderați pentru că este foarte greu”, a mai spus Dorinel Munteanu, conform sursei citate.

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